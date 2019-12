“Hay distintos tipos de abuso, está el físico, el verbal, el sexual y el psicológico. Cuando estaba con él no me sentía respetada, no me sentía en mi casa, no me sentía querida”, contaba Anna Chiara en esa nota. Y explicaba que, por estos motivos, desde sus nueve años había pedido no ver más a su padre biológico. Algo a lo que la Justicia, efectivamente, le dio lugar.