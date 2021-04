Valery Sais, la niña que interpreta a la hija de Luis Miguel en la serie: “Sentí mucha emoción cuando me confirmaron el papel”

Valery Sais junto a Diego Boneta en "Luis Miguel, la serie"

A sus 11 años, Valery Sais es una de las actrices del momento. Interpreta a Michelle, la hija mayor de Luis Miguel en la serie que cuenta la vida del cantante mexicano y que el domingo pasado estrenó los primeros capítulos de su segunda temporada. No es la primera vez que pisa un set de filmación, ya que su carrera comenzó a los cinco años en anuncios comerciales, y luego tuvo algunos papeles en otras series de televisión. Fue parte de las producciones Papis muy padres y Rubí y Control Z, y también participó de los largometrajes Cuidado con lo que deseas y Juega conmigo.

Sin embargo, con su interpretación en la flamante ficción de Netflix la pequeña actriz ya alcanzó fama internacional. El 18 de abril, día del estreno de la segunda temporada, Valery agradeció a Diego Boneta, el protagonista de la serie, y también a su madre, que fue quien la apoyó en esta nueva aventura. “Está foto nos la tomaron en Febrero del 2020, quiero mucho a Diego es una gran persona con la que me encantó participar, jugar, compartir y vivir la experiencia de @luismiguellaserie. También gracias a mi mami que me ha apoyado en todo y me acompaña en todo momento”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una imagen en la que se los ve a los tres, muy sonrientes.

Entusiasmada, la niña contó detalles de su personaje y además revivió sus sensaciones cuando le confirmaron el papel. “Sentí mucha emoción...Me emocionó mucho desde que supe que estaría en la serie de Luis Miguel porque desde la primera temporada me gustó mucho”, aseguró, aunque confesó que apenas pudo ver los primeros dos capítulos de la primera temporada. “La verdad me gustaría continuar viéndola”, señaló.

Su aparición se da recién en el segundo capítulo de esta nueva temporada, en medio de un momento emotivo que grabó junto a Boneta, cuando padre e hija se conocen. Ella misma compartió con sus más de diez mil seguidores algunas fotos de la conmovedora escena. “Así como este capítulo, mi día ha estado lleno de muchas emociones que prontito les compartiré... Y gracias a todos los que me han apoyado... Hoy me mandaron estas fotos que quise compartir y ¡pronto sorpresas! ¡Los amooooo!”, escribió junto a tres postales.

Por otra parte, reveló que no tuvo diálogo con Michelle ni antes ni después de la emisión de la serie. Tampoco tuvo el gusto de conocer a “Luismi”. “Nunca lo vi, pero sí me hubiera gustado, y cuando estuve grabando pensé que ´¡ay, sí lo vería!´, pero al final no lo vi”, se lamentó. A pesar de su corta edad, Valery tenía perfecto conocimiento sobre la música de El Sol de México. “Por supuesto, ¿quién no conoce las canciones de Luis Miguel?”, dijo. La niña recién transita los comienzos de una prometedora carrera, pero ella ya tiene en claro cuáles son sus sueños a cumplir. “Quiero ser una estrella de Hollywood como actriz, y también directora”, finalizó.

En el tercer capítulo, el tierno abrazo de Luis Miguel y Michelle de niña dará un giro para mostrar los conflictos familiares que les impiden estar juntos. Y es que en apenas unos cuantos segundos del avance, se ve una discusión de la pequeña con su mamá, Stephanie. “Ya tengo edad para decidir si quiero hablar con mi papá o no”, expresa Michelle, en lo que parece ser un desayuno acompañada de su madre.

Valery Sais

SEGUIR LEYENDO: