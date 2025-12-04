Tecno

Mario Kart World cambia para siempre gracias a esta actualización de contenido y modos de juego

Esta versión modifica los tramos de carrera y añade opciones de personalización para los jugadores de Nintendo Switch 2

Nintendo lanza la actualización 1.4.0
Nintendo lanza la actualización 1.4.0 de Mario Kart World para Switch 2 con importantes novedades y mejoras. (Nintendo)

Mario Kart World recibe una gran actualización que llamará la atención de los jugadores. Nintendo ha lanzado la versión 1.4.0 del título para Switch 2 sin previo aviso, sorprendiendo a la comunidad con una serie de novedades y mejoras solicitadas por los usuarios.

Entre los puntos más destacados figuran la modificación de los tramos de carrera y la inclusión de opciones de personalización que prometen transformar la experiencia tanto de los corredores competitivos como de quienes prefieren el juego casual.

Cuáles son los cambios que llegan a Mario Kart World

Uno de los aspectos más comentados por la comunidad de Mario Kart World ha sido la estructura poco dinámica de los tramos intermedios entre carreras, especialmente en los recorridos que conectan distintas zonas del juego. Nintendo ha respondido directamente a estas críticas: ha modificado varios circuitos, en concreto, aquellos que involucran el trayecto hacia y desde Playa Koopa (Koopa Troopa Beach), para hacerlos más interactivos y desafiantes.

De acuerdo con las notas oficiales del parche, se han renovado las carreras que parten o terminan en Playa Koopa, incluyendo cambios en circuitos que la conectan con puntos clave como Puerto Espacial DK, Ciudad Corona, Estadio Peach y otros escenarios emblemáticos.

La versión 1.4.0 de Mario
La versión 1.4.0 de Mario Kart World modifica los tramos de carrera y añade opciones de personalización para los jugadores. (Nintendo)

Ahora, en todas estas carreras, la meta se cruza luego de completar dos vueltas, una vez que se alcanza Playa Koopa. Además, el equipo de desarrollo añadió elementos nuevos para dinamizar la experiencia en estos tramos, eliminando la sensación de trayectos excesivamente rectos o poco atractivos.

Estas modificaciones no solo apuntan a un mayor grado de diversión y sorpresa en cada partida, sino que también buscan renovar la estrategia de los corredores y sumar imprevisibilidad al desarrollo de las competencias, algo fundamental en el ADN de Mario Kart.

Estas son las novedades personalizables en Mario Kart World

Otra de las grandes novedades de la versión 1.4.0 reside en la posibilidad de personalizar los objetos disponibles en cada partida. Bajo el nombre de “Objetos personalizados” (o Custom Items), los jugadores podrán determinar qué elementos aparecerán durante la carrera. Esta función se habilitó para distintos modos, como “Carrera VS”, “Batalla de globos”, “Batalla de monedas” y las salas de “Juego en línea” o “Juego Inalámbrico”.

La relevancia de esta opción para la comunidad es indiscutible. Muchos jugadores venían reclamando la posibilidad de eliminar ciertos objetos de bonificación que, desde su perspectiva, rompían el equilibrio de las partidas. Ahora pueden configurar reglas a medida, lo que permite una experiencia de juego mucho más personalizada y adaptada a los gustos de los participantes.

La función de objetos personalizados
La función de objetos personalizados permite a los jugadores elegir qué ítems aparecen en cada partida de Mario Kart World. (REUTERS/Isabel Infantes)

Junto con estas funcionalidades, el menú de ajustes ha recibido otras incorporaciones relevantes. Una de ellas es el control sobre el volumen de la música, que ahora puede ajustarse desde la sección Ajustes/Mando, contribuyendo a una ambientación más acorde al entorno y preferencias del usuario.

Mejoras en opciones de juego para multijugador y accesibilidad

La versión 1.4.0 trae consigo optimizaciones pensadas especialmente para quienes disfrutan de las partidas en línea y el juego social. Los jugadores que se reúnan en una sala de “Juego en línea” ahora pueden participar conjuntamente en carreras, supervivencia y batallas, con hasta cuatro jugadores simultáneos en modos como “Carrera VS”, “Carrera Supervivencia” y “Batalla”.

Además, la actualización facilita la interacción con amigos: es posible unirse a partidas en desarrollo de “Carrera Supervivencia” directamente desde la lista de amigos, tanto en el modo para dos jugadores como en línea.

Para el modo un jugador, se agregaron las opciones de “Reiniciar” y “Siguiente carrera” desde el menú de pausa en “Carrera VS”, permitiendo reiniciar rápidamente sin retornar al menú principal. También se añadió el acceso directo al Modo foto desde el menú de pausa en la modalidad de contrarreloj fantasma, un añadido que multiplica las compartidas y documentación de los mejores momentos de cada carrera.

Nuevas opciones de accesibilidad permiten
Nuevas opciones de accesibilidad permiten reiniciar o avanzar de carrera en el modo un jugador sin volver al menú principal. (Nintendo)

El juego ahora muestra, durante la pausa, tanto el nombre de la pista de música como el título del juego original de la canción, información útil para los seguidores más fieles de la saga y los amantes de las bandas sonoras.

Muchas de las mejoras incluidas en el parche están directamente relacionadas con la jugabilidad. Por ejemplo, ahora los corredores obtienen un acelerón al pasar sobre el lomo de la Mantarraya (Manta Ramp), lo que introduce una mecánica estratégica en determinados trayectos.

