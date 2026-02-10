Instagram ahora es más “blindado” para tus hijos entre 13 y 17 años: guía de padres para controlar las cuentas

La plataforma incorporó nuevas funciones automáticas y opciones de supervisión parental para reforzar la protección de los menores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de las Cuentas de Adolescentes a Instagram en América Latina marca un nuevo enfoque en la protección digital para los jóvenes. Desde principios de 2025, Meta implementó esta modalidad que, de forma automática, establece filtros y restricciones específicas para usuarios de 13 a 17 años de edad.

La nueva experiencia limita las interacciones indeseadas, reduce la exposición a contenido sensible y envía recordatorios para promover un uso responsable entre los menores de edad.

A continuación, se explica todo lo que se debe saber de esta opción de Instagram para menores de edad, sumado a cómo los padres le pueden sacar su máximo provecho.

Cómo operan las Cuentas de Adolescentes de Instagram

Las cuentas de adolescentes en Instagram ahora incluyen filtros y controles que limitan el contacto con desconocidos y el acceso a contenidos sensibles. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Desde principios de 2025, Instagram convirtió en privadas todas las cuentas de adolescentes en la región. Esto implica que los perfiles de usuarios entre 13 y 17 años requieren aprobación para nuevos seguidores.

Personas ajenas no pueden visualizar contenido ni interactuar con publicaciones, una medida que busca “blindar” la experiencia digital frente a usuarios desconocidos.

Asimismo, la mensajería adopta filtros más estrictos. Los adolescentes únicamente pueden recibir mensajes de quienes ya siguen o aceptaron previamente. La plataforma restringe de forma automática la visualización de contenidos sensibles, como peleas o promociones de procedimientos estéticos, en secciones como Explore y Reels.

Cómo se activan y ajustan estas restricciones desde la cuenta de un adolescente

Las principales restricciones se activan de manera automática, aunque los padres pueden ajustar el nivel de protección según la edad del usuario. (Foto: Meta)

Meta estableció que las protecciones principales se activan automáticamente al crear una cuenta de adolescente o cuando un usuario cumple 13 años.

Los padres pueden decidir si los menores de 16 años pueden cambiar estas configuraciones para hacerlas menos estrictas, aunque la opción predeterminada es la máxima protección.

La configuración se ajusta desde el menú principal de la aplicación, donde se despliegan los controles de privacidad y seguridad. Dentro de estas opciones, destaca la función “Palabras Ocultas”, que filtra de manera automática insultos, frases ofensivas y solicitudes no deseadas en los mensajes directos. Asimismo, solo las personas seguidas pueden etiquetar o mencionar al adolescente.

Qué límites de tiempo y control nocturno ofrece Instagram para adolescentes

La gestión del tiempo de uso es uno de los puntos centrales de las nuevas cuentas. Al superar los 60 minutos diarios en la aplicación, los adolescentes reciben una notificación que sugiere pausar la actividad.

La plataforma envía recordatorios para controlar el tiempo de uso y silencia notificaciones durante la noche para promover hábitos saludables. (Foto: Meta)

Esta alerta pretende evitar el uso excesivo y fomentar hábitos digitales saludables, de acuerdo con los anuncios oficiales de Meta.

Por otro lado, el “modo reposo” se activa automáticamente entre las 22:00 y las 7:00. Durante ese período, las notificaciones quedan silenciadas y se envían respuestas automáticas a los mensajes recibidos. Esta función responde a inquietudes sobre la calidad del sueño y el impacto del uso nocturno de dispositivos.

Cómo los padres pueden tener más control con la Supervisión Parental

Para quienes buscan un monitoreo más detallado, Instagram ofrece la herramienta de Supervisión Parental. Tras la aceptación mutua entre padre, madre e hijo, es posible conocer con quién interactúa el adolescente, establecer límites de tiempo personalizados y monitorear la lista de contactos y seguidores.

La Supervisión Parental permite a los adultos monitorear y configurar la experiencia digital de sus hijos con herramientas sencillas. (Foto: Europa Press)

Este proceso parte de una invitación enviada desde el menú de la aplicación, bajo la sección “Supervisión de cuentas de adolescente”. Una vez aceptada la invitación, el adulto puede revisar en tiempo real la actividad relevante, sin acceder a los mensajes privados.

Qué otras herramientas hay para proteger la privacidad de los adolescentes

Entre las soluciones más recientes, Meta impulsa “Take It Down”, un servicio gratuito enfocado en combatir la difusión de imágenes o videos de desnudez o contenido sexualmente explícito de menores de 18 años.

Esta herramienta asigna una huella digital única a cada archivo reportado, lo que permite a las plataformas identificar y eliminar dicho material si aparece en sus servicios. El proceso preserva la privacidad, porque los archivos nunca salen del dispositivo ni son revisados por extraños.