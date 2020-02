Pero lo de Bocca fue un paso más en la carrera de Weatherall que no paró hasta sus últimos días, siempre a la vanguardia, siempre apasionado. Trabajó con Happy Mondays y se destacó en el movimiento acid house, mientras remixaba a My Bloody Valentine y New Order. En Gran Bretaña el movimiento era enorme, mientras que en la Argentina se palpitaba, sobre todo, como una excentricidad. El exponente más visible, por ese entonces, fue el ex tenista Guillermo Vilas, quien llegó a desarrollar una carrera como cantante y ejecutor del house. El deportista nacido en Mar del Plata y de fama mundial, incluso sacó un disco titulado Mil Nueve Noventa 1990 y llegó a tocar en el estadio Obras Sanitarias en mayo de ese mismo año.