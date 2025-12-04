Tecno

Microsoft confirma que la nueva actualización de Windows 11 tiene fallos: cuáles son

El Explorador de archivos es uno de los principales afectados cuando se configura el modo oscuro

Guardar
La actualización KB5071142 de Windows
La actualización KB5071142 de Windows 11 introduce errores visuales y de accesibilidad que afectan a millones de usuarios en todo el mundo. (Microsoft)
La más reciente actualización de Windows 11 ha vuelto a exponer la fragilidad de las pruebas previas a los lanzamientos oficiales del sistema operativo más usado en el mundo, según Microsoft.

Durante los primeros días de diciembre de 2025, la compañía liberó la actualización denominada KB5071142, una recopilación de mejoras enfocadas en el rendimiento general, la barra de widgets y la tan demandada consistencia del modo oscuro. Sin embargo, los efectos prácticos del parche han dejado un saldo adverso: dos errores visuales notables alteran funcionalidades centrales para millones de usuarios.

La problemática, reconocida públicamente por Microsoft tanto en sus canales de soporte, abarca cuestiones visuales y de accesibilidad que afectan el Explorador de archivos y la pantalla de bloqueo de los ordenadores actualizados.

Cuáles son los fallos de la actualización de Windows 11

  • Fallo en el modo oscuro del Explorador de archivos

El primero de los errores se manifiesta como un destello blanco al utilizar el modo oscuro del sistema operativo. Según explica Microsoft, este destello aparece cada vez que se abre el Explorador de archivos, aunque también puede ocurrir al ejecutar acciones rutinarias como navegar entre secciones del panel lateral, crear nuevas pestañas, activar o desactivar el panel de detalles e incluso al copiar archivos y consultar el progreso de estas tareas.

La desaparición del icono de
La desaparición del icono de contraseña en la pantalla de bloqueo de Windows 11 complica el acceso y afecta la accesibilidad para usuarios con múltiples métodos de inicio de sesión. (Microsoft)

La falla afecta directamente la fluidez visual y rompe la coherencia estética pretendida por el modo oscuro. Los usuarios se encuentran con un parpadeo blanco intenso durante aproximadamente un segundo antes de que los archivos y carpetas sean visibles.

El mismo efecto se repite en otras actividades habituales del Explorador, como la navegación hacia la pestaña de Inicio, la Galería o al actualizar la vista dentro de la aplicación, lo que agrava la incomodidad en usuarios que usan intensivamente el sistema.

  • Iconos invisibles en la pantalla de bloqueo y problemas de accesibilidad

La segunda anomalía en la reciente actualización se detecta en la pantalla de bloqueo, punto neurálgico en la seguridad y accesibilidad del sistema. A raíz de la actualización, el botón para seleccionar la contraseña como método de autenticación deja de ser visible cuando existen varios sistemas de inicio de sesión configurados en el equipo.

En lugar del icono habitual, queda un espacio vacío. No obstante, este recuadro fantasma sigue siendo interactivo: si el usuario ubica el cursor donde solía estar el icono, aparece la descripción emergente y se puede hacer clic para introducir la contraseña manualmente.

Los errores en Windows 11
Los errores en Windows 11 tras la actualización KB5071142 se suman a una serie de fallos previos que han erosionado la confianza de los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo relevante del problema es que dificulta el acceso para quienes dependen del clásico método de contraseña y genera confusión entre los usuarios menos experimentados o en situaciones donde se emplean distintas formas de autenticación.

“Aunque no se muestra en pantalla, si el usuario pasa el cursor sobre el espacio donde debería aparecer el icono, sigue estando disponible la opción de contraseña”, informó Microsoft en un comunicado. La empresa recomienda hacer clic en esa zona invisible para abrir el recuadro de texto habitual y así poder iniciar sesión correctamente.

Cuáles son las soluciones a estos fallos en Windows 11

Microsoft ha asumido oficialmente la responsabilidad de ambos fallos, indicando que sus equipos técnicos ya estudian los problemas reportados y trabajan en los ajustes necesarios para resolverlos.

La empresa promete proporcionar una solución tan pronto logre identificar el origen exacto de los errores. En los canales de soporte, la recomendación provisional para quienes no han instalado la actualización opcional de vista previa es esperar hasta la próxima versión acumulativa antes de aplicar el parche, dado que estos errores no afectan cuestiones de seguridad críticas.

La falta de un parche
La falta de un parche definitivo obliga a los usuarios de Windows 11 a adaptarse temporalmente a los errores visuales y de accesibilidad tras la última actualización. (Europa Press)

Actualmente, no existe un parche de solución definitivo, aunque la compañía ha confirmado que realizará actualizaciones para subsanar tanto el destello blanco como la desaparición de iconos en próximas versiones.

Mientras tanto, la alternativa para quienes ya han actualizado consiste en adaptarse a los fallos temporales y emplear las funciones ocultas de la interfaz, como ubicar el cursor en la ubicación invisible del icono de contraseña para iniciar sesión.

Temas Relacionados

MicrosoftWindows 11ComputadoresTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Por qué PlayStation 5 y Xbox Series X|S podrían subir de precio en 2026 por la crisis de memorias RAM

El costo de la memoria representa hasta el 23% del precio de fabricación de consolas en 2025 y superará el 35% en 2026

Por qué PlayStation 5 y

Lista de nombres femeninos populares para bebés nacidas en diciembre de 2025

En el último mes del año, familias eligen alternativas para nombrar a sus hijas inspiradas en la temporada festiva, referencias internacionales, figuras influyentes y virtudes tradicionales

Lista de nombres femeninos populares

El CEO de Anthropic advierte sobre los riesgos financieros de la inversión masiva en inteligencia artificial

La advertencia de Dario Amodei expone la tensión entre la innovación acelerada en IA y la sostenibilidad económica de las empresas tecnológicas en un entorno de alta incertidumbre

El CEO de Anthropic advierte

Mario Kart World cambia para siempre gracias a esta actualización de contenido y modos de juego

Esta versión modifica los tramos de carrera y añade opciones de personalización para los jugadores de Nintendo Switch 2

Mario Kart World cambia para

Google Colombia revela lo más buscado en 2025: del Mundial de Clubes a Miguel Uribe Turbay y Karol G

Las Eliminatorias al Mundial de 2026, el fallecimiento del Papa Francisco, figuras de la música urbana y políticos destacados fueron temas atractivos para los colombianos

Google Colombia revela lo más
DEPORTES
Los clubes que más millones

Los clubes que más millones recaudaron tras la Copa Libertadores y la Sudamericana

Fuerte respaldo de Colapinto a Antonelli tras la crítica desde Red Bull que desató un ataque en redes: “Hay personas que dicen cosas que generan odio”

La tensa conferencia de prensa entre Norris, Piastri y Verstappen antes de la definición de la F1: la pregunta que reveló la interna en McLaren

Mercedes Paz dejó de ser la capitana de la selección argentina de tenis en la Billie Jean King Cup

Lionel Messi habló antes del sorteo del Mundial: las charlas íntimas con Scaloni, las chances de Argentina y su reacción ante videos inéditos

TELESHOW
Rosalía vuelve a Buenos Aires

Rosalía vuelve a Buenos Aires con el LUX Tour 2026: cuándo serán los shows y cómo conseguir las entradas

Cómo fue el momento íntimo en que Nicolás Cabré y Rocío Pardo sellaron su amor en el Registro Civil

El reproche de Mario Pergolini a Soy Rada luego de faltar a su programa: “¿Esto no se merece un compromiso?"

La ironía de Araceli González para Griselda Siciliani: “Todo lo que hacen las mujeres está bien”

Alianzas fuera de lo común: Nicolás Cabré y Rocío Pardo apostaron por el diseño artesanal para su boda

INFOBAE AMÉRICA

Festival de cine de La

Festival de cine de La Habana abre el telón entre apagones y en plena epidemia de virosis

El Reino Unido sancionó al servicio de inteligencia ruso por la muerte de una británica envenenada con Novichok

Putin fue acusado por la muerte colateral de una británica tras el envenenamiento del ex espía Sergei Skripal con Novichok

Murió Steve Cropper, legendario guitarrista de los Blues Brothers y compositor de varios clásicos del soul

Rodrigo Paz dijo que levantará aranceles para celulares, computadoras y otras tecnologías que no se producen en Bolivia