“Esto no es un homenaje, es una suplencia”, certificó León Gieco antes de arremeter con la propia y alegórica “Los Salieris de Charly” sobre el micrófono de El Aguante & The Prostitution: con el mando anímico a cargo de Rosario Ortega y Zorrito Von Quintiero, la banda de Charly García se vio aumentada & corregida por amigos y colegas que le hicieron un rescate emotivo al repertorio del genio ausente. El accidente doméstico que resintió sus caderas lo dejó fuera de la jornada inaugural del Cosquín Rock 2020. Pero no a sus himnos.