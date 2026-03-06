Tecno

Descargar juegos pirata puede costarte caro: este nuevo malware infectará tu computadora en segundos

Los expertos recomiendan evitar descargas de software pirateado y utilizar únicamente fuentes oficiales para reducir el riesgo de infección

Guardar
Usuarios que descargan juegos de
Usuarios que descargan juegos de manera ilegal se ponen en peligro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descargar videojuegos o programas pirata puede convertirse en una puerta de entrada directa para ciberataques. La empresa de ciberseguridad Kaspersky alertó sobre la propagación de RenEngine, un cargador de malware que se oculta en versiones modificadas de juegos y software ilegal.

Según la compañía, esta amenaza lleva cerca de un año circulando en internet y ha afectado a usuarios en varios países, incluidos España, Brasil, Rusia, Turquía y Alemania. El equipo de investigación de amenazas de la firma identificó por primera vez esta actividad maliciosa en marzo de 2025.

Desde entonces, los sistemas de seguridad de la compañía han bloqueado múltiples intentos de infección relacionados con este software. El análisis técnico publicado por los especialistas revela que RenEngine funciona como un loader, es decir, una herramienta diseñada para instalar otras amenazas dentro del sistema de la víctima sin que el usuario lo note.

Un malware con nombre RenEngine
Un malware con nombre RenEngine se descarga junto a videojuegos ilegales. (Imagen ilustrativa)

En un principio, los investigadores creían que el malware se distribuía únicamente a través de videojuegos pirateados. Sin embargo, el estudio posterior reveló que los ciberdelincuentes ampliaron su estrategia.

Para lograrlo, crearon una red de páginas web falsas destinadas a ofrecer descargas ilegales de diferentes programas populares. Entre ellos, incluso se encontraron versiones modificadas del software de diseño gráfico CorelDRAW, lo que aumenta considerablemente el número potencial de víctimas.

El método de ataque se basa en versiones manipuladas de juegos desarrollados con el motor Ren’Py, una herramienta ampliamente utilizada para crear novelas visuales. Cuando el usuario descarga e instala el archivo infectado, el proceso parece completamente normal. El instalador muestra una pantalla de carga aparentemente legítima que simula el progreso de la instalación.

Ciberdelincuentes crean páginas para descargar
Ciberdelincuentes crean páginas para descargar videojuegos ilegales, pero en realidad son malwares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, cuando la barra de progreso llega al 100 %, ocurre la verdadera infección. En ese momento se ejecutan scripts maliciosos en segundo plano que pasan desapercibidos para el usuario. Estos scripts están diseñados para evadir los sistemas de análisis de seguridad y comenzar la descarga de otras amenazas informáticas dentro del equipo.

La segunda fase del ataque se produce mediante la herramienta conocida como HijackLoader, que permite introducir nuevas cargas maliciosas en el sistema. De esta manera, los atacantes pueden instalar distintos tipos de malware dependiendo de sus objetivos, como programas para robar contraseñas, recopilar información del sistema o controlar el dispositivo de forma remota.

Según explicó Pavel Sinenko, analista principal de malware en el equipo de investigación de Kaspersky, los delincuentes han comenzado a aplicar la misma técnica también en software de productividad pirateado. Esto significa que el riesgo ya no se limita únicamente a los videojuegos, sino que también puede afectar a quienes descargan aplicaciones ilegales con fines laborales o creativos.

El malware no solo afecta
El malware no solo afecta a jugadores, también a los que descargan aplicaciones de manera ilegal. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los expertos señalan que el patrón de distribución detectado no apunta necesariamente a campañas dirigidas contra objetivos específicos. En cambio, el análisis sugiere que se trata de ciberataques oportunistas, diseñados para infectar a la mayor cantidad posible de usuarios que buscan descargas gratuitas en sitios no oficiales.

Este tipo de estrategias se aprovecha de un comportamiento común en internet: la búsqueda de versiones gratuitas o crackeadas de programas de pago. Los ciberdelincuentes utilizan esta demanda para ocultar archivos maliciosos en instaladores aparentemente legítimos, lo que dificulta que las víctimas detecten el riesgo antes de ejecutar el archivo.

Ante esta situación, los especialistas recomiendan extremar las precauciones al descargar software desde internet. La principal medida de protección consiste en utilizar únicamente plataformas oficiales o tiendas reconocidas para obtener programas y videojuegos.

Especialistas recomiendan siempre descargar de
Especialistas recomiendan siempre descargar de tiendas oficiales videojuegos y programas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se aconseja instalar una solución de seguridad confiable que pueda detectar amenazas antes de que se ejecuten, además de mantener actualizado el sistema operativo y todas las aplicaciones instaladas en el equipo. Las actualizaciones suelen incluir parches de seguridad que corrigen vulnerabilidades aprovechadas por los atacantes.

Por último, los expertos recomiendan desconfiar de cualquier oferta que prometa versiones completas y gratuitas de programas de pago en páginas desconocidas. Aunque estas descargas puedan parecer una forma rápida de ahorrar dinero, en muchos casos terminan exponiendo al usuario a infecciones informáticas, robo de datos y otros riesgos de seguridad digital.

Temas Relacionados

CiberseguridadVidejuegosMalwareLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Un clásico del terror llega gratis a Epic Games Store: así puedes conseguirlo ahora mismo

Los jugadores que utilicen la app de Epic Games Store en Android tienen la oportunidad de descargar gratuitamente Little Nightmares

Un clásico del terror llega

Bill Gates revoluciona la energía nuclear: TerraPower recibe luz verde para construir su reactor

El proyecto liderado por la startup de Gates cuenta con una financiación estimada de USD 4.000 millones y proyecta iniciar operaciones en 2030

Bill Gates revoluciona la energía

Microsoft actualiza Copilot: ahora puede abrir enlaces dentro de la app y sincronizar contraseñas

Los enlaces abiertos desde Copilot ahora se muestran en un panel lateral integrado, lo que permite continuar interactuando con la IA sin salir de la app

Microsoft actualiza Copilot: ahora puede

Dónde se debe colocar la lengua de suegra en casa este marzo 2026, según la IA

La planta necesita espacios con abundante luz solar para conservar el aspecto distintivo de sus hojas

Dónde se debe colocar la

Apple cierra todas las tiendas de uno de sus mercados en crecimiento: decisiones en plenos combates

La compañía tecnológica suspendió temporalmente la atención en sus cinco tiendas de Emiratos Árabes Unidos por posibles ataques de Irán

Apple cierra todas las tiendas
DEPORTES
Franco Colapinto afrontará la última

Franco Colapinto afrontará la última práctica y luego clasificará en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Chris Bumstead: el legado de un campeón joven, su apuesta por la técnica y los ejercicios claves para hombros fuertes

Otro dolor de cabeza para Scaloni rumbo a la Finalissima y el Mundial: Paulo Dybala se operará la rodilla

Cristiano Ronaldo encendió las alarmas en Portugal por su lesión a 97 días del Mundial: “Más grave de lo esperado”

Boca Juniors avanzó por el fichaje de Alan Lescano: qué falta para cerrar el pase del futbolista de Argentinos Juniors

TELESHOW
En medio de la polémica,

En medio de la polémica, filtraron las fotos que prueban el romance de Evangelina Anderson con Ian Lucas

Quién es Luana Fernández, la influencer que se separó de su novio desde la casa de Gran Hermano

El tenso cara a cara entre Daniela De Lucía y Yanina Zilli en Gran Hermano: “No quiero tu disculpa”

La charla al aire entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul que reavivó los rumores de casamiento

Quiénes fueron los dos participantes que se salvaron de la gala de eliminación en Gran Hermano: la placa final

INFOBAE AMÉRICA

¿Los padres de hoy intelectualizan

¿Los padres de hoy intelectualizan demasiado la crianza de sus hijos?

Bolivia: más de 6.500 usuarios solicitaron resarcimiento de daños provocados por la mala calidad de la gasolina

El avión presidencial de Bolivia presentó “fallas inusuales” y obligó a Rodrigo Paz a modificar su agenda

Violencia criminal: encontraron once restos humanos en Guayaquil

Petroecuador busca elevar su producción de crudo a casi 370.000 barriles diarios en 2026