Harry Styles y su ausencia de los escenarios por casi 3 años: esto reveló a Apple Music

Harry Styles revela a Apple Music por qué decidió detenerse antes de grabar su cuarto disco. (Captura/Apple Music)

Harry Styles recibió a Zane Lowe, presentador de Apple Music, en un café de París para conversar sobre el proceso detrás de su próximo álbum, ‘Kiss All the Time. Disco, Occasionally’, y su pausa de casi tres años lejos de los escenarios.

En una entrevista íntima, Styles abordó su necesidad de detenerse, los aprendizajes personales y creativos de este período, y la evolución que lo llevó a escribir su cuarto disco.

El valor de la pausa y el reencuentro con la música

Al reflexionar sobre el final de su última gira, Styles explicó que sintió el cierre de un ciclo. Cercano a los 30 años, decidió tomarse un descanso consciente antes de embarcarse en un nuevo proyecto. “Quería asegurarme honestamente de que todavía amaba esto en muchos sentidos”, afirmó.

El cantante reconoció el privilegio de poder detenerse y cuestionar si continuaba por inercia o por verdadera pasión. “No sería justo para mí ni para los fans si lo hiciera solo porque es lo que siempre he hecho”, añadió.

Viajar y vivir nuevas experiencias fuera del escenario inspiraron gran parte de las canciones de “Kiss All the Time. Disco, Occasionally.” (Apple Music)

Durante esos meses, Styles se permitió cuestionar sus motivaciones y redescubrir el sentido de su carrera. Habló sobre la importancia de no dar por sentado el éxito y de mantener la autenticidad al momento de crear y compartir música.

El proceso creativo tras el nuevo álbum

Styles compartió detalles sobre el origen y significado de “Aperture”, la canción que abre el disco. La describió como un reflejo del crecimiento personal y la aceptación de errores del pasado. “Puedes avanzar cuando reconoces las cosas que no sabes y entonces te das espacio para que entre la luz”, explicó. Narró cómo la energía espontánea de una noche en Berlín y la colaboración con su equipo dieron forma a un tema que considera el más libre y juguetón del álbum, resultado de dejarse llevar sin forzar las emociones.

Para Styles, el proceso de composición en este disco estuvo marcado por la honestidad y la vulnerabilidad. Recordó que, ante la pérdida de su excompañero de banda Liam Payne, enfrentó el desafío de vivir el duelo bajo la mirada pública y la expectativa ajena. “Es difícil perder a un amigo que se parece tanto a ti. Creo que la mejor manera de honrar a quienes se van es vivir tu vida al máximo”, sostuvo.

Harry Styles en el funeral de Liam Payne. (Reuters)

Inspiración y experiencias fuera del escenario

El artista relató que gran parte de la inspiración para el álbum provino de nuevas experiencias personales. Viajar, especialmente a Italia, le permitió bajar el ritmo y apreciar la vida cotidiana: “La apreciación que existe en la forma de vida allá... todo regresa a valorar el amor que tienes alrededor y el tiempo que tienes”. Estar en el extranjero lo ayudó a replantear su relación con la fama y a dar espacio a la introspección, lo que se refleja en las letras y el tono del álbum.

Styles también habló sobre la importancia de rodearse de personas honestas y de decir sí a nuevas situaciones, lo que le permitió crear amistades profundas y descubrir facetas propias. “Aprendí muchísimo sobre lo que está bien decidir por mí mismo”, comentó, destacando cómo estas experiencias influyeron directamente en la música que compuso.

Historias personales y nuevas canciones

Entre las nuevas canciones, Styles mencionó “Carla’s Song”, inspirada en una amiga que conoció en ese tiempo de apertura a nuevas relaciones. La narrativa de la canción refleja momentos de descubrimiento musical y personal, y la importancia de crear música que pueda acompañar a otros a lo largo del tiempo. “Hacer música es simplemente agregar algo a este mundo de cosas que están esperando ser descubiertas”, expresó.

Harry Styles presentó su sencillo 'Aperture' en The Brit Awards 2026. (Reuters)

En “American Girls”, Styles reflexiona sobre el deseo de formar una familia y las preguntas que surgieron al ver a sus amigos casarse. Admitió que la necesidad de detenerse le permitió pensar en el futuro y en la vida que realmente quiere: “No quiero ser el tipo que está solo pero dice ‘lo logré’. Quiero sentirme pleno, tener relaciones profundas, una familia”.

Una nueva etapa y una gira diferente

De cara al lanzamiento del nuevo álbum y el regreso a los escenarios, Styles adelantó que planea una gira con un enfoque distinto: menos ciudades, más tiempo en cada lugar y mayor estabilidad para él y su banda. El objetivo es ofrecer un espectáculo de mayor calidad y mantener el equilibrio entre la vida personal y profesional, integrando los aprendizajes de estos años.

Para Styles, este regreso no es solo el lanzamiento de un disco, sino el resultado de un proceso de autodescubrimiento, honestidad y apertura a nuevas formas de vivir y crear música.