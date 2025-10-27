Tecno

Glosario de tecnología: qué significa Resistencia

Conocer el significado de nuevas palabras ayudará a incrementar el conocimiento y vocabulario por igual

Por Omar López

Guardar
La tecnología es muy útil
La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

La tecnología es parte fundamental de nuestras vidas y que en los años venideros seguirá aumentando su influencia en las actividades que realizamos a diario, por lo que todos tendremos que seguir creciendo a su par.

La pandemia de COVID-19 dejó más que claro que había personas que no estaban preparadas para el internet de las cosas, ya que a muchas les parecían ajenas. Rápidamente tuvieron que ponerse al corriente para no quedar atrás y mantener el contacto con las actividades y personas que tuvieron que dejar de ver físicamente.

La tecnología seguirá influenciando nuestra rutina, por lo que es importante no bajar la guardia y seguir ampliando nuestro conocimiento en términos como espacio en la nube, metaverso, USB, criptomonedas, entre otros.

Qué es Resistencia

La tecnología es sumamente útil
La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Getty Images)

Una resistencia (también llamado resistor) es un elemento que forma parte de un circuito eléctrico. Su función es la oponerse o poner dificultad al paso de la corriente eléctrica.

Se trata de un elemento muy importante dentro de lo que es la electrónica.

Su nombre viene dado por su función. Por lo tanto, al oponerse al paso de la corriente eléctrica, se dice que se está resistiendo a ella.

Características de una resistencia

Existen una serie de características que califican a un resistor o resistencia.

Es un elemento simétrico. Esto quiere decir que su uso no depende de su sentido de conexión. También posee dos polos que permiten su añadidura a un circuito eléctrico. Actualmente, las más conocidas y utilizadas son las resistencias de cerámica. También, en el exterior, cuenta con anillos de colores. Así mismo, dichos colores corresponden a un código de color especial que hace referencia a los dígitos del 0 al 9.

Código de colores de una resistencia

Como ya se mencionó, existe un código de colores que se utiliza en conjunto a las resistencias para poder conocer sus valores.

También, se ha de decir que dichos valores son la resistencia eléctrica, su disipación máxima y su tolerancia o precisión.

Para conocer qué valores son existe el código de colores, por lo que cada resistor tiene anillos de colores. Estos últimos pueden ser tres, cuatro o incluso cinco; esto sin incluir la franja que corresponde a la tolerancia (que normalmente es dorada o plateada).

De igual manera, se considera que su lectura es de izquierda a derecha teniendo la raya de la tolerancia en último lugar.

Esto significa que, a la hora de leer un resistor, es importante ubicar en primer lugar el anillo de la tolerancia (color dorado o plateado), para así poder tener un orden correcto.

En el caso de los colores y sus valores, existe el ya mencionado código de colores que sirve como guía.

Tipos de resistencias

También, existe una clasificación que está hecha en base a su funcionamiento.

Estas presentan un valor que no se pueden modificar

Carbono.

En primer lugar, se debe decir que son aquellas resistencias que están hechas de carbono (RCC) son un elemento cilíndrico sólido con cables puestos a los lados.

Este tipo de resistencias, aunque siguen estando disponibles, son bastante más costosas que otras.

Pila de carbono

En el caso de las resistencias de pila de carbono, esta tiene su estructura formada por pilas de carbono comprimidos en dos placas metálicas.

Así mismo, este tipo de resistencias se utilizan en las baterías de los carros, o en los transmisores de radio. De igual manera, se puede utilizar para controlar la velocidad de algunos electrodomésticos pequeños como batidoras de mano o máquinas de coser.

Además de las dos mencionadas, existen las siguientes resistencias fijas:

Película de carbono. Película metálica. Lámina metálica.

Resistencias variables

Por el contrario a las resistencias fijas, las resistencias variables pueden cambiar su valor.

Ajustables

Conocida como resistencias ajustables, estas presentan varios puntos de derivación para poder mover o ajustar las resistencias.

Potenciómetro

Por otro lado, al hablar de un potenciómetro, se da a entender que es una resistencia de tres terminales con un punto de rosca.

La tecnología es un aliado
La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué aprender términos de tecnología

La información de MuyTecnológicos deja en claro cómo estos términos influyen en las labores diarias y por qué es importante conocerlos en este mundo que avanza vertiginosamente.

Aunque unos términos son familiares, o por el contrario, desconocidos, lo cierto es que conocer su significado permite estar un paso adelante a la hora de convivir en el extenso mundo de la tecnología.

Temas Relacionados

Glosario de tecnologíaLo último en tecnologíaNoticias

Últimas Noticias

Cómo mantener tu jarra eléctrica libre de sarro y funcionando mejor

El sarro se adhiere a las paredes internas del recipiente y, con el tiempo, forma una capa que favorece el desarrollo de bacterias y hongos

Cómo mantener tu jarra eléctrica

Microsoft prepara una consola Xbox con enfoque “ultra premium”

La compañía se orienta hacia la creación de una consola Xbox de gama alta, lo que marcaría una diferencia clara respecto al modelo asequible de su Series S

Microsoft prepara una consola Xbox

YouTube lanza un temporizador diario que limita el tiempo en Shorts

Esta función se inspira en la dinámica de plataformas como TikTok, donde la dificultad para poner freno al scroll puede llevar a que los usuarios pasen más minutos de los deseados

YouTube lanza un temporizador diario

Apple mantendría el nombre ‘iPhone 20’ para su lanzamiento del 20 aniversario

Se espera que la versión de entrada, denominada iPhone 18e, mantenga su numeración habitual y actúe como el modelo accesible dentro del catálogo de ese año

Apple mantendría el nombre ‘iPhone

Amazon presenta gafas inteligentes con IA para repartidores: estas son las funciones que ofrecerán

Entre las funcionalidades más destacadas del wearable se encuentra el escaneo automático y manos libres de paquetes

Amazon presenta gafas inteligentes con
ÚLTIMAS NOTICIAS
Resultados elecciones 2025 en Misiones:

Resultados elecciones 2025 en Misiones: los datos de los comicios hoy, 26 de octubre

La Libertad Avanza se impuso por menos de un punto en PBA y consolidó su triunfo de mayo en CABA

Resultados elecciones 2025 en Mendoza: los datos de los comicios hoy, 26 de octubre

Provincias Unidas no pudo romper la polarización y tuvo un debut electoral por debajo de lo esperado

Resultados elecciones 2025 en La Pampa: los datos de los comicios hoy, 26 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
Así reflejaron los principales medios

Así reflejaron los principales medios del mundo la victoria del gobierno de Javier Milei en las elecciones legislativas en Argentina

Contundente victoria del gobierno de Javier Milei en las elecciones legislativas en Argentina

Donald Trump prometió resolver “muy rápidamente” el conflicto armado entre Pakistán y los talibanes de Afganistán

Constituciones dictatoriales violan derechos humanos y producen miseria

La dictadura de Maduro desafió a EEUU por su despliegue en el Caribe: “No nos intimidan ejercicios militares ni gritos de guerra”

TELESHOW
El video que grabó Lourdes

El video que grabó Lourdes de Bandana agradeciendo tras la detención de su novio: “Un día a la vez”

MasterChef Celebrity no salió al aire por las elecciones y fue reprogramado: la palabra de Wanda Nara y Grego Rossello

El incendio en la casa de Claudia Schijman que provocó su muerte: había sufrido quemaduras en sus brazos

Ivana Icardi relató el percance que sufrió trabajando en Alemania: “Manden buenas vibras”

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en la noche en que el amor volvió a brillar: el “te amo” que le dedicó el futbolista