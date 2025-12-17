Tecno

España tuvo la velocidad de descarga más rápida del mundo en 2025

El último informe de Cloudflare destaca el avance del país ibérico en conectividad y la mejora sostenida de la infraestructura digital

España encabeza el ranking global
España encabeza el ranking global de velocidad de descarga con un promedio de 318 Mbps.

Un impulso sostenido a la infraestructura digital en España ha repercutido en su posición de liderazgo internacional durante 2025. El informe anual de Cloudflare subraya esta situación al mostrar que el país ibérico no solo mantiene su hegemonía velocidad de descarga en internet, sino que ha ampliado la brecha respecto a otras naciones.

El estudio, que analiza indicadores clave de la conectividad mundial, revela que los usuarios españoles disfrutan de una media de descarga de 318 Mbps, cifra que supone un incremento de veinticinco megabits respecto al año anterior. Además, la velocidad media de subida también aumentó hasta 206 Mbps, trece más que en 2024.

Un programa con resultados

Cloudflare identifica como causa principal de este rendimiento al programa UNICO-Banda Ancha, cuyo objetivo ha sido asegurar una cobertura simétrica de banda ancha de al menos 300 Mbps —escalable a un gigabit por segundo— para alcanzar la plena cobertura en todo el territorio durante 2025. Aunque existen desafíos en zonas rurales, las estadísticas sugieren progresos notables, situando a España por tercer año consecutivo en el escalón más alto de la clasificación.

El informe de Cloudflare destaca
El informe de Cloudflare destaca el avance del programa UNICO-Banda Ancha en la cobertura nacional.

La calidad de la conexión no se limita a la velocidad. El informe señala que la latencia, fundamental para aplicaciones como la videoconferencia o los videojuegos, también coloca a España en posiciones de privilegio: 19 ms en condiciones normales y 89 ms bajo carga intensa, solo por detrás de Islandia (13 ms en latencia “en reposo”). Este comportamiento evidencia una experiencia de uso avanzada incluso bajo demandas pronunciadas del tráfico en línea.

El estudio también apunta a una intensificación global del uso de internet. El tráfico aumentó un 19% durante el año, con el rastreador de Google —Googlebot— identificándose como el principal generador de ese tráfico a escala planetaria.

Pese al crecimiento de los rastreadores de plataformas de inteligencia artificial, Cloudflare advierte que estos aún están lejos de equiparar la actividad del motor de búsqueda, reflejando la aspiración dominante de los sitios web por asegurar su visibilidad en Google.

La latencia en redes españolas
La latencia en redes españolas se mantiene entre las más bajas del mundo, favoreciendo el uso avanzado de internet.

Panorama de la inteligencia artificial

En cuanto a la inteligencia artificial, el informe aporta datos distintivos: Anthropic genera el menor volumen de tráfico hacia webs de contenido, superado ampliamente por OpenAI y, sobre todo, por Perplexity. Esta tendencia motiva que muchos portales restrinjan el acceso a los bots de IA —como GPTBot, ClaudeBot y PerplexityBot— mediante archivos robots.txt, con el fin de limitar la extracción no autorizada de datos.

El podio de los servicios digitales más utilizados permanece sin grandes sobresaltos: Google conserva el liderazgo mundial, acompañado de cerca por Facebook, Apple, Microsoft e Instagram.

Dentro de las plataformas de inteligencia artificial generativa, ChatGPT se consolida en la primera posición, seguido de Claude, Perplexity, Gemini y Character.ai. Otras apuestas, como Grok y DeepSeek, figuran entre las diez primeras pero aún sin un peso equiparable al del líder.

El tráfico global en internet
El tráfico global en internet aumentó un 19% durante 2025, impulsado por la búsqueda de visibilidad en Google.

Ante estos movimientos, cabe esperar un panorama aún más dinámico de cara a 2026. Mientras tanto, los datos de este año evidencian el carácter estratégico de las inversiones en redes y el efecto directo sobre la posición de los países dentro del ecosistema digital global.

