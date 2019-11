Fuerte mensaje de Matías Napp contra ¿Flor Vigna?: “La persona indicada es también la que no te hace perder el tiempo”

Sin ir más lejos, la semana pasa, la joven protagonizó un tenso momento en el aire de El Trece cuando era entrevistada por Los Ángeles de la Mañana. “¿Flor, como estás...?, ¿Vos estás molesta con LAM...?, ¿Te sentís maltratada...? Nos dijiste que te tratamos mal y que por eso no querés dar la nota”, consultó el movilero. En pleno apuro, queriendo evitar el tema, la protagonista de Una semana nada más contestó: “No, no estoy molesta. nadie está maltratado, es de día y tengo que cumplir con otro compromiso. No dije que me maltrataron, no tengo problema con nadie”. Y agregó: “Hagamos la nota bien así no parece que está todo mal”.