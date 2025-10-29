Nintendo Switch Online revela su próximo juego gratuito por tiempo limitado para América

Nintendo Switch Online lanza un videojuego gratuito que estará disponible por unos días. (Nintendo)

Los suscriptores de Nintendo Switch Online podrán disfrutar del juego Disney Illusion Island de manera gratuita durante una semana. La promoción estará disponible desde el 29 de octubre a las 10:00 horas hasta el 4 de noviembre a las 23:59 horas (horario del Pacífico), permitiendo descargar y jugar el título completo sin costo adicional. Esta iniciativa forma parte del programa de juegos de muestra que Nintendo ofrece periódicamente a los usuarios de su servicio online.

Disney Illusion Island lleva a los jugadores a vivir una colorida aventura junto a Mickey Mouse, Minnie, Donald y Goofy, quienes deben recuperar tres libros mágicos para salvar la isla de Monoth. El título combina plataformas, exploración y trabajo en equipo, con un diseño artístico inspirado en la animación clásica de Disney.

El juego permite disfrutar la historia en solitario o junto a otros tres jugadores mediante el modo cooperativo local. En este formato, cada participante puede elegir a su personaje favorito y colaborar para superar los distintos desafíos, desde resolver acertijos hasta enfrentarse a enemigos o superar obstáculos con saltos y habilidades especiales.

Además, la versión gratuita que ofrece Nintendo Switch Online incluye la experiencia completa, sin limitaciones de contenido. Los usuarios que decidan comprar el título al finalizar el período de prueba podrán conservar su progreso y continuar desde donde lo dejaron.

Desarrollado por Dlala Studios y publicado por Disney Games, Disney Illusion Island fue lanzado originalmente en 2023 como un exclusivo de Nintendo Switch. Su propuesta se centra en ofrecer una experiencia accesible para todas las edades, combinando acción ligera, cooperación y humor característico de los personajes de Disney.

El juego ha sido elogiado por su estilo visual, que emula una caricatura interactiva, y por su sistema de movimiento fluido que permite correr, saltar, nadar y columpiarse entre los escenarios. A diferencia de otros títulos de plataformas, Illusion Island no incluye combates directos, sino que se enfoca en la exploración y la colaboración para avanzar en la historia.

Los controles intuitivos y los niveles llenos de secretos lo convierten en una opción ideal tanto para jugadores ocasionales como para familias que buscan una experiencia compartida.

Beneficios del servicio Nintendo Switch Online

La promoción de Disney Illusion Island se suma a los juegos de muestra que Nintendo ofrece periódicamente como parte de los beneficios de su servicio online. Estos juegos permiten a los suscriptores probar títulos completos por tiempo limitado, una estrategia que busca incentivar la descarga digital y ampliar la base de jugadores activos.

Nintendo Switch Online también incluye otras ventajas como:

Juego en línea con amigos en títulos compatibles.

Acceso a catálogos clásicos de Game Boy, NES y Super NES.

Ofertas exclusivas y juegos especiales como F-ZERO 99 .

Nintendo Music , una aplicación que permite escuchar bandas sonoras oficiales de los videojuegos.

GameChat, una nueva función diseñada para Nintendo Switch 2 que permite reunirse virtualmente con otros jugadores.

Estos servicios refuerzan la apuesta de Nintendo por integrar más funciones sociales y de entretenimiento a su ecosistema digital, especialmente con la llegada de su próxima consola.

Cómo acceder a la promoción

Para participar en esta promoción, los jugadores deben contar con una suscripción activa a Nintendo Switch Online. El juego puede descargarse directamente desde la Nintendo eShop o a través del menú HOME de la consola.

Quienes aún no estén suscritos pueden acceder a una prueba gratuita de siete días, disponible desde el sitio oficial o desde la propia consola. De esa forma, cualquier usuario puede aprovechar la semana gratuita de Disney Illusion Island sin realizar ningún pago adicional.

Una vez finalizado el periodo de muestra, los datos de guardado quedarán vinculados a la cuenta del jugador, por lo que se conservarán si decide adquirir el juego posteriormente.