“Cuando vuelvo a mi niñez no me reconozco en nada. Es más, tuve una infancia muy dura...Y una adolescencia que ni te digo”, declaró en una entrevista con Clarín en el 2010. Y relató que a los 17 años, su padre la obligó a casarse con un hombre al que no amaba. Tuvieron dos hijos y vivieron en los Estados Unidos hasta que se quebró la empresa de aviación que su esposo había fundado. Al regresar a la Argentina, se separaron y ella apostó nuevamente al amor de la mano de Oscar López Ruiz, el guitarrista del Quinteto Piazolla.