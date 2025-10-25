Cómo cargar la batería del celular mucho más rápido sin que se caliente

Cargar el celular rápido sin que se caliente puede parecer difícil, pero hay un truco simple y seguro para la batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cargar el celular rápido y sin que se caliente puede ser todo un reto, pero en realidad existe un truco muy sencillo que se puede poner en práctica que no representa ningún peligro para la batería del dispositivo.

Consiste en activar el modo avión al momento de cargar el teléfono móvil. Según la empresa española Yup Charge, al cargar el dispositivo con el modo avión activado, es posible reducir el tiempo de carga hasta en un 25%, ya que el teléfono no utiliza energía para mantener conexiones.

Por qué es recomendable cargar el celular en modo avión

Cargar el celular en modo avión es una práctica recomendada por diversos motivos relacionados con la eficiencia, el cuidado del dispositivo y la seguridad personal. Al activar el modo avión, el teléfono desconecta todas las señales inalámbricas, como datos móviles, WiFi y Bluetooth.

Cargar el teléfono en modo avión mejora la eficiencia, protege el dispositivo y favorece la seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto reduce la actividad interna del aparato, ya que no está enviando ni recibiendo notificaciones ni buscando constantemente redes a las que conectarse. Como resultado, la batería se recarga más rápido, porque el consumo energético durante la carga disminuye.

Por ejemplo, si tienes poco tiempo para recargar tu celular antes de salir de casa, conectar el dispositivo en modo avión puede añadir varios puntos porcentuales adicionales de carga en el mismo periodo.

Además, mientras se encuentra cargando sin recibir llamadas ni mensajes, el teléfono genera menos calor, lo que contribuye a preservar su vida útil y evitar el sobrecalentamiento.

Si tienes poco tiempo, activar el modo avión mientras cargas el celular permite recuperar batería más rápido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra ventaja es la reducción de interrupciones: al cargar el celular en modo avión, no recibes llamadas, mensajes ni notificaciones emergentes, lo que permite una desconexión temporal y mayor descanso.

En ciertas situaciones, como en hospitales o aviones, cargar el dispositivo en modo avión también evita posibles interferencias con otros equipos electrónicos.

Qué hacer si no puedo activar el modo avión

Si necesitas cargar tu celular y no puedes activar el modo avión porque esperas una llamada o un mensaje importante, existen otras recomendaciones para optimizar la carga sin desconectarte:

En lugares como hospitales o aviones, usar el modo avión evita interferencias con otros equipos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Desactiva funciones innecesarias: Apaga el Wi-Fi, Bluetooth, GPS y cierra aplicaciones que no estés usando. Esto reducirá el consumo de energía mientras el dispositivo se carga.

Reduce el brillo de la pantalla: Ajusta el brillo al nivel más bajo posible, lo que ayuda a ahorrar batería durante la carga.

Activa el modo de ahorro de energía: Muchos celulares cuentan con esta opción, que limita el rendimiento y las actividades en segundo plano para priorizar la recarga.

No uses el teléfono mientras se carga: Evita realizar tareas intensivas o jugar , ya que esto aumenta el consumo de energía y puede ralentizar la carga.

Utiliza un cargador original o certificado: Asegúrate de cargarlo con un cargador adecuado para maximizar la eficiencia y proteger la batería.

Coloca el teléfono en un lugar fresco: Manténlo alejado de fuentes de calor para evitar el sobrecalentamiento, lo que prolonga la vida útil de la batería.

Desactiva Wi-Fi, Bluetooth y GPS, y cierra apps innecesarias para reducir el consumo de energía durante la carga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo cuidar la batería de un celular

Cuidar la batería de un celular es fundamental para garantizar su buen rendimiento y prolongar su vida útil. Una de las principales recomendaciones es evitar que la batería llegue a niveles extremadamente bajos (menores al 20%) o se mantenga mucho tiempo al 100%.

Lo ideal es realizar cargas parciales y mantener el dispositivo entre un 20% y un 80% de carga. Utilizar cargadores originales o certificados también es clave, ya que previene daños por sobrecarga o fluctuaciones de voltaje.

Además, se aconseja no exponer el celular a altas temperaturas ni dejarlo bajo la luz solar directa, ya que el calor excesivo deteriora la batería. Reducir el brillo de la pantalla, cerrar aplicaciones que no se utilizan y activar el modo de ahorro de energía son otras medidas que ayudan a conservar la carga por más tiempo.