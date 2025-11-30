Con un archivo MP3 están tratando pacientes en hospitales: cuál es el secreto

El delirio afecta hasta al 80% de los pacientes ventilados en UCI y eleva los costos hospitalarios a miles de millones de dólares anuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de que la medicina avanza con inteligencia artificial y robótica, hay soluciones más sencillas que aprovechan tecnología más antigua: los archivos MP3.

Esta implementación se está llevando a cabo en las unidades de cuidados intensivos (UCI), en la que una voz de un ser querido se convierte en una herramienta más para mejorar la recuperación de los pacientes críticos y evitar los casos de delirio.

Qué es el delirio en las UCI

El delirio es una complicación frecuente y peligrosa entre los pacientes con ventilación mecánica en la UCI. Se manifiesta como una confusión súbita, acompañada de malestar, pánico y, en muchos casos, enojo.

Hasta el 80% de los pacientes ventilados atraviesan este estado, lo que no solo abate su tranquilidad, sino que prolonga la estancia hospitalaria y eleva notablemente los gastos médicos. Los costos asociados al delirio pueden alcanzar cifras de entre 6.000 y 20.000 millones de dólares anuales en los sistemas sanitarios, según cálculos recientes.

Mensajes grabados por familiares refuerzan el ritmo circadiano y mejoran la recuperación de pacientes críticos en cuidados intensivos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El tratamiento convencional del delirio se apoya en medicamentos como sedantes y antipsicóticos. Sin embargo, estos compuestos suelen resultar poco efectivos e incluso llegan a agravar el problema en algunos pacientes. Esta realidad llevó a científicos y clínicos a explorar alternativas fuera del espectro farmacológico.

Por qué un archivo MP3 es la solución en la UCI

Frente a este desafío, la investigadora Cindy Munro y su equipo, en colaboración con cinco universidades, se preguntaron si una intervención de baja tecnología podría lograr lo que los fármacos no han conseguido: reconectar a los pacientes delirantes con la realidad. La hipótesis era audaz pero sencilla: “Si el cerebro se desconecta por el aislamiento y la sedación, quizá la voz de un familiar pueda devolverlo”.

Para comprobarlo, el equipo diseñó una intervención basada en grabaciones de voz personalizadas de familiares. Este experimento se llevó a cabo en nueve UCIs de dos grandes hospitales del sur de Florida, entre abril de 2018 y noviembre de 2020. Reclutaron a 178 pacientes ventilados y los dividieron en dos grupos aleatorios, uno de los cuales recibiría los mensajes grabados.

El protocolo no se dejó al azar. Cada archivo MP3 contenía un mensaje de dos minutos de duración grabado por un familiar. En el mensaje, el ser querido decía el nombre del paciente, lo orientaba respecto a su ubicación, le recordaba que se encontraba hospitalizado y conectado a dispositivos para ayudarlo a recuperarse.

El uso de tecnología sencilla como archivos MP3 ofrece una alternativa no farmacológica y de bajo costo para tratar el delirio en UCI. (Imagen Ilustratia Infobae)

Además, le transmitía que tanto los médicos como la familia estaban atentos a su evolución y bienestar.

Estas grabaciones fueron reproducidas cada hora durante el horario habitual de vigilia, específicamente entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde. Lejos de ser una simple distracción, la repetición y el horario respondieron a una lógica clínica: reforzar el ritmo circadiano y proporcionar anclajes temporales en un ambiente dominado por luces artificiales y la ausencia de referencias cotidianas.

“Diseñamos esta intervención para aumentar la presencia familiar, de modo que el paciente pudiera escuchar a un ser querido, incluso si su familia no podía estar físicamente a su lado”, explicó Munro. La idea era transformar la voz grabada en un “medicamento” auditivo capaz de atenuar los estragos del aislamiento hospitalario.

La intervención con mensajes de voz personalizados se aplicó en nueve UCIs de hospitales del sur de Florida entre 2018 y 2020. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál ha sido el impacto y los resultados del experimento

Los resultados del estudio sorprendieron por su claridad. Aquellos pacientes que recibieron estos mensajes personalizados mostraron un aumento significativo en los días sin delirio respecto a quienes no fueron expuestos a la intervención. El beneficio mostró, además, un efecto dependiente de la dosis: cuanto mayor era la frecuencia de exposición al mensaje, mayor era el número de días libres de delirio en la UCI.

La evidencia no pasó desapercibida. Los investigadores destacaron que “los mensajes de voz grabados por la familia y con un guion son intervenciones no farmacológicas potencialmente de alto impacto y bajo costo que pueden prevenir el delirio en pacientes que reciben ventilación mecánica en la UCI”, como concluyeron en la publicación para el American Journal of Critical Care.