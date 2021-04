Cacho Fontana habló en Polémica en el bar luego de que lo dieran por muerto: el elogio que emocionó a Mariano Iúdica

El diálogo de Mariano Iúdica con Cacho Fontana (Video: "Polémica en el bar", América)

“Yo estoy bien, vengo de cumplir 89 años”, anuncia Chacho Fontana, aportando la tranquilidad tan deseada. “¡Le dije que aguante! Que la fiesta de los 90 la voy a organizar yo...”, retruca Mariano Iúdica, feliz de escuchar su voz al otro lado de su celular, aquel que coloca junto al micrófono para que el público de Polémica en el bar también suspire, aliviado.

Porque todo se trató de una fake news, esa definición tan propia de estos tiempos: este verdadero prócer de la radio y la televisión argentina no murió, pese a la información errónea que circuló en la tarde del lunes y de la cual se hicieron eco las redes sociales, con hondo pesar.

“Te queda un dolor en el corazón muy fuerte, porque una desaparición de esta naturaleza conmueve a la gente, no a todo el mundo, sino a la gente que uno ha atendido durante tantos años...”, lamentó Fontana un par de horas después, conversando con Iúdica y el equipo del ciclo de América, que recibió sus palabras con aplausos.

“Mejor no puedo estar. No es la primera vez que a mí me lo hacen... Pero no había tenido la repercusión que tiene esto. Pero bueno, así estamos”, dijo el locutor desde el Hospital Fernández, adonde fue internado el sábado luego de volver a contraer coronavirus y enfrentar una neumonía, pese a que semanas atrás recibió la primera dosis de la vacuna AztraZeneca.

Enseguida intervino Chiche Gelblung. “Vos sos parte de la historia del siglo XX: no es fácil despedirte a vos... Por eso cuando llegó la noticia tuvo esa repercusión -razonó el panelista de Polémica, quien a fines de marzo había sido aislado cuando su compañero Horacio Cabak, quien ayer regresó a la pantalla, dio positivo-. Lo que pasa es que ya no hay más de los periodistas que vos conocías. Hoy sale en algún lado y se publica”.

Hombre de radio: Cacho Fontana (Foto: Adrián Escandar)

Fue entonces cuando el profesional que ganó 14 Martin Fierro y condujo Odol Pregunta, un ciclo inolvidable, demostró su grandeza. Porque Iúdica lo llamó para corroborar que se encontrara bien. Y Fontana desvió el foco, se colocó a un lado para deshacerse en elogios hacia el desempeño del conductor.

“Lo importante es certificar lo que significa tu aparición en el medio televisivo -le dijo Cacho a Mariano, quien no pudo disimular en su gesto semejante mimo al alma-. Yo creo que has marcado un lugar inconfundible. Tu personalidad va más allá de lo vulgar. Además te has incorporado a la locución, un tema muy importante, que es el hacer del ridículo una ventaja, porque vos usas un producto que no usaría nadie con total soltura y viveza, del productor y tuya, y le das al público un elemento muy nuevo y muy lindo de construir...”.

“Basta, basta, basta... -lo interrumpió Iúdica-. Porque acá la noticia sos vos, que estás bien, hablando en tiempo y espacio, orientado y diciéndome cosas hermosas”. “Estoy feliz de tu éxito tuyo -correspondió Fontana-, del éxito de todos, de toda esa gente que quiero muchísimo”.

Minutos después, el conductor lo despidió. “Te quiero mucho, te admiro mucho, te agradezco mucho cada palabra y cada intercambio de cariño. Sigamos, sigamos... ¡¡que sabés lo que va a ser la fiesta de los 90!!”, lo arengó Iúdica, ante la complicidad de Cacho y, nuevamente, los aplausos del resto de los integrantes de Polémica en el bar.

El lunes, cuando la falsa noticia circulaba con contundencia, fue el propio Fontana quien salió a desmentirla. “Estoy bien, simplemente es una visita de colaboración que estoy haciendo en la clínica donde vivo. Hay secuencias en las que se cotejan una con las otras, nada más que eso. Son cuatro días que vengo al Hospital Fernández, que es inmenso, una atención muy buena. Y volveré otra vez a mi casita querida. Pude hablar con mis hijos y toda la gente. Hay mucha literatura en los titulares de la televisión”, sostuvo, en diálogo con Radio Mitre.

El domingo, su hija Antonella -consultada por Teleshow - había dado detalles sobre esta nueva internación. “Se había realizado un hisopado el 20 de abril, que le dio negativo. El sábado tuvo que ser trasladado al Fernández. Tiene neumonía. Como el protocolo lo requiere, le realizaron un nuevo test para detectar la presencia de coronavirus en el hospital y el resultado fue positivo”, precisó.

