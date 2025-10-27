Glosario de tecnología: qué significa Resistencia

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

Qué es Resistencia

Una resistencia (también llamado resistor) es un elemento que forma parte de un circuito eléctrico. Su función es la oponerse o poner dificultad al paso de la corriente eléctrica.

Se trata de un elemento muy importante dentro de lo que es la electrónica.

Su nombre viene dado por su función. Por lo tanto, al oponerse al paso de la corriente eléctrica, se dice que se está resistiendo a ella.

Características de una resistencia

Existen una serie de características que califican a un resistor o resistencia.

Es un elemento simétrico. Esto quiere decir que su uso no depende de su sentido de conexión. También posee dos polos que permiten su añadidura a un circuito eléctrico. Actualmente, las más conocidas y utilizadas son las resistencias de cerámica. También, en el exterior, cuenta con anillos de colores. Así mismo, dichos colores corresponden a un código de color especial que hace referencia a los dígitos del 0 al 9.

Código de colores de una resistencia

Como ya se mencionó, existe un código de colores que se utiliza en conjunto a las resistencias para poder conocer sus valores.

También, se ha de decir que dichos valores son la resistencia eléctrica, su disipación máxima y su tolerancia o precisión.

Para conocer qué valores son existe el código de colores, por lo que cada resistor tiene anillos de colores. Estos últimos pueden ser tres, cuatro o incluso cinco; esto sin incluir la franja que corresponde a la tolerancia (que normalmente es dorada o plateada).

De igual manera, se considera que su lectura es de izquierda a derecha teniendo la raya de la tolerancia en último lugar.

Esto significa que, a la hora de leer un resistor, es importante ubicar en primer lugar el anillo de la tolerancia (color dorado o plateado), para así poder tener un orden correcto.

En el caso de los colores y sus valores, existe el ya mencionado código de colores que sirve como guía.

Tipos de resistencias

También, existe una clasificación que está hecha en base a su funcionamiento.

Estas presentan un valor que no se pueden modificar

Carbono.

En primer lugar, se debe decir que son aquellas resistencias que están hechas de carbono (RCC) son un elemento cilíndrico sólido con cables puestos a los lados.

Este tipo de resistencias, aunque siguen estando disponibles, son bastante más costosas que otras.

Pila de carbono

En el caso de las resistencias de pila de carbono, esta tiene su estructura formada por pilas de carbono comprimidos en dos placas metálicas.

Así mismo, este tipo de resistencias se utilizan en las baterías de los carros, o en los transmisores de radio. De igual manera, se puede utilizar para controlar la velocidad de algunos electrodomésticos pequeños como batidoras de mano o máquinas de coser.

Además de las dos mencionadas, existen las siguientes resistencias fijas:

Película de carbono. Película metálica. Lámina metálica.

Resistencias variables

Por el contrario a las resistencias fijas, las resistencias variables pueden cambiar su valor.

Ajustables

Conocida como resistencias ajustables, estas presentan varios puntos de derivación para poder mover o ajustar las resistencias.

Potenciómetro

Por otro lado, al hablar de un potenciómetro, se da a entender que es una resistencia de tres terminales con un punto de rosca.

