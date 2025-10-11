Tecno

Google Maps integrará Gemini: ahora podrás hablarle directamente a la app para planificar tus rutas

Gemini sustituirá a Google Assistant dentro de la app de navegación, permitiendo interactuar con lenguaje natural para planificar viajes o cambiar rutas

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
Google Maps ahora integrará Gemini.
Google Maps ahora integrará Gemini. (Google)

Google continúa expandiendo la presencia de su asistente de inteligencia artificial Gemini en todas sus plataformas y servicios. Tras integrarlo en herramientas como Gmail, Google Docs o Android, la compañía ahora trabaja en llevar esta tecnología a Google Maps. La próxima actualización de la app de navegación incluirá una serie de funciones impulsadas por IA que buscan hacer la experiencia de uso más intuitiva y conversacional.

El cambio no se limitará a un reemplazo del asistente de voz. Google pretende que Gemini se convierta en una nueva forma de interactuar con Maps, capaz de ofrecer información más contextual y relevante sobre los lugares, rutas o destinos que consulten los usuarios. Según los primeros reportes, la integración de Gemini está en fase de prueba en la versión beta más reciente de Google Maps para Android.

Esta evolución de la aplicación apunta a convertirla en un asistente de viaje completo, que no solo trace rutas o calcule distancias, sino que también brinde respuestas, sugerencias y recomendaciones de manera más natural. Con la llegada de Gemini, Google Maps se acerca al concepto de copiloto digital, capaz de anticiparse a las necesidades del usuario durante sus recorridos.

Entre las principales diferencias detectadas,
Entre las principales diferencias detectadas, Gemini permite ejecutar acciones que su predecesor no podía realizar. (AFP)

Una nueva forma de interactuar con Google Maps

La principal novedad de esta integración será la posibilidad de comunicarse con Google Maps a través de lenguaje natural. En lugar de usar comandos o menús específicos, los usuarios podrán formular preguntas o dar instrucciones del mismo modo en que lo harían en una conversación cotidiana. Por ejemplo, será posible pedirle a Gemini que evite autopistas o peajes durante un trayecto, o que busque una ruta alternativa en caso de tráfico intenso.

Esta función reemplazará al actual acceso a Google Assistant dentro de la app. En la esquina superior derecha de la pantalla de navegación, el clásico ícono del asistente de voz será sustituido por el de Gemini. Sin embargo, el cambio no será meramente visual: la IA responderá de forma más contextual y ofrecerá información adicional sobre el trayecto o el entorno.

Además, Google añadirá un nuevo botón identificado como “Ask Maps” o “Pregúntale a Mapas”, ubicado en la esquina superior izquierda. Desde allí, los usuarios podrán abrir una interfaz similar a la de la app de Gemini para realizar consultas directamente sin salir de Maps.

Google viene probando la implementación
Google viene probando la implementación de Gemini a Google Maps. (Foto: Android Authority)

Consultas inteligentes y respuestas personalizadas

La incorporación de Gemini también permitirá que los usuarios obtengan información enriquecida sobre los lugares que buscan o visitan. Será posible preguntarle, por ejemplo, cuáles son los restaurantes mejor valorados en una zona, qué actividades están disponibles un fin de semana o cuáles son los puntos turísticos más destacados de una ciudad.

De esta manera, Google Maps dejará de ser solo una herramienta de navegación para transformarse en una plataforma integral de planificación de viajes y experiencias. Todo se gestionará dentro de la misma aplicación, sin necesidad de cambiar entre pestañas o abrir el navegador.

Durante los desplazamientos, la IA también podrá ofrecer actualizaciones en tiempo real, como el estado del clima en el destino, el tráfico en la ruta o sugerencias para realizar paradas convenientes. El objetivo de Google es hacer que el asistente actúe como un acompañante activo durante el viaje.

Gemini se viene integrando a
Gemini se viene integrando a todos los servicios de Google.

Gemini reemplaza a Google Assistant en la app

Con esta actualización, Google confirma su estrategia de reemplazar progresivamente a Google Assistant en sus servicios por Gemini. La compañía ya ha realizado este cambio en dispositivos Android, donde Gemini se posiciona como el nuevo centro de asistencia inteligente. Ahora, el turno es de Google Maps, una de las aplicaciones más utilizadas de su ecosistema.

Según información filtrada por Android Authority, la integración se encuentra en fase de desarrollo interno dentro de la versión 25.41.03.815390258 de Google Maps para Android. Aunque todavía no hay una fecha oficial de lanzamiento, se espera que la función comience a desplegarse de forma gradual en los próximos meses.

Con esta incorporación, Google da un paso más en su plan de convertir a Gemini en el núcleo de su ecosistema digital. Si las pruebas resultan exitosas, el futuro de Google Maps podría incluir una experiencia de navegación mucho más conversacional, dinámica y personalizada, impulsada por la inteligencia artificial.

Temas Relacionados

Google MapsGeminiIALo último en tecnología

Últimas Noticias

PlayStation presenta el DualSense Icon Blue, una edición limitada disponible solo en cuatro países

El DualSense Icon Blue celebra los 30 años de PlayStation con un diseño en tonos azules, símbolos grabados y texto en japonés que rinde homenaje a los orígenes de la compañía

PlayStation presenta el DualSense Icon

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

El bitcoin, una de las principales criptomonedas, tiene un precio de 112.380,21 dólares

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce

Mercado de criptomonedas: cuál es el valor de ethereum

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Mercado de criptomonedas: cuál es

Cuál es el valor en el mercado de la criptomoneda bitcoin este 11 de octubre

El bitcoin ha sentado las bases para el surgimiento de muchas de las monedas virtuales existentes en el mercado y ha marcado un momento crucial para las soluciones de pago digital

Cuál es el valor en

Este es el precio de la criptomoneda tether este 11 de octubre

Esta moneda digital se ha convertido en la tercera más usada a nivel mundial detrás de bitcoin y ethereum

Este es el precio de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una 4x4 cruzó con el

Una 4x4 cruzó con el semáforo en rojo, chocó a otra camioneta y se incrustó en una farmacia de Caballito

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

Los cuadernos de las coimas a juicio: Daniel Muñoz y los misteriosos vuelos con bolsos en el Tango 01

Gran Fondo Argentina: cortes de tránsito y desvíos por la carrera de ciclismo que recorrerá distintos puntos de CABA

Activaron una alerta por tormentas en el AMBA para este sábado y pronosticaron un descenso en la temperatura

INFOBAE AMÉRICA
Feliz aniversario, queridos: esta vez

Feliz aniversario, queridos: esta vez las flores las traigo yo

Dolor en Israel: se suicidó un sobreviviente de la masacre de Hamas que presenció el asesinato de su novia el 7 de octubre de 2023

Brasil está en una carrera contrarreloj para evitar el fracaso de la COP30

Putin mantiene los feroces ataques contra Ucrania: al menos dos muertos tras casi 700 bombardeos en apenas 24 horas

Steve Witkoff y el jefe del Comando Central de EEUU viajaron a Gaza para confirmar el repliegue de las tropas israelíes

TELESHOW
Milagros Amud, finalista de La

Milagros Amud, finalista de La Voz: “Dijeron que con el tango no llegaría a nada”

Agus Liporace, influencer de cocina: “La esencia se encuentra volviendo a uno”

Ro Vitale, la artista que vive con TOC severo, regresa con su obra autobiográfica: “Es dolorosa y fascinante”

Carla Rodríguez, la transexual que inspiró Miss Carbón: “Me soñé minero antes que mujer”

La opinión de los famosos por la polémica foto oficial de MasterChef: de las quejas a los agradecimientos por su ubicación