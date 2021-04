El emotivo recuerdo de Chiche Gelblung tras la muerte de Mauro Viale: “Tenía un estado físico envidiable, su mayor locura era acostarse después de las 22″

El periodista lamentó la muerte de Mauro Viale, a quien consideró un "hermano"

Luego de que se conociera la muerte de Mauro Viale como consecuencia de una complicación de su cuadro de coronavirus, su compañero de radio Samuel “Chiche” Gelblung se quebró al recordar que estuvo “con él hasta el miércoles pasado” y que era alguien que “tenía un estado físico envidiable”.

“Todo lo que se diga de Mauro es poco. Estoy, la verdad, muy triste, devastado. No lo puedo creer. Además, era un tipo sano. Lo vi en la radio porque él dejaba su programa y yo lo tomaba, el jueves ya no vino porque se fue a vacunar y ahora pasó esto” , contó.

En diálogo con Radio 10, el periodista explicó que no sabe “si fue la vacuna lo que le hizo la reacción o fue el COVID”, pero señaló que “aparentemente hoy le habían sacado el oxígeno” y, a pesar de haber presentado una leve mejoría, “hizo una trombosis” y perdió la vida.

“Se fue el más grande productor de noticias que yo he conocido, por lejos. Más allá de lo humano, desde el punto de vista profesional fue un monstruo, pero bueno” , sostuvo Gelblung, a quien se lo notó conmovido por la situación.

Chiche Gelblung se lamentó por la muerte de su colega Mauo Viale

“Mauro era un tipo de 24 horas, no paraba nunca, tenía pasión por la noticia como pocas personas” y pudo hacer cosas que él no hubiera “podido hacer jamás”, continuó Gelblung, remarcando su faceta profesional.

En diálogo con TN, el periodista agregó que Viale “tenía proyectos” y que “era un tipo bárbaro”. Además, destacó que era una persona sana, ya que “iba al gimnasio todos los días, corría en la cinta, tenía un estado físico envidiable”. “Su mayor locura era acostarse después de las 22:00 y comía arroz”, por lo que “era como un monje budista”, agregó.

“Estoy destruido. El miércoles estaba perfecto. El jueves no vino porque se había ido a vacunar, me dijo su productora, y hoy le mandé un mensaje a la mañana porque me habían dicho que estaba mejor. Pensé que a lo mejor ya tenía el teléfono a mano, que lo habían pasado a sala común”, precisó.

Volviendo a lo profesional, resaltó que “era alguien que lograba que no hubiera manera de que no se le encontrara la vuelta a lo que él quería” e incluso “podía trabajar con productores taxistas, porque el tipo se tomaba un auto y lo convencía al conductor para que le trajera a la viuda de tal”.

Chiche Gelblung compartía espacio en la radio con Mauro Viale, quien le hacía el pase

“El tipo iba a la noticia de frente, dirigía los informativos de tele, de radio, hoy es una pavada porque están las redes sociales, pero él lo hacía cuando no estaban y era muy difícil. Tenías que confirmar las cosas con vecinos, con testigos que a veces eran reticentes. Estaba formado en la escuela vieja, cuando no había Google, era todo más artesanal. Se me fue un hermano”, manifestó.

Más temprano, en el programa El Show de Los Escandalones, conducido por Rodrigo Lussich, cuando recién se supo que Viale murió a los 73 años tras sufrir un paro cardíaco en el Sanatorio de Los Arcos, donde estaba internado, Gelblung se quebró al confirmar lo que hasta ese momento eran trascendidos.

“No lo puedo creer, no puedo entenderlo, te juro. Tampoco sé si fue una complicación del COVID o de la vacuna, porque no se sabe si fue una trombosis, qué se yo. Nadie se cuidaba el cuerpo mejor que Mauro: todos los días haciendo gimnasia a las 6 de la mañana. ¡No lo puedo creer! La verdad es que estoy demolido”, insistió.

