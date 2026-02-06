Esta es la nueva country manager de Intelcia: IA, tecnología avanzada y más anuncios para Colombia

Rodríguez cuenta con más de 25 años de experiencia en dirección de operaciones de Customer Experience. (Intelcia)

Intelcia, compañía global especializada en servicios de Business Process Outsourcing (BPO) y Customer Experience (CX), ha anunciado un movimiento estratégico para su operación en Colombia: la designación de Ángela María Rodríguez como nueva country manager.

Esta decisión subraya el papel central que el país ha adquirido en la red internacional de la empresa y responde a la creciente sofisticación y exigencia en el sector de la experiencia del cliente, donde Colombia se ha posicionado como hub de referencia.

Liderazgo femenino y visión estratégica en el sector BPO de Colombia

El nombramiento de Ángela María Rodríguez llega en un contexto de transformación profunda para la industria de BPO y CX, caracterizada por una mayor analítica, uso de datos y modelos de gestión avanzados.

La nueva country manager asume el reto de profundizar la evolución de la operación local hacia esquemas más inteligentes y adaptativos.

Rodríguez cuenta con más de 25 años de experiencia en dirección de operaciones de Customer Experience, destacándose por la construcción de modelos de servicio sostenibles, eficientes y orientados a resultados.

Su trayectoria en Intelcia incluye posiciones clave como directora de operaciones en Colombia, LATAM client services director y directora de operaciones para mercados internacionales, donde lideró proyectos de alta complejidad y fortaleció la relación con clientes globales.

La nueva country manager asume el reto de profundizar la evolución de la operación local hacia esquemas más inteligentes y adaptativos, donde la eficiencia, la consistencia en el servicio y la capacidad de respuesta a las necesidades de los clientes sean ventajas competitivas claras.

Un country manager es el profesional encargado de liderar y gestionar la operación de una empresa en un país específico. (Imagen ilustrativa Infobae)

En palabras de Rodríguez, “Colombia se ha convertido en un mercado clave para Intelcia, no solo por su talento, sino por su capacidad para aportar valor estratégico al modelo global de CX. Hoy el país está en condiciones de liderar operaciones más complejas y de mayor impacto para nuestros clientes internacionales”.

Colombia, eje estratégico para Intelcia y el sector CX global

Este movimiento organizacional también tiene un significado para la imagen de Colombia como destino de inversión y operaciones en servicios de alto valor agregado.

El fortalecimiento del liderazgo local y la autonomía estratégica refuerzan la percepción de que el país ha dejado de competir exclusivamente por costos, consolidándose como un mercado capaz de gestionar operaciones complejas, con altos estándares y resiliencia operativa.

Un country manager exitoso debe demostrar liderazgo, visión estratégica, capacidad de adaptación y más. (Imagen ilustrativa Infobae)

Funciones y responsabilidades de un Country Manager en una empresa

Un country manager es el profesional encargado de liderar y gestionar la operación de una empresa en un país específico. Su principal responsabilidad es asegurar que la estrategia global de la compañía se adapte y ejecute de manera efectiva en el mercado local, considerando las particularidades culturales, económicas y regulatorias de la región.

Para ello, debe coordinar todas las áreas clave, como ventas, operaciones, recursos humanos, finanzas y marketing, alineando los objetivos corporativos con las necesidades del entorno nacional.

Entre sus funciones destaca la elaboración y seguimiento del plan de negocios, la gestión de presupuestos y la supervisión de los equipos de trabajo. El country manager analiza constantemente el mercado, identifica nuevas oportunidades de crecimiento y desarrolla relaciones estratégicas con clientes, proveedores y autoridades locales.

La principal responsabilidad del country manager es asegurar que la estrategia global de la compañía se adapte y ejecute de manera efectiva en el mercado local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, es responsable de velar por el cumplimiento de las normativas legales y por el desarrollo de un ambiente de trabajo positivo y productivo.

Este cargo implica tomar decisiones relevantes sobre la expansión, adaptación de productos o servicios y optimización de procesos, siendo el principal enlace entre la casa matriz y la operación local. Un country manager exitoso debe demostrar liderazgo, visión estratégica, capacidad de adaptación y habilidades de comunicación para impulsar la competitividad y el crecimiento sostenible de la empresa en el país.