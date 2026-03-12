Todo lo que debes saber del nuevo “botón de emergencia” que ha aprobado España para blindar las telecomunicaciones durante crisis o catástrofes

El Real Decreto introduce un nuevo mecanismo para asegurar comunicaciones críticas durante catástrofes nacionales o internacionales en el país europeo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de España ha aprobado un nuevo Real Decreto que introduce el llamado “botón de emergencia” para asegurar la continuidad de las comunicaciones críticas durante crisis o catástrofes nacionales o internacionales.

Esta medida permitirá desplegar rápidamente tecnologías esenciales como redes 5G privadas y facilitará la entrada al mercado de dispositivos radioeléctricos fuera del canal de las grandes operadoras.

Según ha revelado este martes El País, la reforma responde a la necesidad de dotar al país de mayor resiliencia tecnológica frente a potenciales interrupciones de suministros, una vulnerabilidad puesta en evidencia durante la pandemia deL covid-19.

Qué significa esta nueva normativa implementada en España

SETID obtiene autoridad para permitir la comercialización temporal de equipos radioeléctricos sin marcado CE en escenarios de emergencia tecnológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva normativa, respaldada por la trasposición de la Directiva (UE) 2024/2749 y el Reglamento (UE) 2024/2747 de la Unión Europea, cambia los procedimientos de emergencia que se activarán al declararse el “modo de emergencia del mercado interior”.

En ese escenario de crisis, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETID) asume la autoridad para permitir temporalmente la comercialización de dispositivos radioeléctricos, sin los procedimientos habituales de evaluación de conformidad ni el marcado CE.

Lo anterior es corroborar que siempre se cumplan los requisitos funcionales y de seguridad mínimos para situaciones excepcionales.

Por qué España implementa este nuevo “botón de emergencia”

La legislación responde a la vulnerabilidad de las cadenas de suministro de telecomunicaciones detectada durante la pandemia de covid-19. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la emergencia sanitaria mundial del coronavirus, la rotura de cadenas de suministro de componentes electrónicos y dispositivos de transmisión interrumpió la conectividad en hospitales, administraciones y sectores logísticos, escenario que impulsó tanto la legislación europea como la adaptación nacional.

El Real Decreto aprobado permite que, en condiciones extremas, productos considerados “bienes pertinentes para la crisis” accedan a una vía preferencial de entrada al mercado, asegurando el suministro acelerado de recursos críticos mientras se minimizan los obstáculos burocráticos que podrían poner en peligro servicios esenciales.

Para ilustrar el impacto práctico del nuevo marco regulatorio, destaca la reciente presentación de Telefónica en el Mobile World Congress 2026 de su propuesta Mission-Critical Dome (Cúpula de Misión Crítica), una “Burbuja Táctica 5G” apta para uso dual civil y militar.

En el mercado hay soluciones que permiten restablecer las comunicaciones y redes en caso de apagones en menos de una hora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta solución tecnológica puede restablecer comunicaciones integradas en menos de una hora tras una catástrofe natural o un colapso de redes convencionales, y, bajo el decreto, estas soluciones podrán desplegarse con una agilidad administrativa en situaciones críticas, lo que incrementa la capacidad de respuesta ante desastres.

Qué facilidades ofrece al despliegue de redes privadas y la expansión del 5G

La norma recién aprobada trasciende la gestión de emergencias y supone una transformación estructural para la industria española. Una de sus innovaciones principales es la simplificación de permisos para transmisiones radioeléctricas, habilitando el despliegue de redes 5G privadas con mayor autonomía y rapidez.

Antes, los trámites para estas redes equiparaban en complejidad administrativa a los procesos de actores como Telefónica, MasOrange o Vodafone. Ahora, entidades como fábricas automotrices, puertos logísticos o plantas de producción pueden gestionar espectro propio para operar sus redes, sin depender del portafolio de las grandes operadoras.

La ley facilita la instalación de small cells en entornos urbanos para mejorar la cobertura y calidad de la señal 5G en ciudades densamente pobladas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este cambio descentraliza el control de la conectividad de alta velocidad y proporciona a la industria mecanismos para implantar sistemas conectados y soluciones de inteligencia artificial en tiempo real.

Tal agilidad es esencial para la llamada Industria 4.0, mejorando la competitividad nacional al reducir los plazos de implementación de infraestructuras inteligentes.

Cómo impacta en las ciudades este decreto

El Real Decreto contempla el entorno urbano. Se facilita la instalación de small cells, microantenas de baja potencia que pueden colocarse en farolas o marquesinas de autobús, lo que contribuye a resolver la saturación de redes 5G en grandes ciudades.

Estas soluciones permiten una cobertura más densa en zonas altamente concurridas y mejoran la calidad de la señal tanto en espacios interiores como en lugares públicos masificados.