Modo ‘En tránsito’: la opción que tendría Android para quienes usan el celular en el transporte público

Android desarrolla el modo 'En tránsito' para mejorar la experiencia de los usuarios en el transporte público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rutina diaria del transporte público en las grandes ciudades suele acompañada de los teléfonos móviles. Los pasajeros aprovechan este tipo de movilidad para responder mensajes, mirar videos o escuchar música en el metro, autobús o tren. Por eso, Android está desarrollando un modo que permita que el uso del celular sea más cómodo.

No obstante, el uso indiscriminado del volumen y las constantes notificaciones pueden transformar cualquier viaje en una experiencia ruidosa e irritante para quienes buscan tranquilidad. Ante esta situación, Google trabaja una función destinada a reducir estas molestias: el modo ‘En tránsito’.

Por qué crear el modo ‘En tránsito’ en Android

Las molestias que provoca el uso de los móviles en los espacios compartidos, especialmente el transporte público, generan reclamos frecuentes entre los usuarios. Sonido de videos sin auriculares, notificaciones constantes y llamadas en tonos elevados conforman un paisaje ya conocido.

Muchas personas optan por auriculares o activan manualmente el modo “No Molestar” para no incomodar a quienes las rodean, pero buena parte de los pasajeros sigue utilizando sus teléfonos sin modificar los ajustes.

El modo 'En tránsito' detecta automáticamente cuándo el usuario viaja en transporte público y ajusta el celular sin intervención manual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según lo revelado por Mishaal Rahman, periodista de Android Authority, Google busca atender este problema mediante una automatización de los ajustes de sonido y notificaciones basada en la detección automática del uso de transporte público.

El nuevo modo se denominaría “En tránsito” y formaría parte de los llamados “Modos” de Android, una familia de perfiles que adaptan el funcionamiento del dispositivo a diferentes situaciones del día.

Cómo será el modo ‘En tránsito’ en Android

Las versiones actuales de Android ya incluyen el Modo Conducción, que, mediante sensores y conexión Bluetooth, detecta si el usuario se encuentra conduciendo un vehículo. En ese caso, el teléfono ajusta automáticamente el comportamiento de notificaciones y llamadas para evitar distracciones y favorecer la concentración al volante.

El modo “En tránsito” operaría bajo un principio similar, aunque orientado a la comodidad colectiva de los viajes en transporte público, más que a la seguridad vial.

Android planea incluir ajustes automáticos de pantalla, como el modo oscuro y la limitación de brillo, para mayor discreción. (Imagen ilustrativa)

Android utilizaría sus sensores integrados para identificar cuándo un usuario se traslada en un autobús, tren o metro. Esta detección podría basarse en patrones de movimiento recogidos por acelerómetros, giroscopios y otros sensores internos, además de posibles identificaciones de redes Bluetooth presentes en los vehículos.

Una vez verificada la situación de viaje público, el sistema activaría el perfil “En tránsito” sin que el usuario deba intervenir, promoviendo así que el silencio y la reducción de interrupciones sean la norma en espacios compartidos.

Los Modos, en versiones recientes como Android 15 QPR2, permiten definir perfiles personalizados para el sonido y notificaciones en función de horarios y eventos. A diferencia de los ajustes manuales o planificados, el modo “En tránsito” destacaría por su activación completamente automática, siguiendo la línea del modo conducción de Android.

La clave de este nuevo desarrollo reside en la posibilidad de ofrecer una experiencia personalizada para cada tipo de viaje. Aunque todavía no se han detallado todas sus funciones, se anticipa que Android permitirá al usuario determinar qué aplicaciones, alarmas y contactos pueden generar alertas incluso cuando el modo esté activo.

Esta selectividad contribuirá a reducir interrupciones innecesarias, sin impedir la recepción de notificaciones realmente urgentes o importantes.

Google Play Services podría incorporar la función 'Motion Cues' para reducir el mareo por movimiento en vehículos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, se espera que el modo “En tránsito” ofrezca ajustes automáticos de la pantalla, como la posibilidad de activar el modo oscuro para no deslumbrar a los pasajeros cercanos. Funciones como la limitación del brillo o la ocultación de iconos de notificación podrían formar parte de una experiencia más discreta y adaptada al entorno compartido.

Innovaciones adicionales podrían llegar de la mano de Google Play Services, encargado de detectar automáticamente el contexto de transporte público. Entre las posibles novedades, destaca la función “Motion Cues”, pensada para reducir el mareo por movimiento en vehículos.

Cuándo llegaría este modo a los celulares Android

Entre las principales incógnitas alrededor del modo “En tránsito” se encuentra su fecha de despliegue en el sistema operativo. Hasta ahora, no se ha anunciado oficialmente cuándo estará disponible esta función.

Sin embargo, el reporte de Rahman indica que podría incluirse a partir de la versión Android 16 QPR3, programada para marzo del próximo año. En cuanto comience la fase beta de esa versión, es probable que Google divulgue mayores detalles y características finales.