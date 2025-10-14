Tecno

Nueva función de WhatsApp le da vida a emojis, stickers y GIFs con una sola configuración

La nueva función de configuración que llega a iOS y Android permite personalizar en detalle la experiencia, dando a cada usuario el poder de decidir cuándo los contenidos animados se activan automáticamente

Santiago Neira

Santiago Neira

WhatsApp añade control total sobre animaciones de emojis, stickers y GIFs en los chats - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

WhatsApp incorpora una función que promete hacer más dinámicas y personalizables las conversaciones, permitiendo a los usuarios decidir cuándo los emojis, stickers y GIFs del chat cobran movimiento automático.

Esta propuesta, que inició en la versión beta para Android y ahora comienza a llegar a iOS, da más libertad para ajustar la experiencia de mensajería según las necesidades y gustos de cada persona, sin complicaciones técnicas.

Control total sobre las animaciones: más simple, más personal

Con la actualización, aparecerá una nueva sección llamada Animaciones en el menú de configuración del chat. Desde ahí, cualquier usuario puede activar o desactivar por separado la animación automática de emojis, stickers y GIFs, facilitando una personalización detallada sin perder la facilidad de uso que caracteriza a WhatsApp.

Personalización avanzada en WhatsApp: elige si emojis y GIFs se animan o permanecen estáticos - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Así, quienes prefieran mensajes más estáticos y menos movimiento en pantalla pueden tenerlo con solo unos clics, mientras que quienes disfruten del efecto animado pueden mantenerlo siempre visible.

Cómo funcionan los emojis y stickers animados en WhatsApp

Los emojis animados se están convirtiendo en parte fundamental de la comunicación digital gracias a su capacidad para expresar emociones de forma clara y divertida. Con la nueva herramienta, es posible desactivar el movimiento automático de estos emojis, transformándolos en íconos estáticos idénticos a los clásicos de Apple.

Esto resulta muy útil para quienes prefieren chats menos distractores, para quienes son sensibles al movimiento en pantalla o para los usuarios que simplemente quieren ahorrar sus datos móviles.

El cambio también incluye la gestión de stickers animados, esos personajes o frases que se mueven y que se han vuelto tan populares para dar un toque único a las conversaciones. Ahora se puede indicar si estos se reproducen automáticamente o si solo muestran su primera imagen, evitando el movimiento continuo especialmente cuando se envían varios stickers seguidos.

La plataforma introduce un menú exclusivo para gestionar animaciones, facilitando una experiencia de mensajería adaptada a preferencias visuales y necesidades de accesibilidad en tiempo real (WhatsApp)

Incluso con la animación desactivada, los stickers añadidos a la sección de favoritos se mantendrán animados allí. Esto permite seguir guardando y disfrutando los favoritos sin perder la función animada cuando se reactiva la opción.

Los GIFs, que suelen ser indispensables para reacciones y bromas en los chats, también forman parte de los controles de animación. Cuando la animación de GIFs está desactivada, aparecerán como una imagen estática y solo se activan al pulsarlos. Así, los usuarios tienen el poder de decidir cuándo un GIF se mueve en su pantalla, evitando distracciones inesperadas y también ahorrando internet.

Más accesible y amigable para todos los usuarios

Esta función va más allá de lo estético. WhatsApp busca que cada quien tenga un entorno de chat a su medida. Las personas que experimentan incomodidad visual o que son sensibles al movimiento pueden reducir o eliminar estas animaciones, logrando un espacio de conversación más tranquilo y fácil de seguir. En los grupos con mensajes constantes, reducir la cantidad de movimiento puede ayudar a que el chat sea menos abrumador.

Por otra parte, quienes disfrutan de una interfaz más discreta o desean optimizar el rendimiento y la batería de sus dispositivos también encontrarán útil esta herramienta.

Configuración sencilla y flexible para emojis, stickers y GIFs ofrece a los usuarios alternativas para optimizar usabilidad, rendimiento y tranquilidad en conversaciones grupales e individuales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo y cuándo estará disponible la función

Actualmente, el nuevo menú de animaciones está disponible para algunas personas que forman parte de la versión beta en iOS. Como suele hacer WhatsApp, la función irá llegando de manera gradual a más usuarios, para probar la estabilidad y recabar comentarios antes de hacer el lanzamiento general. Solo hay que revisar el menú de configuración en la sección de chats para ver si ya aparece la opción de Animaciones.

En definitiva, WhatsApp sigue sumando herramientas que dan más control y comodidad a quienes usan la aplicación día a día. Con una sola configuración, los usuarios podrán decidir si quieren chats llenos de vida o más serenos y estáticos, según su propio estilo y necesidades.

El Grupo Bimbo lanza una campaña para impulsar la alimentación saludable y la inclusión

Las exportaciones mineras marcaron un récord histórico en lo que va del año

Córdoba: desmantelaron un búnker donde falsificaban patentes para vender

“Le sirve para la campaña”: Rodrigo de Loredo sembró dudas sobre un cambio de Gabinete para después de las elecciones

Mercados: suben las acciones y bonos argentinos en Wall Street a la espera de la cumbre presidencial

Un ataque ruso destruyó camiones del Programa Mundial de Alimentos de la ONU en el sur de Ucrania

Scott Bessent acusó a China de intentar perjudicar la economía mundial: “Quieren hundir a todos con ellos”

Esther Cunio, la abuela de 93 años que evitó ser secuestrada por Hamas al mencionar a Messi, espera con mucha emoción el reencuentro con sus nietos que acaban de ser liberados

Así es como los narcotraficantes tratan de evadir a los buques de Estados Unidos en el Caribe

Está acusado por matar al presunto abusador de su hija y se postula como sheriff: “Es hora de devolver la seguridad a nuestra comunidad”

Evangelina Anderson contó el alimento que nunca comió en su vida y descolocó a Pablo Lescano en Masterchef Celebrity

Guido Kaczka se emocionó con la visita solidaria de Alejandro Lerner a su programa: “Sos todo lo que está bien”

La tarde en familia de El Polaco y Barby Silenzi en el Tigre: un amor que renació para superar las adversidades

El video íntimo de Wanda Nara con sus hijas que luego borró y que podría enfurecer a Mauro Icardi

El jurado de Masterchef Celebrity fue lapidario con el plato de Momi Giardina y La Joaqui: “Parece un empedrado”