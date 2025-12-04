Microsoft confirma que la nueva actualización de Windows 11 tiene fallos: cuáles son

La actualización KB5071142 de Windows 11 introduce errores visuales y de accesibilidad que afectan a millones de usuarios en todo el mundo. (Microsoft)

La más reciente actualización de Windows 11 ha vuelto a exponer la fragilidad de las pruebas previas a los lanzamientos oficiales del sistema operativo más usado en el mundo, según de las pruebas previas a los lanzamientos oficiales del sistema operativo más usado en el mundo, según Microsoft.

Durante los primeros días de diciembre de 2025, la compañía liberó la actualización denominada KB5071142, una recopilación de mejoras enfocadas en el rendimiento general, la barra de widgets y la tan demandada consistencia del modo oscuro. Sin embargo, los efectos prácticos del parche han dejado un saldo adverso: dos errores visuales notables alteran funcionalidades centrales para millones de usuarios.

La problemática, reconocida públicamente por Microsoft tanto en sus canales de soporte, abarca cuestiones visuales y de accesibilidad que afectan el Explorador de archivos y la pantalla de bloqueo de los ordenadores actualizados.

Cuáles son los fallos de la actualización de Windows 11

Fallo en el modo oscuro del Explorador de archivos

El primero de los errores se manifiesta como un destello blanco al utilizar el modo oscuro del sistema operativo. Según explica Microsoft, este destello aparece cada vez que se abre el Explorador de archivos, aunque también puede ocurrir al ejecutar acciones rutinarias como navegar entre secciones del panel lateral, crear nuevas pestañas, activar o desactivar el panel de detalles e incluso al copiar archivos y consultar el progreso de estas tareas.

La desaparición del icono de contraseña en la pantalla de bloqueo de Windows 11 complica el acceso y afecta la accesibilidad para usuarios con múltiples métodos de inicio de sesión. (Microsoft)

La falla afecta directamente la fluidez visual y rompe la coherencia estética pretendida por el modo oscuro. Los usuarios se encuentran con un parpadeo blanco intenso durante aproximadamente un segundo antes de que los archivos y carpetas sean visibles.

El mismo efecto se repite en otras actividades habituales del Explorador, como la navegación hacia la pestaña de Inicio, la Galería o al actualizar la vista dentro de la aplicación, lo que agrava la incomodidad en usuarios que usan intensivamente el sistema.

Iconos invisibles en la pantalla de bloqueo y problemas de accesibilidad

La segunda anomalía en la reciente actualización se detecta en la pantalla de bloqueo, punto neurálgico en la seguridad y accesibilidad del sistema. A raíz de la actualización, el botón para seleccionar la contraseña como método de autenticación deja de ser visible cuando existen varios sistemas de inicio de sesión configurados en el equipo.

En lugar del icono habitual, queda un espacio vacío. No obstante, este recuadro fantasma sigue siendo interactivo: si el usuario ubica el cursor donde solía estar el icono, aparece la descripción emergente y se puede hacer clic para introducir la contraseña manualmente.

Los errores en Windows 11 tras la actualización KB5071142 se suman a una serie de fallos previos que han erosionado la confianza de los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo relevante del problema es que dificulta el acceso para quienes dependen del clásico método de contraseña y genera confusión entre los usuarios menos experimentados o en situaciones donde se emplean distintas formas de autenticación.

“Aunque no se muestra en pantalla, si el usuario pasa el cursor sobre el espacio donde debería aparecer el icono, sigue estando disponible la opción de contraseña”, informó Microsoft en un comunicado. La empresa recomienda hacer clic en esa zona invisible para abrir el recuadro de texto habitual y así poder iniciar sesión correctamente.

Cuáles son las soluciones a estos fallos en Windows 11

Microsoft ha asumido oficialmente la responsabilidad de ambos fallos, indicando que sus equipos técnicos ya estudian los problemas reportados y trabajan en los ajustes necesarios para resolverlos.

La empresa promete proporcionar una solución tan pronto logre identificar el origen exacto de los errores. En los canales de soporte, la recomendación provisional para quienes no han instalado la actualización opcional de vista previa es esperar hasta la próxima versión acumulativa antes de aplicar el parche, dado que estos errores no afectan cuestiones de seguridad críticas.

La falta de un parche definitivo obliga a los usuarios de Windows 11 a adaptarse temporalmente a los errores visuales y de accesibilidad tras la última actualización. (Europa Press)

Actualmente, no existe un parche de solución definitivo, aunque la compañía ha confirmado que realizará actualizaciones para subsanar tanto el destello blanco como la desaparición de iconos en próximas versiones.

Mientras tanto, la alternativa para quienes ya han actualizado consiste en adaptarse a los fallos temporales y emplear las funciones ocultas de la interfaz, como ubicar el cursor en la ubicación invisible del icono de contraseña para iniciar sesión.