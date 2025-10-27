Microsoft prepara una consola Xbox con enfoque “ultra premium”

El aumento en el precio anticipado se justificaría, en parte, por la mayor potencia esperada del chip central. (Composición Infobae: xataka.com)

Xbox se encuentra en un periodo estratégico de transformación y apuesta por un salto cualitativo en su hardware de próxima generación. Según declaraciones oficiales, Microsoft se orienta hacia la creación de una consola Xbox de gama alta, lo que marcaría una diferencia clara respecto al modelo asequible de su Series S y reconocería la demanda actual de productos exclusivos y de rendimiento superior en el mercado del gaming.

La nueva generación de Xbox: hardware premium y alianzas clave

Sarah Bond, presidenta de Xbox, confirmó en entrevista con Mashable que el próximo lanzamiento de la marca será “una experiencia muy premium y de gama alta”. Este giro estratégico se aleja de la política previa centrada en modelos más accesibles y responde tanto a las tendencias actuales del sector como al encarecimiento de componentes, la inflación y la influencia de los aranceles internacionales.

Bond insinuó que la próxima consola hereda conceptos de la portátil ROG Xbox Ally, aunque evitó dar detalles concretos sobre la ventana de lanzamiento o las especificaciones del sistema. El aumento en el precio anticipado se justificaría, en parte, por la mayor potencia esperada del chip central, desarrollado en colaboración con AMD, un movimiento que refuerza la idea de una familia de dispositivos anclados a un ecosistema cada vez más amplio de Xbox y Windows.

El reciente lanzamientos de la consolas portátiles ROG Xbox Ally no ha afectado a los planes de Microsoft de fabricar la sucesora de las actuales Xbox Series X/Y. XBOX

Hibridación consola-PC, retrocompatibilidad e integración en la nube

La nueva Xbox sería un dispositivo híbrido, difuminando la línea divisoria entre consola tradicional y PC. El foco principal estará en la compatibilidad total, la preservación del catálogo y la retrocompatibilidad, factores que podrían asegurar una transición suave para usuarios existentes y coleccionistas.

Con la nueva dirección, se prevé una integración más avanzada de servicios basados en Windows, funciones de inteligencia artificial y herramientas en la nube, haciendo de la próxima Xbox un nodo central de entretenimiento digital en el hogar. Este enfoque coincide con la filosofía de Microsoft de apostar fuerte por las sinergias entre hardware y software y por expandir su presencia en un ecosistema más conectado y dinámico.

Desafíos y oportunidades de una Xbox de gama alta

El giro hacia lo “ultra premium” supone ventajas tecnológicas importantes, pero también introduce riesgos. El segmento de consolas caras tradicionalmente restringe el acceso a un público más selecto, excluyendo a usuarios sensibles al precio o que buscan soluciones competitivas en otras marcas o en el PC gaming. Además, este perfil premium se produce en un contexto de subida de precios para la suscripción Xbox Game Pass.

Microsoft ha incrementado el precio de su suscripción Xbox Game Pass Ultimate, que pasa de 19,99 a 29,99 dólares mensuales. REUTERS/Claudia Greco

A pesar del reto económico que supone esta estrategia, Microsoft apuesta a que la combinación de potencia, retrocompatibilidad y servicios de valor añadido será suficiente para convencer a los entusiastas y abrir nuevas posibilidades tanto en experiencia de juego como en funcionalidad multiplataforma.

Xbox Game Pass Ultimate sube de precio e incorpora más juegos

Microsoft ha incrementado el precio de su suscripción Xbox Game Pass Ultimate, que pasa de 19,99 a 29,99 dólares mensuales, lo que implica una subida del 50%. Este ajuste coincide con un relanzamiento de la identidad visual de sus planes y la introducción de mejoras en los catálogos de juegos disponibles tanto para Xbox como para PC.

El aumento marca uno de los cambios más significativos de Microsoft en el segmento de videojuegos por suscripción, ya que la tarifa más alta trae consigo una expansión en el volumen y calidad de los contenidos.

Ahora, los abonados a Xbox Game Pass Ultimate podrán acceder a más de 400 títulos globalmente, incluyendo juegos de numerosos socios que siguen sumando sus futuros lanzamientos al servicio. Así lo explicó Dustin Blackwell, director de comunicaciones de juegos y plataformas de Microsoft, en una sesión informativa para The Verge.

Los abonados a Xbox Game Pass Ultimate podrán acceder a más de 400 títulos globalmente. (Foto: Xbox)

Entre las nuevas incorporaciones figuran 45 títulos adicionales al catálogo, con nombres destacados como Hogwarts Legacy y una amplia selección de sagas emblemáticas de Ubisoft y Assassin’s Creed. La suscripción también da acceso a más de 75 estrenos de primer día durante el año, un 50% más que el año anterior, según detalló Blackwell.

Otra actualización es la integración del servicio Ubisoft Plus Classics, que permite a los usuarios disfrutar de una selección exclusiva de videojuegos de Ubisoft en consola, PC y la nube. A partir del 18 de noviembre de 2025, el servicio sumará Fortnite Crew, añadiendo el Pase de Batalla de Fortnite, 1.000 paVos al mes y otros incentivos del universo de este título.