Google Maps integrará Gemini: ahora podrás hablarle directamente a la app para planificar tus rutas

Google Maps ahora integrará Gemini. (Google)

Google continúa expandiendo la presencia de su asistente de inteligencia artificial Gemini en todas sus plataformas y servicios. Tras integrarlo en herramientas como Gmail, Google Docs o Android, la compañía ahora trabaja en llevar esta tecnología a Google Maps. La próxima actualización de la app de navegación incluirá una serie de funciones impulsadas por IA que buscan hacer la experiencia de uso más intuitiva y conversacional.

El cambio no se limitará a un reemplazo del asistente de voz. Google pretende que Gemini se convierta en una nueva forma de interactuar con Maps, capaz de ofrecer información más contextual y relevante sobre los lugares, rutas o destinos que consulten los usuarios. Según los primeros reportes, la integración de Gemini está en fase de prueba en la versión beta más reciente de Google Maps para Android.

Esta evolución de la aplicación apunta a convertirla en un asistente de viaje completo, que no solo trace rutas o calcule distancias, sino que también brinde respuestas, sugerencias y recomendaciones de manera más natural. Con la llegada de Gemini, Google Maps se acerca al concepto de copiloto digital, capaz de anticiparse a las necesidades del usuario durante sus recorridos.

Entre las principales diferencias detectadas, Gemini permite ejecutar acciones que su predecesor no podía realizar. (AFP)

Una nueva forma de interactuar con Google Maps

La principal novedad de esta integración será la posibilidad de comunicarse con Google Maps a través de lenguaje natural. En lugar de usar comandos o menús específicos, los usuarios podrán formular preguntas o dar instrucciones del mismo modo en que lo harían en una conversación cotidiana. Por ejemplo, será posible pedirle a Gemini que evite autopistas o peajes durante un trayecto, o que busque una ruta alternativa en caso de tráfico intenso.

Esta función reemplazará al actual acceso a Google Assistant dentro de la app. En la esquina superior derecha de la pantalla de navegación, el clásico ícono del asistente de voz será sustituido por el de Gemini. Sin embargo, el cambio no será meramente visual: la IA responderá de forma más contextual y ofrecerá información adicional sobre el trayecto o el entorno.

Además, Google añadirá un nuevo botón identificado como “Ask Maps” o “Pregúntale a Mapas”, ubicado en la esquina superior izquierda. Desde allí, los usuarios podrán abrir una interfaz similar a la de la app de Gemini para realizar consultas directamente sin salir de Maps.

Google viene probando la implementación de Gemini a Google Maps. (Foto: Android Authority)

Consultas inteligentes y respuestas personalizadas

La incorporación de Gemini también permitirá que los usuarios obtengan información enriquecida sobre los lugares que buscan o visitan. Será posible preguntarle, por ejemplo, cuáles son los restaurantes mejor valorados en una zona, qué actividades están disponibles un fin de semana o cuáles son los puntos turísticos más destacados de una ciudad.

De esta manera, Google Maps dejará de ser solo una herramienta de navegación para transformarse en una plataforma integral de planificación de viajes y experiencias. Todo se gestionará dentro de la misma aplicación, sin necesidad de cambiar entre pestañas o abrir el navegador.

Durante los desplazamientos, la IA también podrá ofrecer actualizaciones en tiempo real, como el estado del clima en el destino, el tráfico en la ruta o sugerencias para realizar paradas convenientes. El objetivo de Google es hacer que el asistente actúe como un acompañante activo durante el viaje.

Gemini se viene integrando a todos los servicios de Google.

Gemini reemplaza a Google Assistant en la app

Con esta actualización, Google confirma su estrategia de reemplazar progresivamente a Google Assistant en sus servicios por Gemini. La compañía ya ha realizado este cambio en dispositivos Android, donde Gemini se posiciona como el nuevo centro de asistencia inteligente. Ahora, el turno es de Google Maps, una de las aplicaciones más utilizadas de su ecosistema.

Según información filtrada por Android Authority, la integración se encuentra en fase de desarrollo interno dentro de la versión 25.41.03.815390258 de Google Maps para Android. Aunque todavía no hay una fecha oficial de lanzamiento, se espera que la función comience a desplegarse de forma gradual en los próximos meses.

Con esta incorporación, Google da un paso más en su plan de convertir a Gemini en el núcleo de su ecosistema digital. Si las pruebas resultan exitosas, el futuro de Google Maps podría incluir una experiencia de navegación mucho más conversacional, dinámica y personalizada, impulsada por la inteligencia artificial.