Estas son las 20 contraseñas más usadas de los mexicanos en 2025: admin, 12345 y password son frecuentes

Este hábito muestra la necesidad de educar en ciberseguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Admin y 123456 se consolidaron como las contraseñas más utilizadas en México durante 2025, según un informe de NordPass. En países como Colombia y Chile, estas combinaciones también figuran entre las primeras opciones elegidas por los usuarios.

Este patrón revela la urgencia de educar a los usuarios sobre buenas prácticas de ciberseguridad, de acuerdo con ESET, para proteger la información personal y reducir los riesgos de ataques informáticos.

Cuáles fueron las contraseñas más usadas en México

Admin y 123456 fueron las claves más usadas en México en 2025. (NordPass)

Las contraseñas más usadas en México fueron las siguientes, de acuerdo con NordPass:

admin: empleada en 483.278 ocasiones 123456: utilizada 268.643 veces 12345678: presente en 196.965 registros password: elegida por 118.854 usuarios 12345: identificada en 85.641 cuentas 123456789: encontrada 70.590 veces Satanas13@: registrada en 54.449 accesos meraz123: detectada en 31.533 instancias Flores123: sumó 31.062 apariciones opencool1: reportada en 27.482 oportunidades P@ssw0rd1: figura en 27.158 cuentas admin123: presente en 24.634 registros 123456789: aparece en 23.894 cuentas beauty.0000: utilizada 19.132 veces 12345678910: registrada en 18.475 ocasiones Admin123: encontrada en 16.811 accesos 1234567: identificada en 16.346 registros mexico2021: elegida en 15.189 cuentas mexico06: detectada en 13.955 ocasiones Abcd1234: sumó 13.371 apariciones

El uso de estas combinaciones simples sigue representando un riesgo elevado para la seguridad digital de los usuarios.

Estas claves simples siguen siendo un serio riesgo para la seguridad digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué riesgos supone tener una contraseña débil

Tener una contraseña débil representa un riesgo significativo para la seguridad digital del usuario. Las claves simples o predecibles facilitan el acceso no autorizado por parte de ciberdelincuentes, quienes pueden ingresar fácilmente a cuentas personales, bancarias, correos electrónicos o redes sociales.

Esto puede derivar en el robo de identidad, ya que los atacantes pueden suplantar al usuario y realizar acciones en su nombre, lo que afecta tanto la reputación personal como profesional.

Además, una contraseña vulnerable expone al usuario a la pérdida o el robo de datos sensibles, como documentos, fotografías e información confidencial.

Una clave débil puede llevar al robo o pérdida de datos personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo se amplía a fraudes financieros, donde los delincuentes pueden realizar compras no autorizadas, transferencias bancarias o acceder a servicios de pago en línea. También existe la posibilidad de que los atacantes extorsionen al propietario de la cuenta utilizando datos privados o comprometedores.

Por otra parte, una cuenta comprometida puede ser utilizada para propagar ataques a otros contactos o enviar mensajes fraudulentos, multiplicando las consecuencias.

Por estas razones, es fundamental utilizar contraseñas robustas y diferentes para cada servicio, protegiendo la información personal y evitando amenazas que pueden tener repercusiones graves en la vida digital y cotidiana de cualquier persona.

Una cuenta hackeada puede usarse para enviar ataques o fraudes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo crear una contraseña segura

Para crear una contraseña segura, ESET recomienda tomar en cuenta varios aspectos fundamentales:

Longitud: Las contraseñas extensas ofrecen una mayor protección contra los ataques de fuerza bruta. Se aconseja utilizar al menos 12 caracteres, aunque cuanto más larga sea la contraseña, más segura será.

Complejidad: Es esencial combinar mayúsculas, minúsculas, números y símbolos especiales. Esta diversidad incrementa exponencialmente el número de combinaciones posibles, dificultando que los atacantes adivinen la clave.

Se recomienda usar contraseñas de 12 caracteres o más para mayor seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aleatoriedad: Es importante evitar patrones obvios, palabras comunes, nombres propios, fechas de nacimiento o secuencias como “123456”. Optar por contraseñas que no tengan relación directa con datos personales reduce los riesgos.

Diversidad: No reutilices la misma contraseña en diferentes servicios. Si una clave se ve comprometida, todas las cuentas que la comparten quedan en peligro, facilitando el acceso no autorizado a múltiples plataformas.

En caso de dificultad para crear o recordar contraseñas robustas, la compañía sugiere utilizar un generador de contraseñas confiable.

Variar tipos de caracteres dificulta que los atacantes adivinen la clave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas herramientas pueden crear combinaciones aleatorias y seguras, facilitando la gestión de contraseñas fuertes y distintas para cada cuenta.

Cómo recordar contraseñas extensas y complejas

Recordar contraseñas extensas y complejas puede ser sencillo utilizando un gestor de contraseñas, que almacena y protege todas tus claves de forma segura.

Otra alternativa es crear frases fáciles de recordar, pero difíciles de adivinar, usando iniciales, números y símbolos. Evita anotar contraseñas en lugares visibles o compartirlas con otras personas.