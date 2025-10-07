Apagar el WiFi del celular al salir de casa: por qué es importante hacerlo

Mantener el WiFi activo fuera de una red confiable incrementa el consumo por búsquedas constantes. (Imagen ilustrativa Infobae)

Apagar o desactivar el WiFi de tu celular al salir de casa es una acción recomendable por varias razones. Mantener el WiFi encendido mientras no estás conectado a una red segura puede hacer que el dispositivo busque de forma constante redes disponibles, lo que aumenta el consumo de batería.

Además, existe el riesgo de que el teléfono se conecte automáticamente a redes públicas desconocidas, lo que puede comprometer la seguridad y la privacidad de tus datos personales.

Desactivar el WiFi cuando no lo necesitas también ayuda a evitar intentos de rastreo por parte de aplicaciones y servicios de ubicación, reduciendo así el intercambio de información innecesaria.

Es recomendable apagar el WiFi al salir de casa por distintas razones. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por último, realizar este simple ajuste contribuye a optimizar el rendimiento general del dispositivo y ofrece una mayor tranquilidad al momento de desplazarte fuera de entornos de confianza.

Por qué activar el WiFi consume tanta energía del celular

Activar el WiFi en un celular implica un consumo energético considerable debido al funcionamiento constante del módulo de red inalámbrica. Cuando el WiFi está encendido, el dispositivo realiza búsquedas periódicas para detectar redes disponibles; esto sucede incluso si el usuario no está conectado a ninguna red en ese momento.

Durante estas búsquedas, la antena WiFi envía y recibe señales en intervalos cortos, lo que requiere un uso intensivo de los circuitos internos dedicados a la conectividad.

En movimiento o en zonas con muchas redes, el celular busca conexiones con mayor frecuencia y gasta más energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, si el usuario está en movimiento o en un área con muchas redes disponibles, el celular aumenta la frecuencia de búsqueda para actualizar la lista de conexiones, incrementando aún más el consumo de energía.

El proceso de conexión y autenticación con una red también implica el intercambio de información constante entre el celular y el punto de acceso, especialmente si hay transferencia de datos en segundo plano, como actualizaciones de aplicaciones, sincronización de correos electrónicos o descarga de notificaciones.

Al mantenerse activo, el WiFi sigue requiriendo energía para mantener la comunicación, aunque el teléfono esté en modo de reposo.

Esta suma de actividades provoca que la batería se desgaste más rápido, por lo que desactivar el WiFi cuando no se necesita ayuda a prolongar la autonomía del dispositivo.

Apagar WiFi, Bluetooth y GPS cuando no se usan evita consumo innecesario. (Imagen ilustrativa)

Cómo ahorrar batería del celular

Ahorrar batería en el celular es una preocupación común, dado que los dispositivos modernos integran numerosas funciones que pueden agotar la carga rápidamente.

En primer lugar, ajustar el brillo de la pantalla a niveles moderados o activar el brillo automático ayuda a reducir el uso energético, ya que la pantalla es uno de los componentes que más consume.

Asimismo, es recomendable configurar el apagado automático de la pantalla tras cortos períodos de inactividad.

Otra medida efectiva es gestionar las conexiones inalámbricas: desactivar el WiFi, Bluetooth y GPS cuando no se utilizan evita que el celular busque constantemente redes o señales, lo que genera un consumo innecesario. También conviene limitar el uso de datos móviles cuando no sean imprescindibles y priorizar redes WiFi seguras para navegar.

La duración de un celular varía según su uso, mantenimiento y actualizaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cerrar aplicaciones en segundo plano y restringir el uso de aplicaciones que requieren ubicación continua o envían notificaciones constantes puede marcar una diferencia notable.

Muchas aplicaciones consumen batería aun sin estar abiertas, por lo que revisar los permisos y la sincronización automática ayuda a optimizar el rendimiento.

El modo de ahorro de energía, disponible en la mayoría de los teléfonos, ajusta automáticamente funciones no esenciales para prolongar la carga. Finalmente, mantener actualizado el sistema operativo garantiza que el teléfono disponga de las últimas optimizaciones de eficiencia energética.

De cuánto es la vida útil de un celular

La vida útil de un celular depende del uso, el cuidado y las actualizaciones que reciba. En promedio, un smartphone dura entre 2 y 4 años antes de mostrar fallas notorias, como batería degradada, lentitud o falta de compatibilidad con nuevas versiones de software.

Con un buen mantenimiento, como cargarlo correctamente, protegerlo físicamente y evitar sobrecalentamientos, es posible extender su funcionamiento más allá del promedio.