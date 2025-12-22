Tecno

Criptomonedas: el valor de ethereum para este 22 de diciembre

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Guardar
Ether es el token de
Ether es el token de Ethereum, una red basada en la tecnología blockchain que sirve de base para los famosos contratos inteligentes. (Infobae)

Ether, comúnmente llamada como ethereum, es la criptomoneda #2 en cuanto a términos de capitalización de mercado, por lo que se trata de una de las divisas digitales que más despierta el interés entre los mineros (creadores de las criptodivisas).

Ethereum es una plataforma de blockchain de código abierto que se ejecuta con el uso de su moneda nativa, llamada ether o ETH, por lo que a pesar de que la gente usa estos nombres como sinónimos son cosas distintas.

Ether es un token que se utiliza sólo en la blockchain ethereum para pagar transacciones. Este token es responsable de impulsar casi todo lo que ocurre en la red, misma que puede ser usada por cualquier persona para crear y ejecutar contratos inteligentes, que son programas de software que se ejecutan de manera autónoma y sin la intervención del usuario.

De acuerdo con el portal de Binance, la moneda digital ethereum actualmente cuenta con 367.36B de unidades creadas.

Valor de la criptomoneda ethereum

La cotización de ethereum para este día a las 09:30 horas (UTC) es de 3043.72 dólares, es decir, que la criptomoneda tuvo un cambio de 1.77% en las últimas 24 horas.

Por otro lado, registró un cambio de 0.51% con respecto a su valor hace una hora. En cuanto a su popularidad, se ubica en la posición #2.

Ethereum y su última actualización

Tras varios meses de retraso y con el temor de que ya nunca pasaría, finalmente el 15 de septiembre de 2022 Ethereum llevó a cabo su tan ansiada fusión o actualización al nuevo nivel 2.0 con la promesa de mejorar la experiencia de los usuarios de esta criptomoneda.

“The Merge”, inglés para “La Fusión”, es una transformación en la forma en que Ethereum procesa las transacciones y en cómo se crean nuevos tokens de Ether.

Representación de la criptomoneda Ether.
Representación de la criptomoneda Ether. (REUTERS)

Esta fusión se trata de la combinación de la cadena de bloques de Ethereum con una nueva cadena de bloques separada conocido como proof-of-stake, el cual reduce el consumo de energía de la cadena de bloques de Ethereum en un 99,9 %, según sus propios desarrolladores, lo que la vuelve más “amigable” con el ambiente al tiempo que las transacciones serían más baratas.

Sus defensores creen que la fusión hará que Ethereum resulte favorecido con respecto al máximo rival, Bitcoin, pues podría aumentar su uso.

En el proceso Proof Stake los propietarios de Ether bloquearán cantidades establecidas de sus criptomonedas para verificar nuevos registros en la cadena de bloques, ganando nuevas monedas además de su criptografía “participada”.

Temas Relacionados

CriptomonedasEthereumNoticiasLo último en tecnologíaMundo Fintech

Últimas Noticias

Criptomonedas: cuál es el valor de bitcoin este 22 de diciembre

La criptomoneda más popular del mercado de activos digitales

Criptomonedas: cuál es el valor

Descargar Among Us fácil y gratis: paso a paso para iPhone, Android, Windows y PlayStation

Disponible en múltiples plataformas, el juego permite la conexión entre usuarios sin importar si juegan desde móvil, consola, PC o Mac

Descargar Among Us fácil y

Roblox y la Fórmula E ahora tienen una experiencia con carreras eléctricas

Esta colaboración busca atraer a nuevas generaciones, en particular a los jóvenes de las Generaciones Z y Alpha

Roblox y la Fórmula E

¿Problemas con tu tarjeta SD?: así puedes intentar salvarla

Si tu SD presenta mensajes de error, archivos desaparecidos o simplemente no responde como antes, existen distintos procedimientos para intentar solucionar el problema antes de desecharla

¿Problemas con tu tarjeta SD?:

Cómo reconocer una pierna de cerdo fresca en Navidad, según la IA

Gemini enfatiza que la inspección minuciosa es fundamental, dado el tamaño y las características de esta pieza de carne

Cómo reconocer una pierna de
DEPORTES
Prohibieron el ingreso a las

Prohibieron el ingreso a las canchas de todo el país a tres hinchas de Santa Fe por amenazas y disturbios en la liga local

Se complica el armado del equipo argentino para viajar a Corea por Copa Davis: los tenistas que se bajaron y los nombres que suenan

Una brillante actuación que amargó nada menos que a River Plate: a 35 años del último partido oficial del Pato Fillol

La historia de amor de María Sol, la hermana de Messi, y el técnico del Inter Miami que los llevará al altar: “Juntos siempre es mejor”

Los 7 jugadores más valiosos del fútbol argentino no pertenecen a Boca Juniors ni a River Plate: el sorprendente ranking

TELESHOW
El festejo de Flor Vigna

El festejo de Flor Vigna después de vencer a Mica Viciconte en Párense de Manos: “Bicampeones”

La confesión hot de Nancy Dupláa sobre sus encuentros con Pablo Echarri en hoteles alojamiento: “Algunos son comunachos”

La tremenda frase de Wanda Nara a Maxi López sobre el comienzo de su romance con Mauro Icardi: “Es tan generoso”

Marina Calabró y Rolando Barbano recordaron su incómodo momento en los Martín Fierro: “Estábamos peleados”

Las fotos en bikini de Evangelina Anderson: se declaró soltera y tuvo llamativas interacciones con Ian Lucas

INFOBAE AMÉRICA

La liberación de Venezuela, Cuba

La liberación de Venezuela, Cuba y Nicaragua es seguridad nacional de Estados Unidos

El lado oscuro de la Navidad: historias reales de delitos cometidos bajo la figura de Papá Noel

Aprender jugando: un estudio afirma que el entorno es clave en el desarrollo cognitivo infantil

El guiño oculto de “Volver al Futuro II” que reveló un futuro sin distopías

El motivo por el que se intercambian regalos en Navidad y cómo nació la tradición