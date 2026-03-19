Tecno

Meta abandona el metaverso: su plataforma Horizon Worlds dejará de funcionar en las gafas VR

La compañía ahora prioriza inteligencia artificial y dispositivos inteligentes tras el retroceso del metaverso

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Meta anunció el fin de
Meta anunció el fin de su metaverso y apostará por la IA.

Meta anunció que cerrará la versión en realidad virtual de Horizon Worlds, su principal apuesta por el metaverso, a partir del 15 de junio de 2026. La decisión marca el final de un proyecto que durante años fue presentado como el futuro de internet.

Sin embargo, esta plataforma logró captar una base sólida de usuarios. Por ello, una vez se llegue a la fecha, el metaverso dejará de estar disponible en los visores Quest y continuará únicamente como una aplicación móvil independiente.

La compañía también confirmó que la app será retirada de la tienda de Quest a finales de marzo, lo que anticipa el cierre definitivo del ecosistema VR en torno a este servicio. Con este movimiento, Meta pone fin a uno de sus proyectos más ambiciosos y costosos, en un giro estratégico hacia áreas con mayor crecimiento, como la inteligencia artificial.

Horizon Worlds dejará de estar
Horizon Worlds dejará de estar disponible en los Meta Quest.

El anuncio representa un cambio significativo en la visión que la empresa había impulsado desde 2021, cuando su CEO, Mark Zuckerberg, decidió renombrar la compañía y apostar por el metaverso como la “próxima frontera” digital.

En ese momento, proyectaba que esta tecnología alcanzaría a mil millones de usuarios en una década y generaría ingresos multimillonarios. Sin embargo, el escenario real fue muy distinto.

Horizon Worlds nunca logró superar los cientos de miles de usuarios activos mensuales, una cifra muy por debajo de las expectativas iniciales. La falta de adopción masiva evidenció el escepticismo del público hacia la realidad virtual como un espacio cotidiano para interactuar socialmente. A esto se sumaron limitaciones técnicas, costos de acceso y una propuesta que muchos usuarios consideraron poco práctica.

Horizon Worlds de Meta no
Horizon Worlds de Meta no cumplió con los objetivos de la compañía.

Las críticas también surgieron desde dentro de la industria. John Carmack, referente en el desarrollo de videojuegos y exdirector de tecnología de Oculus, cuestionó la estrategia de Meta al considerar que la empresa priorizó una visión futurista sin construir primero experiencias útiles y accesibles para los usuarios.

El impacto económico del proyecto también fue considerable. La división Reality Labs, encargada del desarrollo de hardware y software de realidad virtual y aumentada, acumuló pérdidas de miles de millones de dólares trimestre tras trimestre.

Esta situación derivó en una reestructuración interna que incluyó recortes de personal a inicios de 2026, afectando incluso a equipos dedicados a crear contenido para Horizon Worlds.

Reality Labs, creadores del metaverso,
Reality Labs, creadores del metaverso, registraron pérdidas millonarias en los últimos años.

Como parte de este ajuste, Meta también anunció el cierre de funciones complementarias como “Hyperscape”, una herramienta que permitía capturar y visualizar imágenes inmersivas en 3D dentro del entorno VR. Aunque estas capturas seguirán disponibles en su aplicación específica, dejarán de integrarse en el ecosistema de Horizon Worlds.

En paralelo, la compañía ha comenzado a redirigir sus recursos hacia áreas consideradas más prometedoras. Entre ellas destacan el desarrollo de inteligencia artificial y la expansión de dispositivos como las gafas inteligentes en colaboración con marcas de consumo. Según declaraciones de ejecutivos de la empresa, el foco ahora está en plataformas móviles y tecnologías con mayor potencial de adopción masiva.

Este cambio de rumbo refleja una tendencia más amplia en la industria tecnológica, donde el entusiasmo inicial por el metaverso ha ido perdiendo fuerza frente a avances más tangibles en IA y dispositivos conectados. Aunque la idea de entornos virtuales persistentes no ha desaparecido por completo, su implementación a gran escala enfrenta aún múltiples desafíos técnicos y de aceptación.

Meta enfocará sus recursos en
Meta enfocará sus recursos en el desarrollo de la IA y herramientas inteligentes.

El cierre de la versión VR de Horizon Worlds simboliza, en ese contexto, el fin de una etapa para Meta. Lo que alguna vez fue presentado como el eje central del futuro digital de la compañía ahora pasa a un segundo plano, mientras la empresa redefine sus prioridades en un mercado tecnológico en constante evolución.

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