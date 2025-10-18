Cómo ubicar tu teléfono perdido desde Android, iPhone o computadora

Así puedes encontrar tu celular que ha sido robado o se encuentra perdido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perder el celular o sufrir un robo puede ser una experiencia angustiante, sobre todo si el dispositivo contiene información personal, fotos, contactos o datos bancarios. Sin embargo, tanto Android como iPhone ofrecen herramientas que permiten rastrear la ubicación del equipo y, en algunos casos, incluso bloquearlo o borrar su contenido de manera remota.

Estas funciones, que suelen venir activadas por defecto, se apoyan en la conexión a Internet y los servicios de ubicación del teléfono. Por eso, es importante conocer cómo funcionan y qué pasos seguir en caso de emergencia. La clave está en actuar rápido y mantener la calma para aprovechar las opciones que brindan Google y Apple.

A continuación, te explicamos cómo rastrear un celular perdido o robado según el sistema operativo que utilices, y qué hacer para aumentar las posibilidades de recuperarlo.

En Android hay varias opciones para verificar si alguna aplicación o una persona está teniendo acceso a la ubicación. (Unsplash)

Cómo rastrear un celular Android

Los usuarios de Android cuentan con la herramienta “Localizador”, desarrollada por Google, que permite ubicar un teléfono en un mapa, hacerlo sonar, bloquearlo o eliminar toda la información guardada. Esta función es gratuita y se puede usar desde otro celular o una computadora.

Para que el sistema funcione correctamente, el dispositivo debe cumplir con algunas condiciones básicas:

Estar encendido y conectado a Internet, ya sea por datos móviles o wifi.

Tener activada la opción “Encontrar mi dispositivo”, que suele venir activada por defecto.

Estar vinculado a una cuenta de Google con sesión iniciada.

Tener habilitados los servicios de ubicación para una mayor precisión.

Pasos para usar “Encontrar mi dispositivo”

Acceder desde otro equipo: ingresar a ingresar a google.com/android/find desde un navegador o usar la aplicación “Encontrar mi dispositivo” instalada en otro celular Android. Iniciar sesión: escribir el correo y la contraseña asociados a la cuenta Google del teléfono perdido. Localizar el celular: el sistema mostrará en el mapa la ubicación actual o la última conocida del dispositivo. Si el equipo está apagado, aparecerá su última posición registrada.

Android tiene su propia aplicación de que se llama Localizador. (Google)

Una vez que se visualiza la ubicación, el usuario puede elegir entre varias acciones: hacer sonar el teléfono para encontrarlo, bloquear la pantalla y mostrar un mensaje con un número de contacto, o eliminar los datos del dispositivo para proteger la información personal.

Cómo encontrar un iPhone perdido

En el caso de los dispositivos de Apple, la función equivalente se llama “Buscar mi iPhone” (Find My iPhone). Está integrada en todos los iPhone y permite rastrear el dispositivo, hacerlo sonar, bloquearlo o borrar su contenido desde otro equipo Apple o a través de iCloud.

Para que funcione, deben cumplirse algunos requisitos:

La opción “Buscar mi iPhone” debe haber estado activada antes de la pérdida.

El teléfono tiene que estar encendido y con conexión a Internet.

El usuario debe tener la sesión iniciada con su Apple ID.

Si el celular está apagado, Apple mostrará la última ubicación conocida y permitirá activar el Modo Perdido, que rastrea en segundo plano y envía alertas cuando el dispositivo vuelve a conectarse a la red.

Cómo usar “Buscar mi iPhone”

Ingresar a iCloud: desde cualquier navegador, acceder a desde cualquier navegador, acceder a icloud.com/find o usar la app “Buscar” en otro dispositivo Apple. Iniciar sesión: ingresar con el Apple ID vinculado al iPhone perdido. Seleccionar el dispositivo: elegir el iPhone en la lista de equipos asociados. Se mostrará un mapa con su ubicación actual o la última disponible.

Desde allí, es posible hacer que el teléfono emita un sonido, bloquearlo para evitar el acceso a la información o borrar todo su contenido si no hay esperanzas de recuperarlo.

Los celulares de Apple pueden enviar su ubicación por medio de iCloud para que los usuarios puedan encontrarlos. (Life Wire)

Qué hacer si no se puede localizar el teléfono

Si el dispositivo no aparece en el mapa o muestra la última ubicación antigua, se recomienda contactar al operador móvil para suspender la línea y evitar que sea utilizada. Además, se puede reportar el número IMEI a las autoridades o a la compañía de telefonía para bloquear el equipo y hacerlo inutilizable.

Por último, conviene cambiar las contraseñas de las cuentas vinculadas al celular —como correo electrónico, redes sociales o banca móvil— para impedir accesos no autorizados.

Tanto Google como Apple insisten en la importancia de activar las funciones de rastreo y mantenerlas siempre configuradas, ya que pueden marcar la diferencia entre recuperar un dispositivo o perderlo definitivamente.