Estos son las ratas gamer que juegan Doom, usan pantallas curvas y ya saben disparar

Un equipo de investigadores liderado por el neurocientífico Víktor Tóth ha conseguido que ratas aprendan a jugar Doom en condiciones especialmente adaptadas.

Utilizando el método de prueba y refuerzo, las ratas reciben agua azucarada como premio cada vez que realizan correctamente una acción dentro del videojuego.

La primera etapa de este experimento se llevó a cabo en un entorno sencillo: una pantalla plana colocada frente a una rueda de hámster, donde las ratas solo podían avanzar en línea recta por un pasillo virtual.

En una versión más reciente, el equipo implementó pantallas curvas y creó un espacio específico para las ratas, permitiéndoles explorar y desenvolverse con mayor libertad en el universo de Doom.

Cómo empezó el proyecto para que las ratas jugaran Doom

Tras un tiempo de pausa, el interés resurgió y, junto al ingeniero eléctrico Sándor Makra, el experimento evolucionó hacia una segunda versión mucho más avanzada.

La nueva plataforma integra una cinta de correr especial que registra cada movimiento de la rata. Esto se logra mediante una bola giratoria bajo sus patas, cuyos sensores rotatorios traducen los desplazamientos reales en movimientos dentro del juego.

El sistema también cuenta con una pantalla curva AMOLED, colocada en un visor adaptado a la cabeza de la rata, que proporciona un campo visual amplio y con resolución Full HD.

Para interactuar con el juego, las ratas utilizan una palanca hecha a medida, que jalan con sus patas para disparar. El movimiento de la palanca se registra con precisión y el diseño permite que funcione tanto de forma manual como automatizada durante las sesiones de entrenamiento.

De este modo, la rata aprende, primero guiada por el sistema y después actuando de manera autónoma.

El entrenamiento se basa en la técnica de refuerzo positivo. Cada vez que la rata realiza correctamente una acción en Doom, como avanzar o disparar, recibe una pequeña dosis de agua azucarada a través de un dispensador instalado cerca de su boca.

El mecanismo de recompensa es preciso: un mezclador mantiene uniforme la solución, mientras una bomba y una válvula liberan la cantidad exacta, siempre sincronizada con los logros en el juego.

Además, el visor incluye boquillas de aire cerca de los bigotes. Estas pueden emitir ráfagas para avisar a la rata cuando choca contra las paredes virtuales, haciendo más intuitiva la experiencia.

Todo el hardware y software es de código abierto, incluidos los diseños imprimibles en 3D y diagramas electrónicos, para que otros investigadores puedan recrearlo o mejorarlo.

El sistema inicial de entrenamiento lleva unas dos semanas por rata, aunque los autores señalan que serían necesarios ajustes para animales de diferentes tamaños.

Gracias a este entorno personalizado de realidad virtual, las ratas han demostrado la capacidad de adaptarse y aprender a jugar Doom, abriendo caminos inéditos para la investigación en neurociencia y comportamiento animal.

En qué consiste el videojuego Doom

Doom es un videojuego de disparos en primera persona (FPS, por sus siglas en inglés), considerado uno de los pioneros y más influyentes del género.

En Doom, el jugador asume el papel de un marine espacial que debe abrirse camino a través de diferentes niveles infestados de monstruos y demonios, generalmente en instalaciones espaciales o escenarios apocalípticos.

El objetivo principal es sobrevivir, eliminar enemigos y encontrar la salida del nivel, mientras se recolectan armas, munición, llaves y botiquines.

Además, Doom permite el uso de múltiples armas, desde pistolas y escopetas hasta lanzacohetes. Superar cada nivel implica combinar reflejos, estrategia y exploración, lo que lo hace entretenido y desafiante incluso décadas después de su lanzamiento.