Tecno

Elon Musk advirtió sobre el cometa 3l/ATLAS una amenaza sin precedentes para la Tierra

Musk descartó el origen artificial del astro, pero enfatizó el riesgo de una catástrofe planetaria si el cuerpo llegara a colisionar

Guardar
Elon Musk indicó que una
Elon Musk indicó que una colisión del cometa sería capaz de destruir todo un contiene - REUTERS/Nathan Howard/File Photo

El cometa 3l/ATLAS se ha consolidado como uno de los objetos celestes más enigmáticos y discutidos de los últimos años. Descubierto en julio de 2025, su comportamiento, trayectoria y composición han capturado la atención de la comunidad científica a nivel mundial y generado preocupación en distintos sectores.

El empresario Elon Musk, fundador de SpaceX, director general de Tesla y cofundador de Neuralink y OpenAI, fue consultado recientemente acerca del riesgo que podría representar este cometa para la Tierra.

Cuál es la amenaza estelar que está generando preocupación

El cometa 3l/ATLAS, tercer objeto interestelar identificado, proviene de un sistema estelar mucho más antiguo que el Sol y lleva cerca de siete mil millones de años viajando. Con una trayectoria hiperbólica, atraviesa el Sistema Solar a más de 60 kilómetros por segundo.

Captura de un satélite de
Captura de un satélite de la Nasa del 3l/ATLAS - HUBBLE NASA/ESA

La ONU lo incluyó en su lista de amenazas espaciales ante su acercamiento inusual a la Tierra, lo que llevó a la NASA a reforzar la vigilancia y activar mecanismos de defensa.

Al ser consultado sobre la naturaleza del cometa, Elon Musk fue enfático al rechazar la hipótesis de un origen artificial, pese a la elevada presencia de níquel entre sus componentes. “La presencia de níquel no indica artificialidad; es común en asteroides y cometas”, afirmó el empresario sudafricano nacionalizado estadounidense.

De este modo, Musk se alineó con las conclusiones de astrónomos que, tras analizar datos de NOIRLab y la NASA, certificaron que el brillo variable, la estructura y el comportamiento de 3l/ATLAS son consistentes con los de un cometa natural.

Advertencias de Elon Musk sobre el cometa 3l/ATLAS

El factor que más inquietud provocó fue el tamaño estimado del cometa, que algunos cálculos sitúan en dimensiones comparables a la isla de Manhattan. Musk advirtió sobre el potencial devastador de su paso:

“Si un cuerpo de esas proporciones impactara la Tierra, las consecuencias serían catastróficas y aterradoras. Un evento así podría borrar un continente completo del mapa o incluso más”.

El empresario sudafricano nacionalizado estadounidense
El empresario sudafricano nacionalizado estadounidense alertó sobre las posibles consecuencias catastróficas que tendría el impacto del cometa 3I/ATLAS - REUTERS/Hamad I Mohammed

Al preguntársele si consideraba que el cometa podría acabar con la vida en el planeta, Musk evitó afirmar o descartar ese escenario, pero insistió en que las consecuencias dependerían en gran medida de la masa total del cuerpo celeste.

Avances científicos y señales desde el espacio profundo

La expectativa creció en la comunidad científica al anunciarse la detección de una señal de radio proveniente del cometa 3l/ATLAS. Un observatorio sudafricano logró captar emisiones provenientes del objeto mientras atravesaba el Sistema Solar, hecho que marca un hito en el estudio de cuerpos interestelares.

Los expertos explicaron que esta señal está vinculada a procesos físicos propios del cometa, como la sublimación de gases y la interacción con el viento solar, y no a ninguna actividad artificial.

La composición química de 3l/ATLAS fue analizada mediante espectroscopia por distintos equipos internacionales. Se identificaron moléculas como agua, monóxido de carbono, metano y otros compuestos volátiles habituales en los cometas del Sistema Solar interior. Estas coincidencias son consideradas una evidencia directa de que los procesos de formación planetaria siguen patrones similares, incluso en sistemas formados mucho antes que el nuestro.

Cuándo pasara el 3l/ATLAS por la tierra

La comunidad astronómica está atenta al paso más cercano de 3l/ATLAS a la Tierra, previsto para diciembre. Sondas espaciales y telescopios avanzados se preparan para recolectar la mayor cantidad de datos posible antes de que el objeto se aleje definitivamente del vecindario solar.

Según los especialistas, este cometa es más masivo y luminoso que sus predecesores, como ‘Oumuamua y 2I/Borisov, lo que permitirá ampliar el conocimiento sobre la química y dinámica de los cuerpos procedentes del espacio interestelar.

A pesar de especulaciones y teorías extraordinarias sobre mensajes extraterrestres o tecnologías ocultas, los astrónomos insisten en que el comportamiento de 3l/ATLAS responde a fenómenos naturales. La aparición de chorros de gas, las variaciones en el brillo y los colores observados desde la Tierra corresponden a procesos de sublimación provocados por la radiación solar, sin indicios de propulsión o maniobras artificiales.

Temas Relacionados

Elon MuskEi AtlasCometaNasaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Google presenta una IA que protege la privacidad: así funciona su nuevo sistema sin rastrear tus datos

Google presentó Private AI Compute, una plataforma que promete ejecutar tareas de inteligencia artificial sin exponer los datos personales de los usuarios

Google presenta una IA que

Descubre el botón oculto del aire acondicionado para ahorrar dinero y energía en invierno

Los electrodomésticos que incorporan una bomba de calor consumen menos recursos que los calentadores eléctricos convencionales y ofrecen un confort similar al momento de calentar el interior del hogar

Descubre el botón oculto del

Las empresas apuestan por embajadores internos para impulsar la adopción de IA

Compañías como Morgan Stanley recurren a empleados expertos para motivar a sus equipos en el uso de inteligencia artificial, buscando cerrar la brecha entre la dirección y la plantilla

Las empresas apuestan por embajadores

Black Friday 2025: verificar el sitio web, desconfiar de ofertas muy bajas y más pautas para evitar estafas

Las ofertas de noviembre y fin de año multiplican los riesgos para quienes compran productos en línea, siendo el envío de enlaces peligrosos y la suplantación de plataformas oficiales los fraudes más comunes

Black Friday 2025: verificar el

Lista de plataformas para ver películas y series gratis en vez de XUPER TV o Magis TV

Frente a la amenaza de malware y estafas en plataformas ilegales, existen aplicaciones que ofrecen acceso legal a catálogos amplios sin requerir datos bancarios ni registros complejos

Lista de plataformas para ver
DEPORTES
Leandro Paredes se refirió a

Leandro Paredes se refirió a la frase de su padre sobre la llegada de Paulo Dybala a Boca Juniors y avisó: “Hablamos varias veces”

Una luchadora mostró cómo le quedó el brazo tras sufrir múltiples mordeduras de su rival durante el combate: “Dejaré que las marcas hablen”

Habló el productor rural de un pueblo uruguayo que encontró la camiseta de Boca en homenaje a Russo: dónde la halló y qué hará con ella

Toto Wolff podría vender parte de su paquete accionario en Mercedes y fijar un récord en la Fórmula 1

Una figura del Real Madrid está a un paso de abandonar el club: el consejo de Ancelotti y su posible destino

TELESHOW
Qué pasará con la continuidad

Qué pasará con la continuidad de Soy Rada en la nueva temporada del programa de Mario Pergolini

Cuánto cuestan las prendas que Antonela Roccuzzo puso en venta de su propio guardarropas con fines solidarios

Valentina Cervantes mostró la sorpresa con la que la esperaba Enzo Fernández en Londres: “Así nos reciben”

Nico Occhiato habló sobre la nota frustrada a la China Suárez: “Ella tiene derecho a pedir y nosotros a decir que no”

Evangelina Anderson logró la foto más buscada: el abrazo con Johnny Depp que recorre las redes

INFOBAE AMÉRICA

Sofía Vergara se convierte en

Sofía Vergara se convierte en embajadora global en una colaboración inspirada en su experiencia personal tras cirugía

Auroras boreales y riesgo tecnológico: el impacto de la tormenta solar que llega a Estados Unidos

La ONU denunció que al menos 1.247 personas fueron asesinadas entre el 1 de julio y el 30 de septiembre en Haití

El Salvador reafirmó que ayudará a Bolivia a mejorar su sistema carcelario en crisis

Evo Morales busca ser juzgado por la justicia indígena pese a no tener sustento legal