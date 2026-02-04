Las carreras universitarias con más salida laboral para la Generación Z en 2026, según la IA

Gemini destaca que, en 2026, el mercado laboral exige algo más que conocimientos básicos en programación. (Imagen ilustrativa Infobae)

La transformación digital y los rápidos cambios en el entorno laboral han revolucionado las perspectivas profesionales para la Generación Z. En un contexto donde la Inteligencia Artificial se ha convertido en una herramienta esencial, resulta fundamental conocer cuáles son las carreras con mejores oportunidades de empleo para los jóvenes que ingresan al mercado laboral.

Para responder a esta pregunta, Gemini y ChatGPT, dos de los sistemas de IA más avanzados, fueron consultados sobre las áreas universitarias con mayor proyección y demanda en 2026.

Ambos modelos coinciden en que el futuro profesional de la Generación Z está marcado por la tecnología, la sostenibilidad, la salud y los negocios digitales. Sus análisis ofrecen una visión actualizada sobre las carreras más prometedoras para quienes buscan estabilidad y crecimiento en un entorno cada vez más automatizado.

La Gen Z es el grupo de personas nacidas aproximadamente entre mediados de la década de 1990 y principios de la década de 2010. (Imagen ilustrativa Infobae)

El enfoque de Gemini: áreas con mayor proyección y empleabilidad

Gemini destaca que, en 2026, el mercado laboral exige algo más que conocimientos básicos en programación. “La Inteligencia Artificial ya no es una novedad, sino una herramienta base”, señala la IA, enfatizando la importancia de gestionar, humanizar y aplicar la tecnología en sectores donde las máquinas aún no pueden reemplazar el factor humano.

Antes de detallar las carreras, Gemini subraya que la Generación Z valora la flexibilidad, el propósito y el uso de la tecnología como pilares de su desarrollo profesional.

Las áreas que, según Gemini, concentran mayor empleabilidad son:

1. Tecnología Especializada

Ciberseguridad y Ciberdefensa: “Proteger los datos es la prioridad #1 de gobiernos y empresas”, destaca Gemini.

Ingeniería de Inteligencia Artificial y Machine Learning: Integración de IA en sectores tradicionales como banca, salud y agricultura.

Robótica y Automatización: Clave en logística y manufactura avanzada.

Los chatbots conocidos recomiendan potenciar las habilidades blandas. (Imagen ilustrativa Infobae)

2. Salud y Bienestar

Psicología y Salud Mental Digital: “La demanda de terapia (presencial y online) está en máximos históricos”.

Biotecnología y Bioinformática: Desarrollo de medicinas personalizadas y alimentos sintéticos.

Enfermería y Geriatría: Profesiones en constante demanda y con salarios en aumento.

3. Economía Verde y Sostenibilidad

Ingeniería en Energías Renovables: Energía solar, eólica e hidrógeno verde.

Gestión Ambiental y ESG: Consultoría para empresas sostenibles y éticas.

Agronomía de Precisión: Uso de tecnología y datos para la agricultura frente al cambio climático.

4. Datos y Negocios Digitales

Ciencia de Datos y Analítica: “Convertir el caos de información en decisiones de negocio”.

Marketing Digital enfocado en datos: “Entender algoritmos es la clave”, remarca Gemini.

Derecho Digital: Regulación de IA, propiedad intelectual y protección de datos en el entorno digital.

Tanto Gemini como ChatGPT insisten en que la adaptación al mercado laboral no solo depende del título universitario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las carreras universitarias con más salida laboral para la Gen Z en 2026, según ChatGPT

ChatGPT coincide en el papel central de la tecnología y la salud, pero añade que la administración, los negocios y las ingenierías tradicionales siguen siendo opciones sólidas para la Generación Z. “El crecimiento de la tecnología digital, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y el análisis de datos continúa acelerándose globalmente”, afirma ChatGPT, respaldando la tendencia hacia profesiones altamente técnicas.

Entre las carreras con más salida laboral, ChatGPT resalta:

1. Tecnologías de la Información y Computación

Ingeniería en Computación y Ciencias de la Computación

Desarrollo de Software y Programación

Ciberseguridad

Inteligencia Artificial y Machine Learning

Ciencia de Datos

Estas profesiones son especialmente demandadas en empresas tecnológicas, el sector financiero, salud digital y consultorías.

2. Salud y Ciencias de la Vida

Enfermería y Enfermería Especializada

Medicina

Tecnología Médica e Imagenología

Administración de Servicios de Salud

ChatGPT recalca que “los profesionales de la salud suelen tener alta empleabilidad y estabilidad laboral”.

Una característica destacada de la Gen Z es su alta familiaridad y naturalidad con la tecnología digital. (Imagen ilustrativa Infobae)

3. Administración, Negocios y Finanzas

Administración de Empresas

Economía y Finanzas

Contabilidad

4. Ingenierías con fuerte proyección

Ingeniería Civil y Construcción

Ingeniería Industrial

Ingeniería en Procesos

Ingeniería de Energías Renovables

Ingeniería de Telecomunicaciones y Electrónica

5. Ciencias y Sostenibilidad

Ciencias Ambientales

Ingeniería en Energías Renovables

Gestión de Sostenibilidad

Adaptarse a los cambios y apostar por la formación integral serán claves para triunfar en el competitivo mercado de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos de las IA para la Generación Z

Tanto Gemini como ChatGPT insisten en que la adaptación al mercado laboral no solo depende del título universitario. Recomiendan potenciar las habilidades blandas, como la comunicación, el trabajo en equipo y la resolución de problemas.

“Combina conocimientos técnicos con habilidades ‘blandas’ —esto aumenta tu empleabilidad”, aconseja ChatGPT. Además, sugieren aprender herramientas digitales y considerar certificaciones específicas o cursos especializados para destacar frente a otros candidatos.

La visión de ambas IA deja claro que el futuro laboral para la Gen Z se construye sobre la base de la tecnología, la salud, la sostenibilidad y la capacidad de aprendizaje continuo. Adaptarse a los cambios y apostar por la formación integral serán claves para triunfar en el competitivo mercado de 2026.