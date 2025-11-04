Tecno

Cuáles son los riesgos de aceptar un pedido de Amazon que no es tuyo: robo de datos, suplantación y más

La recepción de productos sin historial de compra es una señal de brushing, una estafa que usa información filtrada para falsificar reseñas y comprometer la seguridad de los usuarios

Guardar
Para muchos usuarios puede ser
Para muchos usuarios puede ser una sorpresa positiva recibir obsequios repentinos. (Imagen ilustrativa Infobae)

El incremento de envíos inesperados a través de plataformas de comercio en línea como Amazon ha encendido las alarmas entre los usuarios, quienes pueden verse involucrados en sofisticadas estafas digitales sin haber realizado ninguna compra.

Esta práctica, conocida como “brushing”, no solo afecta la reputación de los vendedores en los portales de venta, expone a los consumidores a riesgos graves para su privacidad y seguridad financiera, según advierten el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) y la empresa de seguridad Norton.

Cómo funciona esta estafa que simula ser paquetes de Amazon

El brushing se caracteriza por el envío de productos no solicitados a destinatarios aleatorios, con el propósito de manipular las valoraciones de los vendedores en las plataformas de comercio en línea.

Los ciberdelincuentes aprovechan el brushing
Los ciberdelincuentes aprovechan el brushing para escribir reseñas falsas y mejorar la reputación de vendedores en plataformas online. (Imagen ilustrativa Infobae)

El INCIBE define esta modalidad como “una práctica fraudulenta que ocurre en el comercio online, en la que vendedores envían productos a personas de manera aleatoria sin que estas los hayan solicitado”.

Los estafadores, para llevar a cabo este fraude, emplean cuentas falsas y utilizan direcciones reales obtenidas a partir de filtraciones de datos o brechas de seguridad, lo que les permite operar sin el consentimiento de los afectados.

Qué buscan los ciberdelincuentes al cometer este tipo de fraudes

La finalidad principal de esta técnica es generar reseñas positivas ficticias y mejorar la reputación de los vendedores en la plataforma. Según Norton, los ciberdelincuentes aprovechan estos envíos para “escribir reseñas de productos bajo tu nombre, lo que les permite falsificar sus calificaciones y atraer nuevos clientes”.

De esta manera, los datos personales y bancarios de los usuarios pueden ser utilizados no solo para manipular opiniones digitales, sino para “realizar otras estafas” mediante la suplantación de identidad.

El robo de datos personales
El robo de datos personales y la suplantación de identidad son los principales peligros del brushing en compras por internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el brushing implica riesgos que van mucho más allá de la simple recepción de productos no pedidos. El peligro más urgente es el posible robo de datos personales.

Cuando un ciberdelincuente dispone de nombre y dirección, es probable que haya accedido a información adicional mediante filtraciones o ataques previos. El INCIBE advierte que “al confirmar que tu dirección es válida, podrías convertirte en objeto de otras estafas más serias, como intentos de suplantación de identidad”.

Cómo identificar este tipo de estafas en Amazon

Existen diversas señales que pueden alertar sobre la participación involuntaria en este tipo de fraude. El primer indicio suele ser la recepción de paquetes sin que exista un historial de compras por parte del destinatario, según detalla el INCIBE.

La recepción de paquetes de
La recepción de paquetes de bajo costo y marcas desconocidas sin historial de compra es una señal de alerta ante el brushing. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, los productos enviados habitualmente son de bajo costo y proceden de marcas poco conocidas, porque los vendedores buscan minimizar gastos mientras incrementan sus valoraciones.

En muchos casos, los paquetes carecen de información identificable sobre el remitente, lo que dificulta rastrear el origen del envío. Es frecuente recibir notificaciones de entrega de productos no solicitados a través de correo o mensajes, lo que constituye otra señal de alerta.

El INCIBE sugiere comprobar en sitios especializados si el correo ha sido expuesto en alguna filtración masiva. Esta práctica distorsiona la reputación de los vendedores en las plataformas, engañando a compradores reales y debilitando la confianza en el sistema de reseñas.

Qué hacer si llega un paquete de Amazon no solicitado

Revisar cuentas online, actualizar contraseñas
Revisar cuentas online, actualizar contraseñas y activar alertas de seguridad son medidas clave para protegerse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los organismos de ciberseguridad aconsejan no abrir ni utilizar el producto recibido. Se debe revisar las cuentas de compras online para detectar posibles pedidos no autorizados y actualizar todas las contraseñas, eligiendo combinaciones robustas para cada cuenta digital.

El INCIBE sugiere reportar el caso tanto a la plataforma de comercio en línea como a las autoridades competentes. La vigilancia constante sobre las cuentas bancarias y la activación de alertas de seguridad contribuyen a reducir los riesgos asociados a este tipo de estafas.

Prestar atención a correos, mensajes y movimientos inesperados en las cuentas resulta esencial para actuar con rapidez ante cualquier irregularidad.

Temas Relacionados

RoboDatosSuplantación de identidadAmazonCompraLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cuál es el precio de las principales criptomonedas este día

Así se han movido las monedas digitales en las últimas horas

Cuál es el precio de

Dónde ver Las Guerreras K-Pop fácil y sin robo de datos

Ver esta y otras películas en plataformas no autorizadas constituye una infracción a las leyes de derechos de autor y traer sanciones legales

Dónde ver Las Guerreras K-Pop

Ethereum: cuál es la cotización de esta criptomoneda

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Ethereum: cuál es la cotización

Bitcoin: cuál es su precio este día

El bitcoin fue la primera criptomoneda creada en el mundo y ha llegado a un nivel máximo de 68 mil unidades de dólar

Bitcoin: cuál es su precio

Las 10 profesiones que la inteligencia artificial podría reemplazar en la próxima década, según Microsoft

De acuerdo con un informe reciente de la firma tecnológica, la IA está redefiniendo las tareas laborales y expone a ciertos empleos a un alto riesgo de automatización en un futuro

Las 10 profesiones que la
DEPORTES
El nuevo simulador de última

El nuevo simulador de última generación que utilizará un equipo de F1: “Sensaciones a través del volante”

Con los atractivos duelos entre Liverpool-Real Madrid y PSG-Bayern Múnich se pone en marcha la fecha 4 de la Champions League

Franco Colapinto correrá el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 este fin de semana: días, horarios y todo lo que hay que saber

A 75 años del mundial de básquet ganado por Argentina: el testimonio de su capitán y el recuerdo de un equipo que hizo historia

El día que un partido se suspendió por falta de pelotas: la intimación de Grondona al árbitro y un llamado de Plácido Domingo

TELESHOW
El sentido mensaje de Tini

El sentido mensaje de Tini Stoessel a Chris Martin tras acompañarla en su show: “Gracias a Dios por estar en mi vida”

Evangelina Anderson lloró en MasterChef Celebrity y se reconcilió con Wanda Nara: “Nos unieron nuestros hijos”

El llanto de Marixa Balli por su hermano en MasterChef: “La vida me dio una familia maravillosa que me la destrozaron”

A 10 años de su último disco, Tan Biónica sorprende con El Regreso: los secretos detrás de la grabación de su nuevo álbum

La Tora y Nacho Castañares hablaron como nunca sobre su vínculo tras su separación: “No somos amigos, pero nos queremos”

INFOBAE AMÉRICA

Tras la masacre de El

Tras la masacre de El Fasher, el secretario general de la ONU advirtió que la guerra en Sudán se está “descontrolando”

El Instituto de Derechos Humanos de Uruguay advierte por el aumento del antisemitismo en el país

El FMI destacó la “política fiscal prudente” del gobierno de Yamandú Orsi en Uruguay

Sergio Martínez, doctor: “Hay una fruta que si tomas antes de dormir puede solucionar el problema del insomnio”

Innovación, tecnología y conservación de la biodiversidad: así es el modelo japonés de desarrollo verde que promete un futuro sostenible