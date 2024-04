Aznar visita a Milei en la Casa Rosada: “Argentina va por el buen camino”

Javier Milei y José María Aznar, este jueves en la Casa Rosada. (@jm.aznar en Instagram)

José María Aznar se encuentra en Buenos Aires, donde este jueves tuvo ocasión de visitar a Javier Milei en la Casa Rosada. “Una conversación muy interesante. Creo que el Gobierno de Argentina está tomando las decisiones correctas, que son las que el país necesita. Argentina va por el buen camino. Les deseo mucho éxito”, ha expresado Aznar en sus redes sociales al término del encuentro.

Aznar ha participado en ‘La cena de la Libertad’, organizada por la Fundación Libertad, en la que también ha coincidido con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y los expresidentes de Argentina Mauricio Macri y de Bolivia Jorge Quiroga. También lo ha hecho, en el marco de este viaje, en el VII Congreso Mundial de Diálogo Intercultural e Interreligioso, en la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina.

Te puede interesar: Las empresas siguen pagando menos a Hacienda por sus beneficios en 2023 que antes de la crisis financiera

El español ha pronunciado un discurso de apenas ocho minutos que ha dedicado “decir algunas cosas” en las que cree y “decirlas muy sencillamente”. El expresidente ha hablado de “un mundo desordenado y descreído” en el que, a su juicio, “la libertad es la gran fuerza que tiene el ser humano”.

Entrando en materia, el momento más aplaudido de su exposición ha sido su mirada a América Latina, “deseando la libertad de Cuba, Nicaragua y más que nunca, de Venezuela”; a Europa, “defendiendo la obligación del pueblo ucraniano para que pueda vivir en una nación libre, segura y soberana”; y a Oriente Medio: “Pienso y digo bien alto que Israel es una democracia occidental con el derecho y la obligación de defenderse de los ataques terroristas y que tiene, por el bien de la paz y la estabilidad en el mundo, que terminar su tarea y ganar la gran batalla que está combatiendo. Por eso, apoyo con todas sus consecuencias a Israel”.

“El momento más peligroso desde 1939″

Aznar apuesta “por los líderes comprometidos con su país y no en los que ejercitan el populismo y utilizan sus países para sus ambiciones personales o sus proyectos estrictamente particulares, muy consciente de los riesgos que vivimos en nuestras sociedades y en el mundo, probablemente en su momento más peligroso y complicado desde el punto de vista de la seguridad y estabilidad desde 1939″. Frente a esto, el expresidente cree “en los valores de la sociedad occidental, que no tienen que ser destruidos ni sustituidos por unas nuevas tiranías que no tienen horizonte más allá del poder a costa de lo que sea”.

Te puede interesar: Ayuso “la emperatriz” reúne a todo el PP de Madrid en un cónclave creado exprofeso para reforzar su poder absoluto

Ante una audiencia entregada, Aznar ha abogado “por la democracia frente a cualquier otro sistema porque de todos los sistemas imperfectos es el menos imperfecto”, por el Estado de derecho “porque ejemplifica y construye la convivencia entre los ciudadanos”, por la tolerancia “porque significa no solo respeto a las ideas de los demás, significa que uno tiene propias ideas”, por “las ideas mucho más que por los algoritmos”, por las reglas “porque dan el orden social” o por “la solidaridad y no el egoísmo, pero también el mérito y no la tiranía de lo políticamente correcto”. “Una sociedad sin mérito -ha zanjado- es una sociedad mediocre”.

Ha terminado mencionado a Argentina y la “nueva esperanza” con la llegada de Milei al poder. “Deseo lo mejor a este país, una nación a la que quiero y a la que admiro. Y por ella, en lo que yo pueda hacer, a disposición de Argentina estoy”, ha terminado.