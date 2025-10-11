Tecno

Conectarse en Dubái: qué opciones de internet existen para turistas

Desde tarjetas eSIM hasta wifi portátil, Dubái ofrece varias formas de conectarte. Cada alternativa se adapta a las necesidades y duración de tu estancia

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
Conoce las opciones de Internet
Conoce las opciones de Internet que hay en Dubái. (Adobe Stock).

Viajar a Dubái implica adentrarse en una de las ciudades más modernas y conectadas del mundo. Sin embargo, a diferencia de Europa, los turistas no cuentan con roaming gratuito, por lo que disponer de internet puede convertirse en un desafío si no se planifica con anticipación. Consultar una dirección, pedir un transporte o comunicarse con familiares requiere una conexión estable, y por eso conviene conocer las opciones disponibles antes de aterrizar en los Emiratos Árabes Unidos.

Entre las alternativas más comunes para conectarse en Dubái se encuentran las tarjetas eSIM, las tarjetas SIM físicas, los dispositivos portátiles de wifi y las redes públicas gratuitas. Cada una ofrece ventajas y limitaciones según el tipo de viaje, la duración de la estancia y la compatibilidad del teléfono móvil.

A continuación, te explicamos cómo funciona cada opción, cuáles son sus costos y qué aspectos debes tener en cuenta antes de elegir la más adecuada para tu visita.

Desde eSim, hasta Sim físcias
Desde eSim, hasta Sim físcias y redes públicas pueden usarse en Dubái. REUTERS/Amr Alfiky

eSIM: conexión inmediata sin tarjeta física

La opción más práctica para muchos viajeros es la eSIM, una tarjeta electrónica que permite activar un plan de datos directamente desde el teléfono, sin necesidad de insertar una SIM física. Este sistema mantiene el número habitual del usuario y evita los costos inesperados del roaming internacional.

En el caso de Dubái, una de las opciones más populares es la eSIM de Holafly, que ofrece conexión 4G en todo el país gracias a la red de Etisalat, uno de los principales operadores locales. El servicio se puede contratar en línea antes o durante el viaje, y se activa al escanear un código QR.

Una ventaja clave de la eSIM es la flexibilidad. Los planes pueden contratarse por días, y no se necesita cambiar la tarjeta del teléfono ni preocuparse por tamaños o ranuras. Sin embargo, es importante confirmar la compatibilidad del dispositivo, ya que no todos los modelos permiten el uso de esta tecnología.

Una tarjeta eSim es más
Una tarjeta eSim es más fácil de usar en Dubái. (lamochiladekike.com)

En promedio, los precios para Dubái comienzan desde 47 euros por 15 días, con datos ilimitados y sin necesidad de registro presencial.

Tarjetas SIM locales: una alternativa tradicional y económica

Para quienes prefieren una opción física o tienen un teléfono sin compatibilidad eSIM, las tarjetas SIM locales siguen siendo una alternativa segura. Estas pueden adquirirse fácilmente en el aeropuerto internacional de Dubái, donde operadoras como Du, Etisalat y Virgin Mobile ofrecen planes de prepago para turistas.

Por ejemplo, Du entrega una tarjeta gratuita con 1 GB de datos por 24 horas, ideal para quienes necesitan conexión inmediata al llegar. Luego, pueden recargarse planes adicionales según la duración del viaje:

  • 2 GB por 28 días: 12,60 euros
  • 4 GB por 28 días: 20 euros
  • 6 GB por 28 días: 31,50 euros

Las SIM pueden recargarse en línea o en los principales centros comerciales. En cuanto a la duración, Du ofrece validez de hasta 90 días, Etisalat de 28 días y Virgin Mobile de 15 días.

Tener un chip físico en
Tener un chip físico en Dubái es más económico. (Foto: Archivo)

Wifi portátil: ideal para grupos o viajes de trabajo

Otra opción práctica es el wifi portátil, un pequeño router inalámbrico que permite conectar varios dispositivos a la vez, como teléfonos, laptops o tablets. Este servicio es útil para familias o equipos que viajan juntos y necesitan conexión constante.

Empresas internacionales ofrecen el alquiler de estos dispositivos por unos 7,95 euros al día, con un límite de 1 GB diario. Aunque el costo puede resultar mayor a largo plazo, brinda la ventaja de compartir internet con varios usuarios sin depender de redes públicas.

Wifi público: gratuito, pero con precauciones

Dubái cuenta con una red amplia de wifi gratuito en aeropuertos, centros comerciales y estaciones de transporte. Si bien es una opción atractiva para quienes desean ahorrar, los expertos en ciberseguridad recomiendan evitar el acceso a cuentas bancarias o el ingreso de datos personales en este tipo de redes.

Aunque existen redes públicas gratuitas,
Aunque existen redes públicas gratuitas, expertos en ciberseguridad recomiendan no conectarse.

El servicio es útil para consultas rápidas o mensajería, pero no garantiza la misma estabilidad ni velocidad que las opciones privadas.

Conectividad sin sorpresas

En un destino tan tecnológico como Dubái, mantenerse conectado es esencial. Ya sea con una eSIM activada antes de viajar, una SIM local adquirida al llegar o un router portátil para varios dispositivos, contar con internet estable marcará la diferencia en la experiencia del viajero.

Planificar con anticipación permitirá evitar costos elevados y disfrutar de la ciudad sin desconexiones inesperadas.

Temas Relacionados

DubáiInternetViaja por el mundo

Últimas Noticias

Bitcoin sufre ola de liquidaciones por “efecto Trump”; cuál es su precio hoy 11 de octubre

Los activos de riesgo se desplomaron en las últimas horas después ante el temor de una posible nueva guerra comercial entre EEUU y China

Bitcoin sufre ola de liquidaciones

Asus es calificada como una de las empresas más confiables del mundo: por qué ganó este reconocimiento

La compañía forma parte de una lista que reúne a 1.000 organizaciones, entre las que también se encuentran Samsung, LG, Sony, NuBank, entre otras

Asus es calificada como una

Así es el Realme 15 edición ‘Juego de Tronos’: diseño épico y potencia impulsada por inteligencia artificial

Inspirado en la Casa Targaryen, el nuevo smartphone de Realme combina potencia y diseño con detalles que evocan el fuego de los dragones y las frases icónicas de la serie de HBO

Así es el Realme 15

Estas son cuatro herramientas de Google con IA útiles para traducir y facilitar la comunicación

YouTube cuenta con la función de doblaje automático en videos en idiomas como el español, inglés, portugués, coreano, entre otros

Estas son cuatro herramientas de

Google Maps integrará Gemini: ahora podrás hablarle directamente a la app para planificar tus rutas

Gemini sustituirá a Google Assistant dentro de la app de navegación, permitiendo interactuar con lenguaje natural para planificar viajes o cambiar rutas

Google Maps integrará Gemini: ahora
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras dos días de búsqueda,

Tras dos días de búsqueda, encontraron sin vida el cuerpo de un excomisario de la Policía de Salta

La Policía de la Ciudad desmanteló al “Clan Mareco” en la Villa 1-11-14: detuvieron a una embarazada e incautaron $24 millones en dosis de cocaína

Liberaron 26 aves silvestres en Córdoba tras un largo proceso de rehabilitación

Explosión en Pergamino: operaron en el Hospital Garrahan a la nena herida y su pronóstico es reservado

Los argentinos “copan” Chile el finde XL: los precios al otro lado de la Cordillera

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky felicitó a Trump por

Zelensky felicitó a Trump por el acuerdo en Medio Oriente y confió que también podría ayudar a lograr la paz en Ucrania

Anklam, la ciudad alemana que resurgió de las ruinas tras la Segunda Guerra Mundial

Feliz aniversario, queridos: ustedes se fueron, ahora las flores las traigo yo

Dolor en Israel: se suicidó un sobreviviente de la masacre de Hamas que presenció el asesinato de su novia el 7 de octubre de 2023

Brasil está en una carrera contrarreloj para evitar el fracaso de la COP30

TELESHOW
El viaje de Celeste Cid

El viaje de Celeste Cid por la tierra de sus antepasados: la ofrenda a su abuela y el gesto de Santiago Korovsky

El regalo de La Joaqui a Wanda Nara en la previa de Masterchef Celebrity: la fuerte indirecta de la conductora

Milagros Amud, finalista de La Voz: “Dijeron que con el tango no llegaría a nada”

Agus Liporace, influencer de cocina: “La esencia se encuentra volviendo a uno”

Ro Vitale, la artista que vive con TOC severo, regresa con su obra autobiográfica: “Es dolorosa y fascinante”