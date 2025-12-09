Estas son las 20 contraseñas más usadas de los mexicanos en 2025: admin, 12345 y password son frecuentes

Admin y 123456 se consolidaron como las contraseñas más utilizadas en México durante 2025, según un informe de NordPass. En países como Colombia y Chile, estas combinaciones también figuran entre las primeras opciones elegidas por los usuarios.
Este patrón revela la urgencia de educar a los usuarios sobre buenas prácticas de ciberseguridad, de acuerdo con ESET, para proteger la información personal y reducir los riesgos de ataques informáticos.
Cuáles fueron las contraseñas más usadas en México
Las contraseñas más usadas en México fueron las siguientes, de acuerdo con NordPass:
- admin: empleada en 483.278 ocasiones
- 123456: utilizada 268.643 veces
- 12345678: presente en 196.965 registros
- password: elegida por 118.854 usuarios
- 12345: identificada en 85.641 cuentas
- 123456789: encontrada 70.590 veces
- Satanas13@: registrada en 54.449 accesos
- meraz123: detectada en 31.533 instancias
- Flores123: sumó 31.062 apariciones
- opencool1: reportada en 27.482 oportunidades
- P@ssw0rd1: figura en 27.158 cuentas
- admin123: presente en 24.634 registros
- 123456789: aparece en 23.894 cuentas
- beauty.0000: utilizada 19.132 veces
- 12345678910: registrada en 18.475 ocasiones
- Admin123: encontrada en 16.811 accesos
- 1234567: identificada en 16.346 registros
- mexico2021: elegida en 15.189 cuentas
- mexico06: detectada en 13.955 ocasiones
- Abcd1234: sumó 13.371 apariciones
El uso de estas combinaciones simples sigue representando un riesgo elevado para la seguridad digital de los usuarios.
Qué riesgos supone tener una contraseña débil
Tener una contraseña débil representa un riesgo significativo para la seguridad digital del usuario. Las claves simples o predecibles facilitan el acceso no autorizado por parte de ciberdelincuentes, quienes pueden ingresar fácilmente a cuentas personales, bancarias, correos electrónicos o redes sociales.
Esto puede derivar en el robo de identidad, ya que los atacantes pueden suplantar al usuario y realizar acciones en su nombre, lo que afecta tanto la reputación personal como profesional.
Además, una contraseña vulnerable expone al usuario a la pérdida o el robo de datos sensibles, como documentos, fotografías e información confidencial.
El riesgo se amplía a fraudes financieros, donde los delincuentes pueden realizar compras no autorizadas, transferencias bancarias o acceder a servicios de pago en línea. También existe la posibilidad de que los atacantes extorsionen al propietario de la cuenta utilizando datos privados o comprometedores.
Por otra parte, una cuenta comprometida puede ser utilizada para propagar ataques a otros contactos o enviar mensajes fraudulentos, multiplicando las consecuencias.
Por estas razones, es fundamental utilizar contraseñas robustas y diferentes para cada servicio, protegiendo la información personal y evitando amenazas que pueden tener repercusiones graves en la vida digital y cotidiana de cualquier persona.
Cómo crear una contraseña segura
Para crear una contraseña segura, ESET recomienda tomar en cuenta varios aspectos fundamentales:
- Longitud: Las contraseñas extensas ofrecen una mayor protección contra los ataques de fuerza bruta. Se aconseja utilizar al menos 12 caracteres, aunque cuanto más larga sea la contraseña, más segura será.
- Complejidad: Es esencial combinar mayúsculas, minúsculas, números y símbolos especiales. Esta diversidad incrementa exponencialmente el número de combinaciones posibles, dificultando que los atacantes adivinen la clave.
- Aleatoriedad: Es importante evitar patrones obvios, palabras comunes, nombres propios, fechas de nacimiento o secuencias como “123456”. Optar por contraseñas que no tengan relación directa con datos personales reduce los riesgos.
- Diversidad: No reutilices la misma contraseña en diferentes servicios. Si una clave se ve comprometida, todas las cuentas que la comparten quedan en peligro, facilitando el acceso no autorizado a múltiples plataformas.
En caso de dificultad para crear o recordar contraseñas robustas, la compañía sugiere utilizar un generador de contraseñas confiable.
Estas herramientas pueden crear combinaciones aleatorias y seguras, facilitando la gestión de contraseñas fuertes y distintas para cada cuenta.
Cómo recordar contraseñas extensas y complejas
Recordar contraseñas extensas y complejas puede ser sencillo utilizando un gestor de contraseñas, que almacena y protege todas tus claves de forma segura.
Otra alternativa es crear frases fáciles de recordar, pero difíciles de adivinar, usando iniciales, números y símbolos. Evita anotar contraseñas en lugares visibles o compartirlas con otras personas.