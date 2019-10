“A un enfermo le gustan las putas drogadictas, no una mujer que respete, que no tome alcohol y que no salga de noche”, señaló en la entrevista. “Tiene una prostituta que cuelga todo en Instagram. ‘Me compré una cartera Louis Vuitton…’. No me llegás ni a los tobillos. Le compra a una prostituta y no le compra a sus hijos. La plata de la familia se está patinando”, agregó en relación a la nueva pareja del ex futbolista.