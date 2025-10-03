iMessage no funciona al actualizar iOS 26: cómo solucionar este problema, según Apple

Apple admite este problema e indica señales claras para identificarlo. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

Si después de actualizar tu iPhone a iOS 26 observas que iMessage no funciona correctamente, puede ser necesario eliminar una SIM inactiva asociada al dispositivo. Apple ha reconocido este problema y señala varios signos de alerta que permiten identificar la falla.

Entre los síntomas más comunes están los siguientes: los iMessages no se envían y muestran una alerta de ‘No entregado’.

Los mensajes de texto, en estas condiciones, solo se transmiten y reciben como SMS o RCS, los cuales aparecen como burbujas verdes en la conversación.

Otro síntoma es el envío inesperado de mensajes desde una dirección de correo electrónico en vez del número telefónico habitual. REUTERS/Evgenia Novozhenina

Otro indicador es que los mensajes se envían inesperadamente utilizando una dirección de correo electrónico en lugar del número de teléfono previsto.

También puede presentarse una duplicidad en la configuración, donde el mismo número de teléfono aparece dos veces en el menú Configuración > ‘Apps’ > ‘Mensajes’ > ‘Enviar y recibir’.

Ante la presencia de estos problemas, eliminar la SIM inactiva puede ser una solución para restaurar el funcionamiento habitual de iMessages tras la actualización a iOS 26, según la compañía tecnológica.

Cómo eliminar o borrar una SIM inactiva y activar iMessage

El proceso para eliminar o borrar una SIM inactiva y activar iMessage, incluye los siguientes pasos:

En la aplicación Configuración, ir a ‘Celular’. Si se muestran dos tarjetas SIM con el mismo número de teléfono, busca la que ya no esté activa. Si la SIM inactiva es física, retírala. Si la SIM inactiva es una eSIM, pulsa ‘Eliminar eSIM’ para eliminarla. Después de quitar la SIM inactiva, regresa a la aplicación Configuración y pulsa ‘Apps’. Selecciona ‘Mensajes’. Pulse ‘Enviar y recibir’. Seleccionar el número de teléfono que se muestra para activar iMessage.

Apple reconoce la falla y recomienda los usuarios revisar las configuraciones de esta aplicación. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

Si este proceso no funciona, Apple recomienda:

Desactivar iMessage y FaceTime y reiniciarlos.

Activar tu cuenta de iMessage o FaceTime en línea.

Usar una dirección de correo electrónico para iniciar sesión en Mensajes o FaceTime en su lugar

Qué novedades trae iOS 26

iOS 26 es el nuevo sistema operativo de Apple, reconocido por integrar el diseño Liquid Glass.

Este efecto, según explicó la compañía, imita las propiedades del vidrio al reflejar y refractar el entorno en tiempo real, creando una experiencia visual más inmersiva donde el contenido en pantalla destaca de manera significativa.

Este rediseño también ajusta la apariencia de los botones. (Apple)

Por primera vez, este estilo se implementa de forma transversal en todos los sistemas operativos de Apple: iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26 y tvOS 26.

De este modo, la experiencia visual se mantiene homogénea en toda la gama de dispositivos.

Los elementos de navegación han sido completamente renovados. Ahora, estos elementos presentan curvas y esquinas redondeadas, integrándose con la estética de modelos como el iPhone y otros productos de la marca.

El cambio busca ofrecer una interfaz más intuitiva, moderna y coherente con la evolución física de los dispositivos Apple.

Este nuevo diseño de la interfaz se adapta a las aplicaciones que estén en uso. (Apple)

Qué otras nuevas funciones trae iOS 26

Otras funciones nuevas que trae iOS 26 son:

Funciones impulsadas por Apple Intelligence

Traducción en tiempo real de llamadas y mensajes.

Creación de emojis personalizados con Genmoji.

Resúmenes automáticos de textos y generación de recordatorios a partir de correos electrónicos.

Mejoras en aplicaciones nativas

Mensajes : incorpora encuestas en los chats y la opción de personalizar fondos de conversación.

Teléfono : unifica contactos favoritos, llamadas recientes y buzón de voz en una sola vista.

Safari: adopta el diseño Liquid Glass con una barra de direcciones más transparente.

iOS 26 es compatible con modelos a partir del iPhone 11. REUTERS/Aly Song/File Photo

Qué modelos de iPhone son compatibles con iOS 26

La lista completa de modelos iPhone compatibles con iOS 26 es la siguiente:

iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max

iPhone SE (2ª generación)

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro y 12 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro y 13 Pro Max

iPhone SE (3ª generación)

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max y 16e

iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro y 17 Pro Max