Por qué jamás se la verá sin flequillo, obsesión con las fechas de vencimiento y una pequeña que se siente alta: 50 frases, hechos y datos no tan conocidos de Mariana Fabbiani

"Mi actriz a veces se queja un poco porque la tengo guardada. Pero sé que en algún momento volveré a actuar. Para divertirme, para reencontrarme con mi parte más lúdica. Seguramente haré teatro: tengo muchas ganas. El tema es que el programa diario me absorbió mucho todos estos años".

1. Se llama Mariana Paula Fabbiani. Su papá, Alfredo Fabbiani es dueño de campos en Corrientes y su mamá, Silvia es la hija del compositor Mariano Mores, una leyenda de nuestro tango.

2. Mariana transitó una infancia feliz. Sin problemas económicos vivía en Barrio Norte y era alumna de un colegio privado. Pero, cuando cumplió 9 años la familia sufrió un cimbronazo con la muerte de su tío, Nito Mores por un cáncer en la columna vertebral. “Yo tenía una familia y después de ese hecho hubo otra en la que todos necesitábamos apoyarnos más y reconocer debilidades, que nuestra familia no era tan perfecta como pensábamos”. (La murga, septiembre, 1998)

3. Trabajó como modelo no por vocación sino como recurso para comprarse cosas que quería.

4. Su mamá no le cantaba canciones de cuna sino tangos.

En sus redes, Mariana decidió publicar una foto retro, de pequeña, en brazos de su mamá, Silvia Mores,

5. En 1994 hizo su debut en la tira “Son de diez” y después participó en “Mi familia es un dibujo”, “Pensionados” y “Montaña rusa”.

6. Estudió tap, baile y canto.

7. Muy responsable con el estudio. Pasó muchos fines de semana estudiando. En quinto año fue la abanderada. Tenía promedio 10 en historia y matemática.

8. Reconoce que de adolescente era insoportable. “Si hoy pudiera tener el 10 por ciento de la autoestima que tenía en esa época sería maravilloso”.

9. Su recuerdo más feliz de la infancia son los veranos en Mar del Plata. Vivía con sus primos y abuelos todos en la misma casa mientras “el clan Mores” realizaba los espectáculos de temporada.

10. A los 14 años comenzó a presentarse en pruebas para realizar publicidades, pero como es bajita en general no la elegían.

11. Antes de salir al aire siempre necesita darse un “baño de buena energía”. El ritual consiste en sahumarse en palo santo algunos minutos antes de encontrarse con sus televidentes.

En la Quinta de Olivos durante la entrevista que le realizó al ex presidente Mauricio Macri para su programa "El diario de Mariana"

12. “Tengo carácter. Lo que pasa es que no me gusta quedarme con cosas adentro, porque cuando digo las cosas me las saco de encima, ando más tranquila”. (Viva, mayo, 2003).

13. Le gusta organizar la casa. Sus tareas favoritas son pasar la aspiradora y hacer funcionar el lavarropas pero detesta planchar.

14. Es muy responsable con su trabajo. Los días que el programa se graba llega dos horas y media antes al estudio, para probarse la ropa y ver cómo da en cámara.

15. A los 18 años grabó el video “Suave” con Luis Miguel que la hizo conocida. “Lo hicimos en la misma selva donde se hizo Rambo, salimos con sanguijuelas pegada, fueron escena de riesgo”, bromeó la conductora al recordar las grabaciones. “En la escena de la arena me desmayé porque me taparon con arena respiraba con el sorbete pero nunca encendieron el ventilador para sacar la arena, fue como a las seis de la mañana”.

Fue una de las elegidas por Luis Miguel para protagonizar su videoclip "Suave", en 1993, perteneciente al álbum Aries.

16. Admite que el Luismi no se tiró ningún lance con ella. Además supo que su abuelo era Mariano Mores y él era un gran admirador.

17. Antes de casarse con Gastón Portal, sus amigas le organizaron una despedida de soltera. La pasaron muy bien pero la mayoría se pasaron de copas y Mariana terminó rescatándolas y trasladándolas a sus casas.

18. Se define torpe, “de llevarme todo puesto”. Suele estar llena de pequeños moretones y lastimaduras de accidentes domésticos.

Mariana se convirtió en mamá por primera vez con el nacimiento de Matilda en 2010. En 2014 llegaría el varón, Máximo, ambos fruto de su relación con el productor Mariano Chihade, dueño de la productora Mandarina. Veronica Guerman /Teleshow

19. Es muy hipocondríaca con la comida. Como se intoxicó dos o tres veces y debió trabajar intoxicada se obsesiona con que todo está podrido y por eso chequea todas las fechas de vencimiento. Es capaz de mirar la fecha de vencimiento hasta de una golosina. Si abre una leche anota el día en que empezó a consumirla.

20. Muy creyente de la Virgen Desatanudos, durante muchos años todos los días 8 iba a rezarle ya sea para agradecer o pedir.

21. “Soy muy pudorosa cuando hablo de mis cosas. Me aburre hablar de mí, no me gusta dar notas, parece que todo el tiempo hay que decir algo nuevo. No doy títulos”. (Viva, mayo, 2009).

22. Aunque estudió Marketing admite que le hubiera encantado seguir Letras porque ama la Literatura.

Mariana Fabbiani festeja el Martín Fierro de su programa junto a Guido Kaczka

23. Terminó la facultad con 9 de promedio.

24. Mide 1,59 pero se siente altísima. “Tengo una percepción de mí misma completamente distorsionada. Además mi altura corresponde con mi personalidad. También me siento medio una pulga y no estaría bien que se alta. Soy toda bien concentrada y tengo carácter de enana”.

25. En un show de su abuelo en Obras se disfrazó de Tita Merello y subió a cantar al escenario.

Mariana Fabbiani y su marido, Mariano Chihade

26. Considera a Daniel Tinayre su padrino artístico. El marido de Mirtha era muy amigo de Mariano Mores. De adolescente toda la familia Mores fue invita a “Almorzando”. Mariana realizó una imitación casera de Isabel Pantoja que considera un papelón. Pero Tinayre le habló a Alejandro Romay que la convocó para Pijama party.

27. En sus comienzos admite que tenía “una voz de pito insoportable” pero la fue mejorando con fonoaudiólogas.

28. “Si triunfo no será porque soy linda. Hay un factor suerte, hay un factor oportunidad, que puede no llegarte nunca y un factor de laburo muy grande, de lucharla”. (La murga, septiembre, 1998)

29. Detesta sus pies porque dice que tiene “dedos de tortuga”. Por eso, en general se los tapa.

Gastón Portal y Mariana Fabbiani en sus comienzos en PNP

30. Presta ropa y en su momento CD’s sin problemas pero jamás libros. “Con los libros soy sumamente egoísta”.

31. “Soy muy envidiosa. Envidio lo que no soy capaz de hacer. No la felicidad de otro que es algo muy abstracto. Tampoco la casa del otro. Sí envidio a la gente que sabe cantar”. (La murga, septiembre, 1998)

32. En una nota para la revista Teleclic conoció al productor Gastón Portal. Durante una década fueron novios, se casaron pero el matrimonio duró un año y medio. Conservaron una buena relación y siguieron trabajando juntos durante un tiempo en RSM, el resumen de los medios.

33. Después de su divorcio, en el año 2006 se enamoró del productor Mariano Chihade. Siguen juntos y son papás de Matilda y Máximo.

“Las sonrisas de mis hijos son mi felicidad”

34. “Me llevo mejor con los gays que con las mujeres. Las mujeres tienen esa cosa de competencia, que los gays -si bien a veces la tienen- es como que te entienden más”. (La murga, septiembre, 1998)

35. En 2002, mientras conducía Mariana de casa en una de las secciones del ciclo, pateaba una pelota del fútbol al público y se las regalaba. Pero una vez el chiste salió mal y Mariana, sin querer, golpeó de un pelotazo a uno de los nenes que estaba en la tribuna tirándolo al suelo. Cuando la cámara la mostró en su cara se veía consternación pero también una carcajada por el momento insólito. “El after”: “Vino a visitarme un par de veces. No quedó con ninguna secuela neurológica”, contó diez años después.

36. “Para mí artista es mi abuelo, Mariano Mores. Yo no me llamo artista, trabajo en la televisión. Todo el mareo del principio para mí no existió. No me hizo falta salir en bolas ni hacerme las lolas para tener trabajo. Es muy fácil volverte loco con esto. No hay que creerse nada del todo”. (Clarín, febrero, 2009).

37. Su abuelo, Mariano Mores, siempre la llamó Marianita. “Lo admiro profundamente, es mi guía espiritual. Nunca lo oí quejarse de nada y eso que le pasó de todo en la vida. Es un luchador, ama lo que hace y yo lo disfruto mucho. Para mí es un ejemplo. Es tan joven de alma, ve las cosas desde otro lugar. Es un ser elevado” (Clarín, febrero, 2008).

"Mi abuelo era un dotado, pero además tenía disciplina. Pasión. Me inspiró a buscar a mi propia identidad a la hora de expresarme. Me mostró el valor del esfuerzo. Creía en mí: siempre me dio toda su confianza".

38. Contó que en un momento tenía muchas “lolas”. Pero se puso a bailar para la obra Cenicienta, bajó mucho de peso y las lolas se le achicaron.

39. Lee mucho y de todo pero le gusta mucho la literatura japonesa y ama el cine.

40. Afirma que de su abuelo heredó el humor, la elegancia y el espíritu lúdico.

41. Un plan perfecto consiste en ir a cenar afuera, tomar un vinito y charlar. Si no se puede prefiere quedarse en su casa, sacarse los zapatos y desparramarse a tomar unos mates.

42. Reveló que cuando Leonardo Sbaraglia era uno de los ídolos juveniles de Clave de sol, lo siguió por la calle. “Yo te perseguí por la calle, al grito de ‘Diego, Diego’. Era en Callao y Santa Fe. Fuiste a la única persona que perseguí para pedirle un autógrafo ¡y vos saliste espantado! No sé si fue porque me vio muy excitada”.

Una producción para la revista Caras cuando protagonizó el video con Luis Miguel

43. Oringo era su perro y tenía dos o tres años cuando se le cayó un diente. Lo llevó al veterinario que lo derivó a un odontólogo de perros. El especialista le confirmó que la mascota tenía bruxismo lo que le generaba una infección que lo podría matar. Así que decidieron ponerle ortodoncia. “Me costó porque era carísimo, porque había que dormirlo y ponerle los aparatos fijos de metal para que los tenga durante 6 meses”. Después le retiraron los aparatos y el perro se recompuso por lo que Mariana dice que fue “plata bien invertida”.

44. “Soy una mujer que trabaja en televisión, pero no me siento parte del medio, porque no comparto ciertos códigos del ambiente. Trato de tener la vida más normal posible. Llego a mi casa, me pongo las pantuflas y frío milanesas como cualquiera”. (Luz, abril, 2009).

45. “Hice terapia toda mi vida, pero justo ahora estoy en receso: hace unos meses que no voy, pero en general lo hago cada 15 días. Es un espacio de reflexión, de honestidad conmigo misma, que defiendo y me hace bien”. (Infobae, agosto, 2019).

46. Sin tapujos reconoce que usará flequillo hasta los 90 años y que jamás la veremos sin ese corte de pelo. Cuando le consultaron por qué nunca cambiaría este detalle de su estilo. “¡Porque tengo una frente gigante! ¿Alguna vez me vieron la frente? No me la habían visto nunca la frente”. Y en tono jocoso cerró: “Puedo dar fe de que tengo más de dos dedos de frente. Si yo me mido la frente, ¡es casi igual que la cara! Yo lo voy modernizando”.

47. Durante sus embarazos les prohibió a los compañeros de equipo utilizar perfume porque vomitaba todo el tiempo.

"Tener la parejita sería re lindo, que llegue el varón, pero lo que venga va a estar bien. Estoy comiendo mucho, tengo hambre", expresó en su segundo embarazo. Deseo cumplido.

48. De sus veranos en Mar del Plata todavía recuerda cómo su abuelo festejaba su cumpleaños. “El 18 de febrero era su cumpleaños y él abría la puerta e invitaba a los periodistas que cubrían temporada a comer un asadito. Y, yo ya grande, he ido especialmente ese día para no perderme el ritual de su cumple. Era un gran anfitrión”.

49. “La versión casera del abuelo es alucinante. Era un gran asador y durante el día se la pasaba arreglando cosas. Me cuentan que cuando se me rompió un chupete él hizo todo lo posible por arreglarlo. Y ahí me di cuenta de que no lo podía todo. Pero para mí, el abuelo era un superhéroe”. (Paparazzi, diciembre 2019).

50. “Siempre supe que de una manera u otra iban estar vinculada a lo artístico. Creo que me decidí a la seis años viendo a Tita Merello en el teatro con mi abuelo. ¡Las ganas que tenia de subirme al escenario!” (Infobae, agosto, 2019).

“Amo la tele, crecí haciendo tele, es mas que un electrodoméstico, tiene esa capacidad de llegar a tanta gente tan distinta que es algo que hay que usar de manera positiva, se pueden hacer cosas buenas”

Con material del archivo de la escuela de Periodismo TEA

