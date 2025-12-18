Lista de plataformas con mayores caídas en 2025 a nivel mundial: PlayStation fue protagonista

Durante 2025, usuarios de todo el mundo reportaron múltiples caídas en plataformas digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante 2025, usuarios de todo el mundo reportaron caídas en diversas plataformas en línea. Este año, Amazon Web Services (AWS), PlayStation y Cloudfare lideran la lista de los servicios con mayores interrupciones.

Según un informe Ookla, que se basó en datos de Downdetector, la primera plataforma mencionada registró más de 17 millones de errores reportados.

Este fallo generó una afectación generalizada en plataformas dependientes como Snapchat, Netflix y varios sitios de comercio electrónico, según el informe.

PlayStation Network ocupó el segundo lugar, con 3,9 millones de errores registrados anivel mundial. (Ookla / Downdetector)

PlayStation Network ocupó el segundo lugar, con 3.9 millones de errores reportados el 7 de febrero de 2025. Esta interrupción, originada en el ámbito de los videojuegos, afectó a toda la red durante más de 24 horas, impidiendo el acceso a títulos como Call of Duty y Fortnite.

El análisis de Downdetector indicó que la causa fue interna de PSN, sin que existiera una implicación significativa de servicios en la nube ni del proveedor de internet.

En tercer lugar, Cloudflare experimentó una caída global el 18 de noviembre de 2025, acumulando más de 3.3 millones de reportes en todos los servicios afectados.

La interrupción, que duró casi cinco horas, impactó a numerosos sitios web, aplicaciones y API que dependen de la infraestructura de Cloudflare. La magnitud y duración del incidente resaltaron la fuerte dependencia mundial de una infraestructura de nube centralizada, reflexionó Ookla.

Cuáles fueron las plataformas con mayores caídas en Latinoamérica

El mismo informe también detalla cuáles fueron las mayores caídas por región. En el caso de Latinoamérica, YouTube lideró el ranking tras una interrupción ocurrida el 15 de octubre, con 183.672 reportes de usuarios afectados.

En segundo lugar, se ubicó la plataforma mencionada inicialmente, que el 20 de octubre acumuló 164.011 informes debido a una falla en sus servicios de nube.

La aplicación de mensajería WhatsApp experimentó una interrupción el 28 de febrero, alcanzando 87.265 reportes; apenas dos meses después, volvió a registrar una caída que generó 57.095 reportes adicionales.

Por su parte, el Banco Itaú sufrió una interrupción significativa el 6 de octubre, con 73.745 reportes, lo que evidenció la gravedad del impacto en la vertical bancaria y financiera de la región.

Cómo fueron las caídas en otras partes del mundo

En Estados Unidos y Canadá, se concentraron los cortes de alto impacto más severos, con los tres principales incidentes superando el millón de reportes cada uno.

PlayStation Network lideró el ranking con 1,6 millones de reportes el 7 de febrero de 2025, seguida de YouTube, que el 15 de octubre de 2025 registró 1,5 millones de incidencias durante una transmisión global.

En Europa, las afectaciones fueron variadas e incluyeron tanto plataformas de videojuegos como redes sociales y servicios de telecomunicaciones. El incidente de PlayStation Network también encabezó la región, alcanzando 1,7 millones de reportes en la Unión Europea.

Por su parte, Snapchat ocupó el segundo lugar con 989.559 notificaciones de interrupción enviadas por los usuarios el 20 de octubre, lo que pone de manifiesto el alcance de las caídas en servicios digitales claves para esa región.

Ookla señala que, aunque durante 2025 se produjeron interrupciones importantes en videojuegos, plataformas de streaming y redes sociales, las más graves fueron las caídas de los servicios en la nube, que afectaron a empresas de todo el mundo. Estos eventos demostraron que una falla en la infraestructura central puede impactar directamente a millones de usuarios a nivel global.

“Dado que muchas plataformas individuales dependen de los mismos proveedores de nube y sistemas centrales, el rol de la infraestructura centralizada también fue clave”, concluyen.