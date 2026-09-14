Economía

Grandes empresas en la mira de ARCA: 50 firmas acumulan deudas impositivas

El organismo sigue de cerca a compañías de distintos sectores por obligaciones pendientes, mientras la mora empresarial crece y la salud concentra la mayor cantidad de firmas entre los principales deudores

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ARCA monitorea la deuda impositiva de 50 grandes empresas privadas, que acumulan más de $500.000 millones en obligaciones pendientes. El seguimiento ocurre mientras la recaudación no repunta y la morosidad crece entre compañías de distintos tamaños. La salud reúne la mayor cantidad de firmas dentro de ese grupo.

El documento también ordena a las 50 empresas públicas con mayores deudas tributarias. Esas compañías suman $42.000 millones en obligaciones pendientes.

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Entre las empresas públicas figuran compañías provinciales de servicios públicos con deudas elevadas. Ese escenario limita las alternativas de cobro, porque una ejecución fiscal puede afectar servicios que dependen de las administraciones provinciales.

Cinco empresas concentran más de $200.000 millones de deuda

Las 50 empresas privadas con mayores deudas ante ARCA deben más de $500.000 millones. El monto representa cerca de USD 400 millones, de acuerdo con la equivalencia incluida en la información relevada.

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La deuda no se distribuye de manera uniforme. Las cinco primeras compañías del ranking concentran más del 30% del total, por lo que reúnen más de $200.000 millones en obligaciones tributarias impagas.

Un hombre en un escritorio revisa planillas con gráficos junto a una computadora portátil, una calculadora y altas pilas de documentos.
Las pymes duplicaron sus atrasos con bancos, proveedores e impuestos, y casi 10.000 registran mora con financiamiento respaldado por SGR (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa que encabeza la nómina debe más de $40.000 millones y atraviesa un concurso. El listado contiene los nombres de las compañías, aunque esa información no trascendió.

El registro incluye firmas de comercio, servicios, industria y transporte. También reúne empresas que enfrentan achiques, cierres o procesos concursales, según los datos obtenidos sobre la lista.

La concentración de la deuda refleja un problema que alcanza a grandes contribuyentes. A la vez, el crecimiento de la mora muestra las dificultades de las empresas para sostener sus pagos tributarios.

La salud concentra más deudores entre las empresas privadas

El sector de la salud tiene la mayor cantidad de empresas dentro de los 50 principales deudores privados de ARCA. La lista reúne prestadores y otros actores sanitarios con obligaciones fiscales pendientes, por encima de los registros de otras actividades.

El problema no comenzó con la situación económica actual. El sistema sanitario ya atravesaba una crisis antes de la pandemia y acumuló nuevas dificultades después de ese período.

Manos de una persona usando una calculadora sobre papeles con gráficos, una lupa, pilas de monedas y una computadora portátil en un escritorio.
La consultora Equilibra informó que 13,4% de las empresas con deuda registra alguna situación de mora (Imagen Ilustrativa Infobae)

ARCA aplicó una moratoria específica y otorgó alivios tributarios al sector. Algunos prestadores ya contaban con beneficios, aunque parte de esas medidas venció y las autoridades evaluaron renovaciones acotadas.

El Ministerio de Salud pidió que las medidas alcancen a todo el sector. La cuestión abrió conversaciones con el Ministerio de Economía y las autoridades de ARCA para definir una consideración tributaria especial.

La presencia de empresas de salud entre los mayores deudores revela la presión financiera que atraviesa el sistema. También expone el peso de las obligaciones fiscales en una actividad que arrastra problemas previos.

La mora se extiende a proveedores, bancos e impuestos

La consultora Equilibra informó que 13,4% de las empresas con deuda registra alguna situación de mora. El informe señaló que los atrasos no se concentran solo en los bancos.

Muchas compañías postergan pagos a proveedores y organismos tributarios. Esa dinámica afecta la cadena de pagos, porque una empresa que cobra con demora enfrenta dificultades para cumplir sus propios compromisos.

Las pymes duplicaron sus atrasos con bancos, proveedores e impuestos, según Equilibra. El deterioro alcanza a firmas que dependen del crédito y a empresas que sostienen su actividad con pagos comerciales.

El informe también registró casi 10.000 pymes en mora con financiamiento respaldado por sociedades de garantía recíproca, conocidas como SGR. Estas entidades otorgan avales para facilitar el acceso al crédito.

Planilla con números examinada con una lupa junto a un bolígrafo, una calculadora negra, una carpeta con hojas y fajos de billetes de 2000 pesos.
Las 50 empresas públicas con mayores deudas tributarias suman $42.000 millones en obligaciones pendientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las empresas que obtienen ese respaldo deben presentar documentación y acreditar una situación contable formal. Por eso, el dato muestra incumplimientos entre pymes que ya habían logrado acceso a financiamiento con garantías.

Los impuestos concentran el mayor nivel de atraso

Entre las pymes con garantías de SGR, 1,3% adeuda impuestos. El atraso con proveedores alcanza 15,3%, mientras que la mora con bancos llega a 8,6%.

Los impuestos representan el principal foco de incumplimiento dentro de ese grupo. Las empresas suelen priorizar los pagos a proveedores y bancos para mantener la actividad y preservar el acceso al financiamiento.

El pago a proveedores permite sostener la producción, los servicios o la comercialización. El cumplimiento con los bancos ayuda a evitar restricciones de crédito, por lo que las obligaciones fiscales quedan más expuestas a postergaciones.

ARCA mantiene una moratoria para pymes, aunque la información relevada no menciona un plan específico para grandes empresas. Las condiciones actuales tampoco reducen el costo de sostener una deuda tributaria.

Antes, una tasa inferior a la inflación podía licuar parte del peso real de una obligación fiscal. Ahora, la tasa de interés que aplica ARCA mantiene un rendimiento positivo y aumenta el costo de los atrasos.

La mora empresarial crece pese a ese cambio. El avance coincide con una recaudación que no muestra recuperación y con caídas mencionadas en el IVA y el impuesto a los débitos y créditos.

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