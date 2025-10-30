Si durante una videollamada de WhatsApp te piden esto, debes colgar de inmediato para evitar robos bancarios

Videollamadas por WhatsApp se han convertido en una estafa cada vez más común. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una nueva modalidad de fraude está circulando en WhatsApp y preocupa a los expertos en ciberseguridad. Los delincuentes están utilizando videollamadas dentro de la aplicación para engañar a las víctimas y lograr que compartan su pantalla. Este simple gesto les permite acceder a contraseñas, códigos de verificación, cuentas bancarias y otros datos personales sin necesidad de instalar programas maliciosos.

Según la empresa especializada en seguridad informática ESET, este tipo de ataques ha crecido en los últimos meses y se ha vuelto especialmente peligroso por su capacidad de manipular la confianza de los usuarios. A través de un falso sentido de urgencia y legitimidad, los ciberdelincuentes convencen a las personas de entregarles, sin darse cuenta, el control de su dispositivo.

El fraude comienza con una videollamada proveniente de un número desconocido. El estafador se presenta como un representante de un banco, una empresa de servicios o incluso del soporte técnico de WhatsApp o Meta. En algunos casos, también finge ser un familiar o amigo que necesita ayuda urgente. Para reforzar la apariencia de autenticidad, los delincuentes utilizan números que parecen locales o corporativos.

Estafadores engañan a las personas que llamada para que les entreguen un código. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la llamada, el atacante solicita que la víctima comparta su pantalla o instale aplicaciones de acceso remoto, como AnyDesk o TeamViewer, argumentando que es necesario para “verificar una cuenta”, “solucionar un problema técnico” o “revertir un cargo no autorizado”. Una vez que la persona accede, el ciberdelincuente puede observar todo lo que ocurre en el teléfono, incluidos los mensajes y notificaciones.

En ese momento, aprovecha para interceptar el código de verificación de WhatsApp que llega por SMS y, con él, toma el control total de la cuenta. Desde allí, puede contactar a familiares o amigos para pedir dinero, acceder a aplicaciones bancarias o extraer información personal. En algunos casos, los atacantes instalan software espía para seguir robando datos incluso después de terminar la llamada.

Una estafa basada en la confianza y la prisa

Lo que hace tan efectiva esta estrategia es su capacidad para manipular emociones. Los ciberdelincuentes suelen apelar al miedo o la urgencia, utilizando frases como “su cuenta será bloqueada en minutos” o “hay un cargo no autorizado en su tarjeta”. Esa presión psicológica lleva a que las víctimas actúen rápido y sin verificar la legitimidad de la llamada.

Estafadores se hacen pasar por soporte técnico o instituciones públicas para robarte tus datos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de otros ataques más complejos, este método no requiere vulnerar sistemas de seguridad ni introducir virus en el dispositivo. Todo se basa en la persuasión y en aprovechar la funcionalidad de compartir pantalla, que muchos usuarios activan sin entender los riesgos.

ESET advierte que este tipo de ataques no se limita solo a WhatsApp, sino que también puede replicarse en otras plataformas de mensajería o videollamadas, como Telegram o Zoom. La diferencia es que, al ser WhatsApp la aplicación más utilizada en el mundo, el número de víctimas potenciales es mucho mayor.

Cómo protegerse de los fraudes por videollamada de WhatsApp

Los expertos en ciberseguridad recomiendan seguir una serie de medidas para evitar caer en este tipo de engaños. En primer lugar, nunca compartir la pantalla durante una videollamada, especialmente si quien lo solicita no es una persona de confianza. Tampoco se debe enviar o mostrar códigos de verificación que lleguen por SMS o correo electrónico.

Es importante que no desconfíes en las llamadas que recibes de extraños. Crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Asimismo, ninguna entidad financiera o empresa legítima solicita contraseñas, códigos o datos personales por teléfono o videollamada, por lo que cualquier solicitud de este tipo debe considerarse una señal de alerta. En caso de recibir un mensaje o llamada que mencione un problema con la cuenta o una emergencia familiar, lo más recomendable es verificar la información por los canales oficiales.

Por último, activar el doble factor de autenticación en WhatsApp y en las aplicaciones bancarias añade una capa adicional de protección. Este sistema impide que los delincuentes accedan a las cuentas incluso si ya han obtenido las contraseñas.