Tecno

Cuántas veces se le echa agua a las suculentas, según la IA

Es importante considerar el clima y la cantidad de luz, ya que ambos factores afectan directamente la salud y el crecimiento de la planta

Guardar
Requieren mucha luz natural, preferiblemente
Requieren mucha luz natural, preferiblemente junto a una ventana con luz indirecta por varias horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las suculentas se han convertido en una de las plantas más populares para hogares, oficinas y otros espacios, gracias a que requieren pocos cuidados. Sin embargo, conocer la frecuencia adecuada de riego es fundamental para mantenerlas saludables.

De acuerdo con la empresa española de jardinería Verdecora, estas plantas prosperan con periodos de sequía entre riegos.

Durante estos intervalos sin agua, las suculentas desarrollan raíces nuevas y más fuertes, lo que les permite absorber mejor la humedad cuando vuelva a estar disponible. Por este motivo, es recomendable espaciar los riegos, ya que esto favorece el crecimiento subterráneo y el vigor general de la planta.

La frecuencia de riego depende
La frecuencia de riego depende de las condiciones del entorno, según ChatGPT. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Por otro lado, la inteligencia artificial resalta la importancia de considerar el clima y la cantidad de luz. Según ChatGPT, la frecuencia de riego recomendada varía según las condiciones:

  • Clima cálido o seco: cada 10 a 15 días.
  • Clima frío o húmedo: cada tres a cuatro semanas.
  • Interiores con poca luz: aproximadamente cada tres semanas.
  • Exteriores con mucho sol: cada siete a 10 días.

Adaptar la frecuencia del riego según el ambiente y la luz permitirá que las suculentas se mantengan sanas y crezcan adecuadamente. La clave está en dejar secar bien la tierra antes de volver a regar, evitando así el exceso de agua, que es el principal enemigo de estas plantas.

Usa sustrato para cactus o
Usa sustrato para cactus o una mezcla arenosa que drene bien. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo cuidar una suculenta, según la IA

Las suculentas destacan por su facilidad de mantenimiento, resistencia y belleza, lo que las convierte en una opción ideal tanto para principiantes como para quienes buscan decorar hogares u oficinas sin grandes complicaciones. Según la inteligencia artificial, algunos cuidados básicos son clave para que estas plantas se mantengan saludables y crezcan adecuadamente.

Luz adecuada.

Las suculentas necesitan abundante luz natural. Lo ideal es situarlas cerca de una ventana bien iluminada, donde puedan recibir varias horas de luz indirecta al día. Si están en exteriores, busca un lugar donde tengan mucha claridad, pero no sol directo intenso al mediodía, para evitar quemaduras en las hojas.

Riego espaciado.

Uno de los cuidados más importantes es no excederse con el agua. La IA recomienda regar solo cuando la tierra esté completamente seca. La frecuencia exacta depende del clima y el ambiente:

La IA puede dar consejos
La IA puede dar consejos para el cuidado de plantas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • En clima cálido o seco: cada 10 a 15 días.
  • En clima frío o húmedo: cada 3 a 4 semanas.
  • En interior con poca luz: aproximadamente cada 3 semanas.
  • En exterior con mucho sol: cada 7 a 10 días.

El exceso de agua puede pudrir las raíces, por lo que es preferible quedarse corto que regar de más.

Sustrato y drenaje.

Utiliza tierra específica para cactus y suculentas, o una mezcla arenosa que favorezca el buen drenaje. Es fundamental que la maceta tenga agujeros en la base para evitar que el agua se acumule y dañe las raíces.

Ambiente y temperatura.

Las suculentas prefieren temperaturas templadas y ambientes bien ventilados. Evita exponerlas a corrientes de aire frío o heladas, ya que muchas especies no toleran las bajas temperaturas.

Las suculentas son delicadas y
Las suculentas son delicadas y el error más común es regarlas de más, lo que pudre sus raíces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Abono ocasional.

Durante la primavera y el verano, puedes abonar con un fertilizante suave específico para suculentas una vez al mes. No es necesario fertilizar en otoño e invierno.

Cómo se puede dañar una suculenta

Las suculentas pueden dañarse fácilmente si no se cuidan correctamente. El error más común es el exceso de riego, que provoca la pudrición de las raíces. También es perjudicial utilizar una maceta sin buen drenaje, ya que el agua estancada favorece la aparición de hongos.

La falta o exceso de luz daña sus hojas: demasiada sombra puede debilitarlas y el sol directo intenso puede quemarlas. El uso de sustratos inadecuados, demasiado compactos o ricos en materia orgánica, impide la oxigenación y el desarrollo de raíces sanas.

Temas Relacionados

SuculentasPlantasCuidadosChatGPTTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

PS5 y Pro: cuáles son las principales diferencias entres estas consolas de videojuegos

Las diferencias en diseño, almacenamiento, potencia gráfica y precio entre la PS5 y la PS5 Pro influyen en la decisión de compra y ayudan a identificar cuál consola conviene a cada usuario

PS5 y Pro: cuáles son

Black Friday 2025: ¿las ofertas también se aplican a los vuelos o billetes de avión?

Encontrar vuelos baratos durante el Black Friday es una de las estrategias más eficaces para reducir costos al viajar. Los usuarios puede acudir a plataformas como Google Flights o Booking

Black Friday 2025: ¿las ofertas

WhatsApp prepara una nueva función que hace que los estados se parezcan aún más a las historias de Instagram: esta es

Esta herramienta permite añadir stickers de emojis a los estados. Así, quienes los vean podrán reaccionar simplemente tocando el emoji que el creador haya elegido

WhatsApp prepara una nueva función

Adiós a las aspiradoras robot que conoces: así son los nuevos aliados en la limpieza del hogar

Estos electrodomésticos incorporan brazos robóticos capaces de recoger objetos y ayudar en las tareas de organización del hogar

Adiós a las aspiradoras robot

Lista de los Webtoons más populares para disfrutar el fin de semana

La industria de las historietas digitales en Corea del Sur se ha expandido a nivel global

Lista de los Webtoons más
DEPORTES
Boca Juniors y River Plate

Boca Juniors y River Plate empatan 0-0 en el Superclásico en busca del boleto a la final del torneo de Reserva

Boca se entrenó en La Bombonera de cara al duelo ante Argentinos: el equipo que paró Úbeda y los dos regresos importantes

Las perlitas de la Europa y Conference League: dos compañeros lesionados en la misma jugada, un errado insólito y la agresión a un futbolista

La inversión de Cristiano Ronaldo que sorprendió al mundo del deporte: “Representa valores en los que creo”

“Yogapinto”: furor por la clase de yoga que Djokovic le dio a Colapinto en la previa del GP de Qatar de Fórmula 1

TELESHOW
Se conoció el motivo detrás

Se conoció el motivo detrás del enojo de la China Suárez con Julieta Poggio: la fuerte frase que lo provocó

La irónica respuesta de Mario Pergolini luego de que Pampita aseguró que solo iría a su programa si le pagan

El checklist de maternidad completo que armó Daniela Christiansson: desde audios de hipnoparto y traje de baño a máquina TENS

El hiriente comentario de la China Suárez contra Juli Poggio: “Te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje”

Sonia Zavaleta reveló que debe hacer reposo absoluto por su embarazo: “Voy a priorizar el bienestar”

INFOBAE AMÉRICA

El puente de Choluteca, la

El puente de Choluteca, la obra que venció al huracán Mitch pero perdió su río

Ataque en Washington: Estados Unidos incluyó a cubanos y venezolanos en la “revisión rigurosa” de tarjetas de residencia

Nuevos bombardeos de Israel sacuden el sur de Líbano tras un año del acuerdo de tregua

¿Barcelona vendrá con Flores? Todo lo que tienes que saber de FIL Guadalajara

Francia, Alemania, Italia y Reino Unido condenaron la violencia de colonos israelíes contra palestinos