8 razones por las que deberías dejar de comer mientras miras tu smartphone

El hábito de mirar el teléfono en la mesa favorece desde el aumento de peso hasta la fatiga visual, alerta un reporte basado en investigaciones internacionales y opiniones de psicólogos

Ocho razones científicas para dejar el smartphone fuera de la mesa y mejorar la salud en cada comida

En la actualidad, el uso del teléfono móvil durante las comidas se ha normalizado en muchos hogares y restaurantes, restando atención al momento de alimentarse y a quienes nos rodean. Esta tendencia ha generado creciente preocupación entre especialistas en salud mental y nutrición.

Plataformas como Selia, centradas en el bienestar psicológico, junto con instituciones académicas como la Universidad de Kioto y organismos de salud pública en la región, han reunido datos y recomendaciones para comprender los verdaderos efectos de combinar dispositivos y alimentos en la vida diaria.

A continuación, se abordan ocho motivos fundamentados en la experiencia de psicólogos, nutricionistas y estudios científicos que explican por qué es mejor dejar el smartphone a un lado a la hora de comer:

Especialistas advierten que el uso digital sostenido en horario de comida afecta los ritmos biológicos, la absorción de nutrientes y la calidad emocional del tiempo compartido en familia

1. Comer con el móvil puede impulsar el aumento de peso a largo plazo

La investigación de la Universidad de Kioto, que siguió durante tres años a más de 200 estudiantes jóvenes, reveló que quienes usaban su smartphone en las comidas aumentaron, en promedio, tres kilos más que aquellos que no lo hacían.

El estudio, liderado por el profesor Tomoro Fujiwara, mostró que la distracción con el teléfono dificulta que el cerebro registre correctamente las señales sensoriales y de saciedad, favoreciendo así el consumo de más alimentos de los necesarios y contribuyendo al incremento de peso con el tiempo.

2. La digestión pierde eficiencia y el malestar estomacal es más probable

Desde la plataforma Selia señalaron que comer mientras se utiliza el smartphone lleva a reducir el tiempo de masticación por distraerse con la pantalla.

Esto produce una desventaja: el estómago recibe alimentos poco triturados, lo que enlentece la digestión y hace más difícil el trabajo del sistema digestivo.

3. Aparición frecuente de hinchazón y gases

Diversos ministerios de salud, como el de Perú, han relacionado la costumbre de comer con el teléfono con una tendencia a tragar aire inadvertidamente. Esta ingesta de aire favorece la presencia de hinchazón abdominal, flatulencias y molestia general después de las comidas.

Alimentación consciente y tecnología: por qué dejar el celular te ayuda a cuidar peso, vista y relaciones

4. La calidad de las relaciones personales se resiente

Investigadores de la Universidad de Columbia Británica sostienen, después de analizar interacciones sociales, que el uso del smartphone en la mesa dispersa la atención y reduce el valor de la compañía. La conversación fluye menos, el tiempo compartido pierde profundidad y el disfrute conjunto decae.

5. El estrés diario no se detiene

Especialistas en salud mental resaltan que la mesa puede ser el único espacio para desconectar del correo, la agenda laboral o las preocupaciones cotidianas. Mantener el móvil activo durante las comidas perpetúa el estrés y puede robar oportunidades de pausa y bienestar al organismo.

6. El riesgo de atragantamiento aumenta

La nutrición consciente implica atención plena. Según la plataforma de bienestar mental, cualquier distracción al masticar o tragar, como responder mensajes o ver videos, puede conducir a bocados mal procesados y elevar el peligro de atragantamiento, especialmente entre niños y adultos mayores.

7. El metabolismo y la absorción de nutrientes pueden verse alterados

La distracción digital no solo afecta la cantidad de comida sino cómo el cuerpo la procesa. Expertos han advertido que la atención fragmentada y la exposición a la luz azul que emiten los teléfonos pueden alterar los ritmos biológicos y ralentizar la digestión, dificultando el aprovechamiento óptimo de los alimentos.

El uso del móvil en la mesa está vinculado al sobrepeso, problemas digestivos y falta de conexión social según datos de plataformas como Selia y centros de investigación asiáticos y europeos sobre bienestar integral

8. Salud ocular y bienestar visual se ven comprometidos

El exceso de pantalla, incluso durante las comidas, es una de las causas más comunes de fatiga visual digital según diversas organizaciones de salud. Dolor de cabeza, resequedad ocular, visión disminuida y malestar general pueden intensificarse tras un día de exposición acumulada al móvil.

La evidencia recabada por Selia y respaldada por estudios como el de la Universidad de Kioto, ofrecen un argumentos sólidos para practicar la alimentación consciente, centrando la atención puesta en el acto de comer y en la compañía.

Dejar el smartphone fuera del alcance en estos momentos se perfila como una elección sencilla con múltiples beneficios para la calidad de vida y la salud integral.

