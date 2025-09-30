Tecno

Microsoft lanza Gaming Copilot, su nuevo asistente con IA para jugadores de PC

El nuevo asistente de Microsoft aprovecha la inteligencia artificial para guiar a los jugadores en tiempo real durante sus partidas en PC

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Microsoft lanza Gaming Copilot, un
Microsoft lanza Gaming Copilot, un nuevo asistente de IA para jugadores. (Foto: Microsoft)

Microsoft presentó oficialmente Gaming Copilot, un asistente virtual con inteligencia artificial diseñado para integrarse en la experiencia de los jugadores de PC. La herramienta, que ya se encuentra en fase beta y disponible para usuarios mayores de 18 años en gran parte del mundo, apunta a convertirse en un aliado durante las partidas al ofrecer apoyo en tiempo real y funciones personalizadas.

La compañía busca con este lanzamiento atender a una necesidad evidente: muchos jugadores interrumpen sus sesiones para consultar foros, videos o guías externas, lo que corta el ritmo de la experiencia. Con Copilot, esa búsqueda de ayuda se traslada al propio entorno del juego, evitando distracciones y facilitando la interacción de manera más natural.

La propuesta se enmarca dentro de la estrategia de Microsoft para extender la presencia de la inteligencia artificial en sus productos, tras su fuerte inversión en OpenAI y la integración de esta tecnología en Bing, Windows y otros servicios de su ecosistema. La idea es que la IA se convierta en un componente habitual de la experiencia digital, incluyendo el entretenimiento.

Microsoft lanza Copilot for Gaming
Microsoft lanza Copilot for Gaming en fase beta para móviles en la aplicación de Xbox.

Un copiloto para el jugador

Gaming Copilot funciona directamente en la Game Bar de Windows y en dispositivos compatibles como la consola portátil ROG Ally. Los usuarios pueden comunicarse con el asistente tanto mediante comandos de texto como a través de la voz. Entre sus principales utilidades, se destacan la capacidad de recomendar tácticas para superar niveles complicados, guiar en misiones específicas y dar consejos frente a enemigos de alta dificultad.

El sistema también incluye un modo Mini, que se mantiene visible en pantalla sin interferir con la acción, así como la opción push-to-talk, que permite interactuar con la IA de manera rápida y precisa sin pausar el juego. Esta combinación lo convierte en un recurso pensado para acompañar la experiencia en tiempo real, en lugar de ser una herramienta externa o secundaria.

Se puede solicitar ayuda a
Se puede solicitar ayuda a Gaming Copilot en medio de una partida. (Microsoft)

Tecnología y funcionamiento

Microsoft explicó que Copilot combina información del perfil del jugador con datos públicos de Bing para generar respuestas ajustadas al contexto. Así, puede identificar en qué parte del título se encuentra la persona y ofrecer consejos relevantes de manera inmediata.

A futuro, la empresa planea que creadores de contenido puedan añadir sus propios aportes al sistema, creando un ecosistema colaborativo que amplíe las posibilidades de ayuda.

Este enfoque busca diferenciar a Gaming Copilot de las soluciones tradicionales como los foros o tutoriales en video, al proponer un modelo interactivo y adaptado al estilo de cada jugador. La IA no solo responde preguntas, sino que actúa como un acompañante constante durante la experiencia.

Copilot Gaming en Xbox para
Copilot Gaming en Xbox para móviles. (Microsoft)

Acceso y disponibilidad

Para probar el asistente, los usuarios de PC deben instalar la aplicación Xbox, abrir la Game Bar con el comando Windows + G, seleccionar la opción Copilot e iniciar sesión con su cuenta. En el caso de los teléfonos móviles, basta con descargar la aplicación Xbox y activar el ícono correspondiente, que se sincroniza automáticamente con los juegos que se ejecutan en la computadora.

Aunque todavía se encuentra en versión de prueba, Gaming Copilot ya puede utilizarse en la mayoría de países y se espera que Microsoft amplíe progresivamente sus funciones. La compañía busca convertirlo en una pieza clave de su ecosistema de gaming y en un modelo de referencia para futuros desarrollos con inteligencia artificial.

Con esta iniciativa, Microsoft refuerza su apuesta por combinar juegos, comunidad e inteligencia artificial, un tridente que podría redefinir la forma en que los usuarios disfrutan sus partidas en PC y otros dispositivos compatibles.

Qué necesitas para conectar el

