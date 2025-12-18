Tecno

Lista de plataformas con mayores caídas en 2025 a nivel mundial: PlayStation fue protagonista

La interrupción en este servicio de videojuegos impidió que los usuarios pudieran acceder a títulos como Call of Duty y Fortnite

Guardar
Durante 2025, usuarios de todo
Durante 2025, usuarios de todo el mundo reportaron múltiples caídas en plataformas digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante 2025, usuarios de todo el mundo reportaron caídas en diversas plataformas en línea. Este año, Amazon Web Services (AWS), PlayStation y Cloudfare lideran la lista de los servicios con mayores interrupciones.

Según un informe Ookla, que se basó en datos de Downdetector, la primera plataforma mencionada registró más de 17 millones de errores reportados.

Este fallo generó una afectación generalizada en plataformas dependientes como Snapchat, Netflix y varios sitios de comercio electrónico, según el informe.

PlayStation Network ocupó el segundo
PlayStation Network ocupó el segundo lugar, con 3,9 millones de errores registrados anivel mundial. (Ookla / Downdetector)

PlayStation Network ocupó el segundo lugar, con 3.9 millones de errores reportados el 7 de febrero de 2025. Esta interrupción, originada en el ámbito de los videojuegos, afectó a toda la red durante más de 24 horas, impidiendo el acceso a títulos como Call of Duty y Fortnite.

El análisis de Downdetector indicó que la causa fue interna de PSN, sin que existiera una implicación significativa de servicios en la nube ni del proveedor de internet.

En tercer lugar, Cloudflare experimentó una caída global el 18 de noviembre de 2025, acumulando más de 3.3 millones de reportes en todos los servicios afectados.

Según Downdetector, la falla de
Según Downdetector, la falla de PSN fue de origen interno, sin relación con servicios en la nube ni con proveedores de internet. REUTERS/Claudia Greco

La interrupción, que duró casi cinco horas, impactó a numerosos sitios web, aplicaciones y API que dependen de la infraestructura de Cloudflare. La magnitud y duración del incidente resaltaron la fuerte dependencia mundial de una infraestructura de nube centralizada, reflexionó Ookla.

Cuáles fueron las plataformas con mayores caídas en Latinoamérica

El mismo informe también detalla cuáles fueron las mayores caídas por región. En el caso de Latinoamérica, YouTube lideró el ranking tras una interrupción ocurrida el 15 de octubre, con 183.672 reportes de usuarios afectados.

En segundo lugar, se ubicó la plataforma mencionada inicialmente, que el 20 de octubre acumuló 164.011 informes debido a una falla en sus servicios de nube.

YouTube encabezó el ranking con
YouTube encabezó el ranking con más de 183.000 reportes tras una gran interrupción. (Ookla / Downdetector)

La aplicación de mensajería WhatsApp experimentó una interrupción el 28 de febrero, alcanzando 87.265 reportes; apenas dos meses después, volvió a registrar una caída que generó 57.095 reportes adicionales.

Por su parte, el Banco Itaú sufrió una interrupción significativa el 6 de octubre, con 73.745 reportes, lo que evidenció la gravedad del impacto en la vertical bancaria y financiera de la región.

Cómo fueron las caídas en otras partes del mundo

En Estados Unidos y Canadá, se concentraron los cortes de alto impacto más severos, con los tres principales incidentes superando el millón de reportes cada uno.

PlayStation Network lideró el ranking con 1,6 millones de reportes el 7 de febrero de 2025, seguida de YouTube, que el 15 de octubre de 2025 registró 1,5 millones de incidencias durante una transmisión global.

Los cortes más graves se
Los cortes más graves se concentraron en Estados Unidos y Canadá, donde los principales incidentes superaron el millón de reportes. (Ookla / Downdetector)

En Europa, las afectaciones fueron variadas e incluyeron tanto plataformas de videojuegos como redes sociales y servicios de telecomunicaciones. El incidente de PlayStation Network también encabezó la región, alcanzando 1,7 millones de reportes en la Unión Europea.

Por su parte, Snapchat ocupó el segundo lugar con 989.559 notificaciones de interrupción enviadas por los usuarios el 20 de octubre, lo que pone de manifiesto el alcance de las caídas en servicios digitales claves para esa región.

Ookla señala que, aunque durante 2025 se produjeron interrupciones importantes en videojuegos, plataformas de streaming y redes sociales, las más graves fueron las caídas de los servicios en la nube, que afectaron a empresas de todo el mundo. Estos eventos demostraron que una falla en la infraestructura central puede impactar directamente a millones de usuarios a nivel global.

“Dado que muchas plataformas individuales dependen de los mismos proveedores de nube y sistemas centrales, el rol de la infraestructura centralizada también fue clave”, concluyen.

Temas Relacionados

Caídas2025AWSPlayStationCloudfareTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Las luces de Navidad sí afectan la velocidad del WiFi de tu casa: por qué y cómo solucionarlo

Esto sucede porque muchas de estas luces, en especial las LED y las que tienen sistemas intermitentes, pueden producir interferencias electromagnéticas

Las luces de Navidad sí

Amazon integra IA, chips y computación cuántica bajo la dirección de Peter DeSantis

La reorganización estratégica tiene como objetivo fortalecer el impacto de innovaciones clave dentro del ecosistema tecnológico de la compañía fundada por Jeff Bezos

Amazon integra IA, chips y

Esta aplicación ayuda a ahorrar energía, dinero y predice con IA cuánto tendrías que pagar

En el apartado de análisis de consumo, la app de Bia, entrega información por semana, mes o día para comparar datos y guardar dinero

Esta aplicación ayuda a ahorrar

La Universidad de Texas distinguió a Infobae por su innovación en inteligencia artificial aplicada al periodismo

El Knight Center for Journalism in the Americas, perteneciente a la distinguida casa de altos estudios, destacó que la plataforma que utilizan los periodistas del medio, denominada ScribNews, es un desarrollo de la empresa que acelera procesos a la vez que resguarda los valores de la profesión

La Universidad de Texas distinguió

WhatsApp le dice adiós a celulares antiguos en 2026: estos iPhone y Android dejarán de ser compatibles

La plataforma recomienda que los dispositivos cuenten con iOS 15.1 o Android 5.0, o versiones posteriores, para funcionar correctamente

WhatsApp le dice adiós a
DEPORTES
Revelaron el video del asesinato

Revelaron el video del asesinato de Mario Pineida, futbolista de Barcelona de Ecuador

El papá del Dibu Martínez contó detalles desconocidos de su hijo en el Mundial y mostró los tesoros de su museo: “Nadie lo conocía”

La brutal autocrítica del jefe de Alpine: por qué Franco Colapinto no pudo sumar puntos en la F1 en 2025

Conmoción en el automovilismo: murieron la leyenda del NASCAR, Greg Biffle, y su familia en un accidente aéreo

Prisión preventiva para “Bebote” Álvarez tras las amenazas de guerra por el control de la tribuna de Independiente

TELESHOW
El parecido look de la

El parecido look de la China Suárez y Rufina Cabré para alentar al equipo de Mauro Icardi

El mensaje de apoyo de elGourmet para Christian Petersen en medio de su internación: “Nuestros pensamientos están con él”

Javier Milei volvió a hablar de Lali Espósito y la cantante le respondió con una foto

Germán Martitegui justificó sus duras devoluciones en MasterChef Celebrity: “Es más divertido”

Sofía Calzetti desmintió los rumores de separación del Kun Agüero con un contundente posteo: las fotos

INFOBAE AMÉRICA

Corea del Norte, el Estado

Corea del Norte, el Estado que aprendió a robar criptomonedas sin dejar rastro

Incertidumbre en Honduras: tras días de demoras, comenzó el escrutinio especial que definirá el ganador de las elecciones

La Universidad de Texas distinguió a Infobae por su innovación en inteligencia artificial aplicada al periodismo

Dinamarca acusó a Rusia de dos ciberataques y convocó al embajador por actos de “guerra híbrida”

Funcionarios sirios, kurdos y estadounidenses intensifican las negociaciones para integrar a las SDF en el Estado sirio antes de fin de año