Tecno

Ranking de animes: los 10 más vistos esta semana en Crunchyroll

La plataforma de streaming cuenta en su catálogo con series exclusivas que están en emisión en Japón

Guardar
Estas son las series animadas
Estas son las series animadas más populares del momento que puedes encontrar en Crunchyroll (Jovani Pérez/Infobae)

La industria del anime que tiene su origen en Japón ha estado presente en diferentes partes del mundo desde hace varias décadas. Títulos como Astroboy, Mazinger Z, Meteoro y Heidi fueron la cabeza de lanza para entrar en varios mercados y abrieron el camino para las siguientes producciones.

Estas producciones animadas lograron ganar espectadores en occidente y cada década surgieron títulos que marcaron a una generación. En los últimos años las plataformas de streaming han apostado por este tipo de series, una de ellas es Crunchyroll cuyo catálogo está conformado en su mayoría por anime.

Cada semana se publican diferentes episodios de las series que están en transmisión en Japón y además cuenta con diferentes títulos históricos que marcaron a diferentes generaciones. Por estos motivos te compartimos la lista de las producciones más vistas que puedes ver este fin de semana.

Los 10 animes más vistos

1.- Umamusume: Cinderella Gray P2

2.- My Hero Academia FINAL SEASON

3.- SPY x FAMILY S3

4.- SANDA

5.- This Monster Wants to Eat Me

6.- GNOSIA

7.- Wandance

8.- Ranma1/2 (2024) S2

9.- May I Ask For One Final Thing?

10.- Chitose Is in the Ramune Bottle

*Algunos de los títulos que aparecen en este ranking no están disponibles para Crunchyroll América Latina, pero se pueden encontrar en otras plataformas de streaming

La industria del anime

La industria de las producciones
La industria de las producciones japonesas ha crecido a pasos agigantados en los últimos años y en 2020 registraron sus mayores ganancias en este siglo.(Crunchyroll)

El consumo de este tipo de producciones a nivel global ha crecido con el paso de las décadas, pero su mayor auge lo registraron durante la pandemia de coronavirus cuando la demanda de animaciones en diferentes plataformas de streaming se disparó ante las medidas de confinamiento que se tomaron a cabo en diferentes países.

Según reportes de Parrot Analytics el año 2020 fue el periodo que la industria generó más ganancias desde 1978 y desde entonces han logrado mantener a su audiencia con nuevas producciones basadas en mangas (novelas gráficas japonesas) y webtoons (novelas digitales coreanas), éstas últimas adaptaciones han sido bien recibidas por el público.

La producciones de estas series desde cero implican un largo periodo de tiempo y en promedio tardan en estrenarse dos años. Uno de los ejemplos más recientes se dio con la animadora Mappa que decidió emitir la última temporada de Shingeki no Kyojin (Attack On Titan) en diferentes partes, mientras los animadores trabajaron contrarreloj para terminar el proyecto.

Temas Relacionados

AnimeCrunchyrollLo último en tecnologíaNoticiasStreamingnarrativa

Últimas Noticias

Aplicaciones congeladas en Windows 11: cómo cerrarlas cuando no responden

Existen atajos de teclado y comandos del sistema que facilitan el cierre de apps bloqueadas en segundos, incluso cuando la interfaz deja de reaccionar por completo

Aplicaciones congeladas en Windows 11:

Por qué tus fotos acuáticas salen mal: cuatro errores recurrentes al usar el smartphone

Errores comunes al usar el smartphone para tomar fotos bajo el agua provocan imágenes oscuras, sin contraste y con colores distorsionados

Por qué tus fotos acuáticas

Esta nueva actualización de Windows 11 podría solucionar la poca duración de la batería de tu laptop

Una falla en el manejo de la NPU provocaba que algunos portátiles con Windows 11 consumieran batería incluso en modo reposo

Esta nueva actualización de Windows

Gmail permite cambiar la dirección de correo sin crear una cuenta nueva: cómo hacerlo

Una vez llevado a cabo el cambio, no será posible modificar nuevamente la dirección de Gmail durante un plazo de 12 meses

Gmail permite cambiar la dirección

Elon Musk desata nueva polémica: pide a usuarios de X que compartan su historial médico a Grok

Especialistas advierten que compartir información médica en redes sociales implica riesgos legales y de privacidad, ya que estos datos no siempre quedan protegidos

Elon Musk desata nueva polémica:
DEPORTES
Murió el periodista Guillermo Salatino,

Murió el periodista Guillermo Salatino, una de las voces más emblemáticas del tenis argentino

El United de Lisandro Martínez dio el golpe ante el City y se quedó con el clásico de Manchester en la Premier League

Australian Open 2026: hora, rivales y cómo ver en vivo a los argentinos que debutan en Melbourne

El matrimonio cordobés se subió al podio en el Rally Dakar: hubo 14 argentinos que terminaron en el top 10 de cuatro categorías diferentes

Un pase exquisito a Mbappé y un zurdazo al travesaño: el partido de Mastantuono en el triunfo de Real Madrid

TELESHOW
Murió la cantante Marikena Monti,

Murió la cantante Marikena Monti, pionera del café concert

Graciela Borges fue a ver a Fátima Florez y la emocionó hasta las lágrimas: “Mi admiración es total”

La decisión que evalúan los Rolling Stones para su futuro y que podría traerlos a Argentina después de 10 años

Matt Damon y Ben Affleck imitaron el audio viral de Luciano Castro: “Buen día, guapa”

Gastón Pauls cumple 54 años: la profunda reflexión sobre su vida y el regalo que desea recibir

INFOBAE AMÉRICA

El artista peruano Antonio Paucar

El artista peruano Antonio Paucar recibe el Premio Artes Mundi por su obra que alerta sobre el daño ecológico

EEUU lanzó una advertencia al régimen iraní en medio de las crecientes tensiones: “No jueguen con el presidente Trump”

Más de 650 mil personas ingresaron a Uruguay entre el 20 de diciembre y el 15 de enero

Brasil afirmó que el acuerdo Mercosur-UE debe desarrollarse de forma “justa” y “equilibrada”

La primera exposición de Ai Weiwei en India tiende un puente cultural entre naciones vecinas con mutua desconfianza