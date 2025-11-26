Tecno

iPhone 16 y 17: cómo mejorar la calidad de la cámara en segundos

Al aumentar la resolución a 24 megapíxeles, las fotos que tomes tendrán más detalle y mayor nitidez

Si tienes un iPhone 16 o 17, puedes mejorar tus fotos ajustando la cámara para aumentar su resolución. REUTERS/Evgenia Novozhenina

Si tienes un iPhone 16 o iPhone 17 y deseas mejorar la calidad de las fotos, puedes realizar un sencillo ajuste para aumentar la resolución de la cámara. Este cambio permite configurar la resolución de 24 megapíxeles como opción predeterminada.

Esto significa que tus fotografías tendrán mayor nivel de detalle y nitidez, lo que resulta ideal para impresiones de gran tamaño o recortes sin perder calidad.

Para activar esta función, sigue estos pasos:

  1. Abre la aplicación Configuración en tu iPhone.
  2. Dirígete a la sección Cámara.
  3. Selecciona Formatos o Resolución de fotos.
  4. Activa la opción de 24 MP como resolución predeterminada.

De este modo, cada vez que tomes una foto, se guardará automáticamente a 24 megapíxeles, aprovechando al máximo las capacidades de la cámara de tu dispositivo.

Esto permite obtener imágenes más detalladas y nítidas, ideales para imprimir o recortar sin perder calidad. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

Qué modelos de iPhone son compatibles con esta configuración

La lista completa de modelos de iPhone compatibles con esta configuración es la siguiente:

  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 16
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 16e
  • iPhone 17
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 17 Pro Max
  • iPhone Air
Así, cada foto se guardará automáticamente en 24 megapíxeles, aprovechando todo el potencial de la cámara. (Apple)

Para qué sirve activar esta configuración

Activar la configuración de 24 megapíxeles en la cámara de tu iPhone te permite capturar imágenes con mucha más nitidez y detalle que en la configuración estándar.

Esta opción resulta útil si deseas imprimir tus fotografías en formatos grandes, hacer ampliaciones o recortar partes específicas de una imagen sin perder calidad.

Al aumentar la cantidad de píxeles, cada fotografía almacena mayor información visual, lo que se traduce en colores más precisos, texturas más definidas y una mejor calidad al ampliar la imagen en pantalla.

Activar los 24 MP hace que tus fotos tengan mucha más nitidez. (Apple)

Por ejemplo, si tomas una foto grupal en una reunión familiar y luego decides hacer un recorte para conservar solo el rostro de una persona, la alta resolución de 24 MP garantizará que esa sección recortada siga viéndose clara y nítida, sin volverse borrosa o pixelada.

Además, si eres aficionado a la edición fotográfica, podrás aprovechar esta resolución para aplicar filtros, ajustar la exposición o modificar detalles, manteniendo siempre un alto nivel de calidad.

Activar la configuración de 24 MP es recomendable para quienes buscan obtener el máximo rendimiento de la cámara de su iPhone, logrando imágenes ideales tanto para compartir digitalmente como para imprimir.

Más píxeles significan más información visual, con colores precisos, texturas definidas y mejor calidad al ampliar. REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo

Una posible desventaja de activar la configuración de 24 megapíxeles en la cámara del iPhone es el mayor tamaño de los archivos de las fotos.

Las imágenes en alta resolución ocupan más espacio de almacenamiento en el dispositivo, lo que puede hacer que la memoria interna se llene más rápido, especialmente si se toman muchas fotos o se graban videos adicionales.

Además, enviar o compartir estas imágenes por mensajería o correo electrónico puede demorar más debido al mayor peso del archivo. Por eso, es recomendable gestionar el almacenamiento con regularidad y hacer copias de seguridad cuando sea necesario.

Cómo tomar mejores fotos con un iPhone

Para tomar mejores fotos con un iPhone, aprovecha las funciones que ofrece la cámara y sigue algunos consejos prácticos. Busca siempre buena iluminación natural, ya que ayuda a resaltar colores y detalles sin necesidad de usar el flash. Limpia la lente antes de fotografiar para evitar imágenes borrosas.

Usar los 24 MP es aconsejable para quienes quieren exprimir al máximo la cámara del iPhone. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

Utiliza la función de enfoque tocando la pantalla sobre el punto que deseas destacar y ajusta la exposición deslizando hacia arriba o abajo.

Activa la opción de alta resolución, como los 24 megapíxeles, para obtener mayor detalle en cada imagen.

Aprovecha el modo retrato para resaltar personas y objetos, y prueba la composición usando la cuadrícula de la cámara, alineando los elementos más importantes.

Finalmente, edita tus fotos con las herramientas integradas para mejorar brillo, contraste y saturación, logrando resultados profesionales directamente desde tu dispositivo.

