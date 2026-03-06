Descargar juegos pirata puede costarte caro: este nuevo malware infectará tu computadora en segundos

Usuarios que descargan juegos de manera ilegal se ponen en peligro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descargar videojuegos o programas pirata puede convertirse en una puerta de entrada directa para ciberataques. La empresa de ciberseguridad Kaspersky alertó sobre la propagación de RenEngine, un cargador de malware que se oculta en versiones modificadas de juegos y software ilegal.

Según la compañía, esta amenaza lleva cerca de un año circulando en internet y ha afectado a usuarios en varios países, incluidos España, Brasil, Rusia, Turquía y Alemania. El equipo de investigación de amenazas de la firma identificó por primera vez esta actividad maliciosa en marzo de 2025.

Desde entonces, los sistemas de seguridad de la compañía han bloqueado múltiples intentos de infección relacionados con este software. El análisis técnico publicado por los especialistas revela que RenEngine funciona como un loader, es decir, una herramienta diseñada para instalar otras amenazas dentro del sistema de la víctima sin que el usuario lo note.

Un malware con nombre RenEngine se descarga junto a videojuegos ilegales. (Imagen ilustrativa)

En un principio, los investigadores creían que el malware se distribuía únicamente a través de videojuegos pirateados. Sin embargo, el estudio posterior reveló que los ciberdelincuentes ampliaron su estrategia.

Para lograrlo, crearon una red de páginas web falsas destinadas a ofrecer descargas ilegales de diferentes programas populares. Entre ellos, incluso se encontraron versiones modificadas del software de diseño gráfico CorelDRAW, lo que aumenta considerablemente el número potencial de víctimas.

El método de ataque se basa en versiones manipuladas de juegos desarrollados con el motor Ren’Py, una herramienta ampliamente utilizada para crear novelas visuales. Cuando el usuario descarga e instala el archivo infectado, el proceso parece completamente normal. El instalador muestra una pantalla de carga aparentemente legítima que simula el progreso de la instalación.

Ciberdelincuentes crean páginas para descargar videojuegos ilegales, pero en realidad son malwares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, cuando la barra de progreso llega al 100 %, ocurre la verdadera infección. En ese momento se ejecutan scripts maliciosos en segundo plano que pasan desapercibidos para el usuario. Estos scripts están diseñados para evadir los sistemas de análisis de seguridad y comenzar la descarga de otras amenazas informáticas dentro del equipo.

La segunda fase del ataque se produce mediante la herramienta conocida como HijackLoader, que permite introducir nuevas cargas maliciosas en el sistema. De esta manera, los atacantes pueden instalar distintos tipos de malware dependiendo de sus objetivos, como programas para robar contraseñas, recopilar información del sistema o controlar el dispositivo de forma remota.

Según explicó Pavel Sinenko, analista principal de malware en el equipo de investigación de Kaspersky, los delincuentes han comenzado a aplicar la misma técnica también en software de productividad pirateado. Esto significa que el riesgo ya no se limita únicamente a los videojuegos, sino que también puede afectar a quienes descargan aplicaciones ilegales con fines laborales o creativos.

El malware no solo afecta a jugadores, también a los que descargan aplicaciones de manera ilegal. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los expertos señalan que el patrón de distribución detectado no apunta necesariamente a campañas dirigidas contra objetivos específicos. En cambio, el análisis sugiere que se trata de ciberataques oportunistas, diseñados para infectar a la mayor cantidad posible de usuarios que buscan descargas gratuitas en sitios no oficiales.

Este tipo de estrategias se aprovecha de un comportamiento común en internet: la búsqueda de versiones gratuitas o crackeadas de programas de pago. Los ciberdelincuentes utilizan esta demanda para ocultar archivos maliciosos en instaladores aparentemente legítimos, lo que dificulta que las víctimas detecten el riesgo antes de ejecutar el archivo.

Ante esta situación, los especialistas recomiendan extremar las precauciones al descargar software desde internet. La principal medida de protección consiste en utilizar únicamente plataformas oficiales o tiendas reconocidas para obtener programas y videojuegos.

Especialistas recomiendan siempre descargar de tiendas oficiales videojuegos y programas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se aconseja instalar una solución de seguridad confiable que pueda detectar amenazas antes de que se ejecuten, además de mantener actualizado el sistema operativo y todas las aplicaciones instaladas en el equipo. Las actualizaciones suelen incluir parches de seguridad que corrigen vulnerabilidades aprovechadas por los atacantes.

Por último, los expertos recomiendan desconfiar de cualquier oferta que prometa versiones completas y gratuitas de programas de pago en páginas desconocidas. Aunque estas descargas puedan parecer una forma rápida de ahorrar dinero, en muchos casos terminan exponiendo al usuario a infecciones informáticas, robo de datos y otros riesgos de seguridad digital.