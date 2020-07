Mario Guerci interpretará a Jorge Taiana en la serie de Diego Maradona: “Claudia Villafañe no sabía que iba aparecer su pareja”

La historia de amor entre Jorge Taiana y Claudia Villafañe será contada en la serie sobre Maradona

Sueño Bendito, la serie sobre la vida de Diego Maradona se estrena el 30 de octubre, día en el cual el astro del fútbol cumple 60 años. Aunque todavía no se ha visto ni un tráiler de la historia, ya comenzaron a surgir polémicas y escándalos que rodean a la serie producida por BTF Media, Dhana Media y Raze, y distribuida por Amazon Studios.

La ficción muestra la vida del famoso ex futbolista argentino en diferentes etapas de su vida, desde los inicios de su carrera en Villa Fiorito y en Argentinos Juniors. Seguidamente, narra su momento de gloria con la Selección Argentina en la Copa Mundial en México 86 y su paso por el Nápoles. Luego la historia se centra en su tormentosa etapa adulta, contando desde el homenaje en La Bombonera en 2001, la dirección técnica en el Mundial Sudáfrica 2010 y los escándalos mediáticos.

En las últimas semanas, se conocieron los polémicos catorce puntos que Maradona le habría pedido a Amazon que debían estar sí o sí en la historia. Trascendió que en la mayoría de esos puntos Diego “atacaba” a Claudia Villafañe, su ex mujer y madre de sus dos hijas, Dalma y Gianinna, con historias sobre infidelidades y estafas reiteradas a lo largo de los años.

La serie ha generado más conflictos entre los Maradona

La producción de esta ficción es una serie en sí misma, por eso sorprendió la noticia de que Jorge Taiana, novio de Claudia desde hace más de una década, iba a formar parte de la historia y abrió un nuevo capítulo en la guerra de Diego con Claudia y sus dos hijas. De esta manera un nuevo personaje forma parte de este proyecto que cada vez suma mayores elementos para convertirse en el gran éxito de ficción del 2020.

El mencionado actor y productor mantiene una relación muy bajo perfil con Claudia desde mediados de 2000 y poco se conoce de esa historia. Para interpretar a Taiana la producción de Sueño Bendito seleccionó a Mario Guerci, con una basta carrera en el mundo de la moda y la actuación. En diálogo con Teleshow , aseguró: “En los últimos tiempos estuve trabajando como modelo y actor. En publicidad hice 60 comerciales aproximadamente, como así también en tevé, cine y teatro. Ambas cosas las hago desde que tengo 18 años y ahora tengo 38, en el ámbito nacional e internacional. El año pasado estuve algunos meses en México trabajando, entre otros proyectos en El Club (Netflix). También trabajé como conductor de los ciclos de Miss Mundo”.

El actor ya grabó la primera temporada de la ficción

Además, dio detalles de cómo le llegó la propuesta para sumarse a la serie: “La productora me contactó mientas estaba trabajando en México. Hice un autocasting estando allá y quedé seleccionado. Luego de idas y vueltas por no poder coordinar mis días de filmación, quedé afuera del proyecto porque no podía estar en Argentina en las fechas estimadas de rodaje. Pero como después el rodaje se terminó atrasando finalmente pude. Me pareció muy interesante el proyecto no solo por lo que el nombre Maradona dimensiona, sino porque en lo actoral nunca había interpretado a un persona de la vida real y con vida en la actualidad”.

Al ser consultado sobre si sabía la relevancia de su personaje en la vida de Diego, Mario aclaró: “Conocía el lugar de Taiana en la vida de Maradona, pero no en profundidad, solo sabía que hubo en uno o unos momentos de roce y tensión entre ellos por diferentes temas, pero no mucho más. De todas maneras, al intentar interiorizarme un poco más, tampoco es que se saben demasiadas cosas más allá de algunas especulaciones Taiana ha sido siempre un tipo muy reservado”.

“No lo conozco a Taiana ni tampoco me dio el tiempo antes de filmar como para haber intentado un acercamiento, que hubiera estado bueno, sin embargo lo estudie viendo contenido online, que no abunda, pero sin embargo algunos rasgos de él se pueden ver muy claramente. Se lo ve un tipo medido, pensante, de perfil bajo, estudioso, disciplinado, atento, entre otras cosas. El año pasado estuve en el festejo de los 130 años del teatro Seminari, en Escobar, y allí charlé con Claudia y le contó que interpretaba a Taiana en la serie, frente a lo cual se quedó totalmente sorprendida porque desconocía hasta aquel momento que su pareja también aparecía en la serie”, señaló el actor y modelo.

Mario sorprendió a Claudia Villafañe al contarle que el personaje de Jorge Taiana iba a estar en la serie de Maradona

Aunque trascendieron muchos aspectos de la ficción, Guerci sumó algunos datos desconocidos sobre esta producción que ha generado un gran revuelo: “La historia recorre diferentes épocas de la vida de Maradona y de quienes lo rodearon, lo cual explica porqué ciertos personajes, él inclusive obviamente, son interpretados por distintos actores/actrices dependiendo de la época. El ejemplo que todos conocemos es el propio Diego, interpretado al inicio por Nicolás Goldschmidt, más adelante por Nazareno Casero y por último por Juan Palomino”.

Luego de haber grabado la primera temporada, el actor dio su opinión sobre el mundo del famoso director técnico: “Maradona fue el mejor jugador del mundo de todos los tiempos, de eso no hay dudas. El término ‘la tiene atada’ se debió haber inventado viéndolo jugar. Desde el punto de vista personal, como todos nosotros en cuanto a personas que somos, estamos llenos de luces y de sombras. Es un verdadero héroe cómo el de toda la literatura, porque el héroe está vinculado con la tragedia, con la traición, la desgracia, con el desatino, con el destino. Los héroes lejos están de ser perfectos. Si se pudiera medir la emoción generada por Maradona en algunos momentos puntuales (gol contra Inglaterra por ejemplo) podríamos cuantificar con números la importancia que tiene en los corazones de los argentinos, porque las alegrías que le dio a los argentinos no tienen comparación con casi nada. También lágrimas claro, pero nadie es perfecto. No hay dudas de que Maradona es un ícono, que tal vez significa luchar por cumplir los sueños, pero también por perdonar por los errores”.

Entre sus últimos trabajos, Mario formó parte de la novela Heidi, un producto infanto juvenil basado en la historia clásica, pero con algunas adaptaciones que se vio en la pantalla de Nickelodeon y actualmente está disponible en Netflix. También estuvo en Sola, una película del director José Cicala que todavía no se estrenó. Mientras que en teatro se destacó en el clásico Casa de Muñecas de Ibsen dirigida por Ezequiel Castillo, que fue un gran desafío actoral.

Más allá del perfil artístico, también se ha desarrollado como abogado: “Me desempeño en tema civiles y comerciales, aunque en el último tiempo estoy muy abocado a cuestiones de representación artística, desde el momento inicial de la negociación y el vínculo contractual, pasando por las etapas del desarrollo hasta su finalización y toda consecuencia derivada de cualquier incumplimiento. El hecho de ser yo mismo quien muchas veces negocia mis propios contratos artísticos me permitió ganar experiencia en la materia y conocer la métie, sabiendo dónde están las claves de un buen vínculo laboral-artístico desde el punto de vista fáctico y jurídico, cómo así también saber cuál es la mejor fórmula contractual para poder llevar ese vínculo a buen puerto evitando llegar a situaciones conflictivas”.

