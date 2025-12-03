Colombia tiene ahora su propio canal en WhatsApp para prevenir el ciberacoso: cómo usarlo

Cero Bullying facilita la identificación de ciberacoso, grooming y violencia de género en línea para familias y docentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) presentó Cero Bullying, un canal de WhatsApp para prevenir el acoso escolar y digital en Colombia con educación para niños, padres e instituciones.

Esta iniciativa, que hace parte del programa CiberPaz, busca convertirse en una fuente de orientación para que la sociedad sepa identificar, reaccionar y denunciar este tipo de casos, de los que fueron reportados 1.300 hechos en el país durante 2020 y 2024.

Cómo acceder al canal de WhatsApp de MinTIC

Para encontrar este espacio solamente hay que seguir estos pasos:

Abrir WhatsApp. Dirigirse a la sección Novedades. Hacer clic en el botón Explorar junto al apartado Canales. En el buscador poner: Cero Bullying Seguir el canal y esperar la información que llegará a diario.

El Ministerio de las TIC apuesta a que mediante este canal, la ciudadanía encuentre herramientas para reaccionar ante casos de acoso digital y recursos para prevenir desde la primera infancia hasta la adolescencia el uso indebido de las tecnologías.

“Esperamos seguir trabajando para que los derechos digitales de niños y niñas en Colombia se protejan”, dijo la ministra de las TIC, Carina Murcia, a Infobae.

MinTIC lanza Cero Bullying como parte del programa CiberPaz para fortalecer la seguridad digital en comunidades educativas. (MinTIC)

Por qué se crea el canal Cero Bullying en WhatsApp y para qué sirve

Carina Murcia explicó que la creación del canal responde a la necesidad urgente de enfrentar el crecimiento del acoso en entornos escolares y digitales.

Esta vía de comunicación ofrece información verificada, orientación inmediata y herramientas prácticas para detectar y actuar oportunamente ante el ciberacoso. “Cero Bullying nace para que las familias y los docentes cuenten con herramientas claras, accesibles y confiables para acompañar a los menores en el mundo digital”, aseguró la Ministra.

El canal tiene varios propósitos fundamentales: acercar a la comunidad y facilitar la identificación de situaciones de ciberacoso, grooming y violencia de género en línea.

El canal Cero Bullying en WhatsApp ofrece orientación y recursos para prevenir el acoso escolar y digital en Colombia. (ChatGPT)

Si bien este espacio no será una vía de denuncia ante las autoridades, sí servirá como una ruta para que la ciudadanía conozca cuál es el proceso que debe hacerse, en caso de ser víctima de violencia digital o conocer a alguien que lo esté viviendo.

El canal se propone también llegar a las poblaciones más vulnerables y conectarse con los territorios donde las redes sociales tradicionales no alcanzan un impacto tan directo o inmediato. Por eso, según Muricia, se escogió WhatsApp como la plataforma de comunicación, ya que “permite llegar más fácil que Instagram o más redes sociales, y que la ciudadanía se sienta más cercana con el Ministerio”.

La importancia de prevenir y conocer sobre el ciberacoso

El lanzamiento de Cero Bullying se produce en medio de un contexto preocupante reflejado en varios informes oficiales y estudios recientes. Según las cifras dadas por la ministra de MinTIC y del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar del Ministerio de Educación, entre 2020 y 2024 se recibieron más de 11.000 denuncias de bullying en instituciones educativas colombianas, de las cuales más de 1.300 ocurrieron a través de plataformas digitales.

El 34,6% de los estudiantes de secundaria en Colombia ha sido víctima de acoso digital, con mayor incidencia en mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solo en 2024 se reportaron 4.749 casos adicionales, de los cuales una parte importante tuvo lugar en entornos virtuales.

La situación es aún más compleja si se observan los datos específicos del ciberacoso y grooming. De acuerdo con la ONG Bullying Sin Fronteras, Colombia ocupa el noveno puesto a nivel internacional en reporte de casos de grooming, mientras que en 2024 se documentaron 845 denuncias por divulgación de contenido sexual de menores en internet, cifra que en lo corrido de 2025 ya supera los 700 casos, según la Policía Nacional.

Estudios adicionales indican que el 34,6% de los estudiantes de secundaria ha sido víctima de acoso digital, con una mayor incidencia entre las mujeres. El impacto emocional de estos episodios es grave: el 60% de quienes sufren ciberbullying desarrolla síntomas de ansiedad o depresión, y uno de cada cinco ha considerado el suicidio como resultado directo del acoso.

El canal Cero Bullying en WhatsApp ofrece orientación y prevención contra el acoso escolar y digital en Colombia. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

Paralelo a esta problemática, surge la necesidad de saber usar las plataformas digitales. Por ese motivo, la ministra Murica le reiteró a Infobae que es importante educar a los colombianos sobre cómo integrar estas herramientas de manera sana.

“La pedagogía es la herramienta más relevante para entender el uso de la tecnología. Tener internet y un dispositivo no basta. Nosotros tenemos en Colombia un gran cuello de botella: no estamos haciendo buen uso de las herramientas digitales, porque hay un desconocimiento y no se ha permitido el acceso a la educación digital”, aseguró.

Dos ejemplos de ese desarrollo de infraestructura son el despliegue de 33 mil estaciones base, que permiten que la conectividad móvil llegue al 79% por ciento de la población, y, también, la fusiones entre empresas de telecomunicaciones, como el caso de Movistar y Tigo.

“Con esta fusión creemos que la oferta va a ser más grande en el país, que si se sigue apostando al desarrollo de infraestructura, los operadores van a tener más capacidad para despliegues de infraestructura en el país y se va a volver más competitivo el mercado”, dijo la ministra Murcia.

niño, celular, miedo, pantalla, tecnología, detalle, escondido, escuela, plaza, cocina, habitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contenido educativo contra el ciberacoso en WhatsApp

Cero Bullying fue diseñado pensando en las necesidades reales de las comunidades educativas y familiares. Los suscriptores del canal en WhatsApp reciben diariamente contenido verificado sin la obligación de compartir datos personales. Entre la información que verán están:

Guías para reconocer señales de riesgo en redes sociales, chats grupales, videojuegos y plataformas educativas.

Recomendaciones para tener conversaciones abiertas y sensibles con niños y adolescentes sobre el uso seguro de internet.

Consejos sobre privacidad, seguridad en la configuración de cuentas y protección de datos personales.

Información sobre el papel de la inteligencia artificial en la amplificación de contenidos dañinos.

Señales de alerta como cambios bruscos de comportamiento, ansiedad, aislamiento, irritabilidad o miedo a asistir al colegio.

Detalles sobre cómo activar rutas de atención y denunciar casos de acoso físico y digital.

Otro factor clave que la entidad quiere proponer en esta plataforma es la inteligencia emocional, enfocado en el buen uso de la inteligencia artificial para evitar casos de suplantación y desinformación y la importancia de la salud mental en la formación de los niños y jóvenes, así como de quienes son víctimas de ciberacoso.

“Hay niños y niñas que están desarrollando problemas emocionales por el uso de la tecnología y el uso de celulares. Los niños se están acostumbrando a estar en un entorno digital y no están desarrollándose en entornos físicos. Esa es la conciencia que queremos hacerle a los padres de familia, con talleres, fundaciones y organizaciones sociales, hablando de la importancia de proteger a los niños y niñas en el uso de pantallas digitales”, afirmó la ministra.