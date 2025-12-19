Tecno

Seekee web y Seekee APK, los términos más buscados en Google y más peligrosos para ver películas gratis

La popularidad de este navegador en América Latina crece mientras expertos advierten sobre la exposición de datos personales

Seekee se popularizó como herramienta para acceder a contenido audiovisual sin costo, desplazando a servicios legales en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos días una significativa parte de las búsquedas de Google en Latinoamérica se ha concentrado en Seekee web y Seekee APK. Se trata de un mismo buscador de IA, el cual ha irrumpido en el mercado digital con una propuesta que para muchos internautas es difícil de rechazar: acceso gratuito y directo a películas, series, anime y retransmisiones deportivas.

Bajo la apariencia de un navegador moderno que promete velocidad y funciones de inteligencia artificial, la aplicación ha conquistado rápidamente a quienes buscan entretenimiento sin pagar. Sin embargo, lo que muchos desconocen es el alto precio que se paga en términos de privacidad y seguridad.

El atractivo de Seekee radica en su capacidad para eliminar las barreras que suelen separar a los usuarios del contenido audiovisual pirata. Al instalar la aplicación, basta con seleccionar las pestañas de Películas o Anime para encontrar listas organizadas de títulos recientes, presentando enlaces no autorizados como primera opción y relegando a servicios legales como Netflix o Prime Video.

La aplicación fue retirada de Google Play Store tras denuncias por violaciones a derechos de autor, pero sigue disponible en formato APK. (Seekee)

Esta facilidad de acceso ha convertido a Seekee en una de las alternativas más populares, especialmente en América Latina, donde la demanda de opciones gratuitas es elevada.

La popularidad de la aplicación se refleja en sus cifras: más de cinco millones de descargas en Google Play Store en apenas unas semanas, impulsadas principalmente por usuarios latinoamericanos. Aunque fue retirada de la tienda de Android tras denuncias por violaciones de derechos de autor, Seekee sigue disponible en formato APK a través de numerosos sitios web y aún puede encontrarse en la App Store de iOS, aunque bajo descripciones que no revelan sus funciones reales.

Esta persistencia en distintas plataformas evidencia tanto el alcance de la aplicación como el desconocimiento de los riesgos que implica su uso.

El funcionamiento de Seekee facilita la piratería de manera abierta. A diferencia de otros navegadores, no almacena directamente el contenido, pero su modo de presentación y la priorización de enlaces no autorizados hacen que el acceso a material protegido por derechos de autor sea inmediato y sencillo. De este modo, los servicios legales quedan desplazados y el usuario se ve tentado a consumir contenido sin considerar las implicaciones legales y de seguridad.

Al instalar Seekee, los usuarios exponen datos sensibles como ubicación y patrones de uso, sin saber a dónde va esa información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Peligros para los usuarios

Sin embargo, el verdadero costo de utilizar Seekee no se mide en dinero, sino en la cantidad y sensibilidad de los datos personales que la aplicación recopila. La política de privacidad del navegador revela que recolecta direcciones IP, geolocalización, identificadores de dispositivos, historial de navegación y patrones de uso diario.

Expertos en ciberseguridad advierten que el volumen y tipo de datos recopilados superan ampliamente los estándares habituales en aplicaciones similares, lo que convierte a Seekee en una amenaza potencial para la privacidad de quienes la utilizan. En lugar de pagar una suscripción, los usuarios entregan información personal a una empresa de la que apenas se tiene información.

La compañía detrás de Seekee, Xiji Information Technology Co., Ltd., es una firma de origen chino sobre la que existe escasa información pública. No se conocen detalles sobre su estructura, fuentes de financiación ni sobre el destino final de los datos recolectados. Esta opacidad incrementa el riesgo para los millones de usuarios que han descargado la aplicación, ya que no hay garantías sobre el uso que se dará a su información.

Expertos en ciberseguridad advierten que los riesgos asociados al uso de Seekee superan la ventaja de evitar pagos por suscripciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El peligro de utilizar Seekee va más allá de la simple exposición a contenido pirata. Al proporcionar datos como direcciones IP, ubicación, historial de navegación, correos electrónicos o incluso información bancaria, los usuarios se exponen a vulnerabilidades graves.

Entregar datos personales a empresas desconocidas representa un riesgo considerable para la privacidad y la seguridad, ya que estas compañías pueden vender o transferir la información a terceros sin consentimiento, exponiendo a los usuarios a campañas de publicidad invasiva, fraudes financieros o extorsiones. Además, la falta de regulación sobre el manejo de estos datos dificulta cualquier reclamo legal en caso de violaciones, dejando a los usuarios en una situación de absoluta indefensión.

En este contexto, la falta de transparencia y la ausencia de mecanismos de control sobre el destino de los datos personales convierten a Seekee en un ejemplo de los peligros que acechan tras la promesa de entretenimiento gratuito. Confiar en aplicaciones de este tipo puede tener consecuencias duraderas y comprometer la seguridad personal de quienes las utilizan.

