Pampita frenó a Fernando Burlando por una opinión sobre la infidelidad de Horacio Cabak: “La decisión de portarse mal no fue de los dos”

Pampita se cruzó con Fernando Burlando por defender a la mujer de Horacio Cabak (Video: "Pampita Online", Net TV)

La crisis que atraviesan Horacio Cabak y su ex mujer, Verónica Soldato, sigue dando de hablar en la televisión. Este jueves por la noche Fernando Burlando, abogado del conductor, habló del caso en Pampita Online (Net TV) y un comentario suyo fue advertido por Carolina Pampita Ardohain, la conductora del programa.

Pampita le preguntó a Burlando cuáles fueron las razones por las que Cabak había contado con sus servicios. “Horacio buscó asesoramiento. Lo que primó como idea fundamental fue respetar a su mujer y a sus hijos y tratar de que se lastimen lo menos posible. En función de esa ideal, de no lastimar, quería ver qué podíamos hacer desde el punto de vista técnico jurídico con, por ejemplo, audios que salieron de la esfera de su propietario, que en este caso es Horacio”, explicó el letrado.

“¿Vos decís que hay audios hot, o que lo comprometen? ¿Eso es lo que está tratando de que no salga a la luz?”, quiso saber Pampita. A lo que Burlando contestó: “En realidad son conversaciones privadas, no sé si lo comprometen o no. Creo que no, pero de todas maneras pueden generarse malos entendidos. Recién ustedes estaban haciendo un debate muy interesante, donde a veces, cuando uno escribe, las interpretaciones de lo que dice son variadas. Frente a una situación de estas características y con una reacción de parte de Verónica, que es de buscar ayuda, tal vez en personas que no eras las adecuadas...”, dijo el abogado, pero fue interrumpido por la conductora.

Horacio Cabak y Verónica Soldato estuvieron 27 años en pareja

“No sé si buscaba ayuda. Ella quería desenmascarar lo que estaba transitando, un momento de dolor”, opinó Pampita. “ Yo creo que la mejor forma de lastimarlo a Horacio era esta ”, consideró Burlando, lo que generó indignación entre la conductora y las panelistas. “No, no. No lo vamos a poner a él como víctima en esta situación. Me parece que no corresponde”, sintetizó Ardohain.

“Yo creo que ninguno de los dos son víctimas o victimarios”, argumentó Burlando. Y agregó: “Creo que una situación de esta característica se puede dar en cualquier familia, en cualquier pareja. Tampoco quiero sobredimensionar algo que, incluso, el mismo Código Civil, hoy ni siquiera tiene en cuenta como un acto jurídico ilícito, que es la infidelidad. La infidelidad no genera ningún tipo de hecho ni de circunstancia dentro de, por ejemplo, una separación o un divorcio”.

Cora Debarbieri, panelista del ciclo, le dijo al abogado: “Es fuerte escuchar que vos des a entender como que Verónica habría buscado una estrategia mediática para hacerle algún tipo de daño”.

“Yo creo que ninguno de los dos son víctimas o victimarios”, dijo Fernando Burlando acerca del vínculo de Horacio Cabak y Verónica Soldato

“No, no. Cuando a una persona la lastiman o se siente herida por algún motivo, las reacciones emocionales pueden ser variadas y uno puede escoger muchísimas soluciones que en ese momento pueden parecer las adecuadas. Yo no estoy diciendo de que esto fue una estrategia: digo que recurre a los medios para informar algo que a Horacio le hizo muy mal”, insistió Burlando.

“Acá no pongo a ninguno de los dos como víctima o victimario. Cuando las cosas pasan en una pareja, la responsabilidad es de los dos. Quitémonos ese velo donde hay un demonio y un santo. En una relación, hay un 50% de responsabilidad de cada uno de los que la integran”, dijo el abogado, lo que motivó a un comentario sororo por parte de Pampita para con Verónica: “ Igual, la decisión de portarse mal no fue de los dos; es de uno solo de los dos, en este caso ”.

“Sí, pero siempre hay un motivo, Caro, algo que lo motiva”, opinó Burlando, lo que volvió a generar un chispazo en Ardohain: “No, no. No comparto. No hay por qué adjudicarle la infidelidad a la otra persona, hay que hacerse cargo de lo que cada uno hace, cómo transita la vida y qué valores tiene”, cerró Pampita.

